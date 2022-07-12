癌症肿瘤分析市场发展趋势、渠道供应商、关键参与者分析和到 2029 年的预测

由于全球癌症患病率的增加，癌症肿瘤分析越来越多地用于西方经济体。癌症是全球第二大死亡原因。全世界每 6 人中就有 1 人死于癌症。在中下层经济体中，70% 的死亡是由癌症引起的。这扩大了市场的增长范围。

Data Bridge Market Research 分析， 预计癌症肿瘤分析市场 在预测期内的复合年增长率为 12.75%。这预示着 2021 年 93.5 亿美元的市场价值到 2029 年将达到 244.4 亿美元。大规模肿瘤分析的应用日益增多。因为它们有助于测量样品中分析物的存在和浓度。数据桥市场研究团队策划的市场报告包括深入的专家分析、患者流行病学、管道分析、价格分析和监管框架。

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癌症肿瘤分析市场动态

驱动程序

癌症患病率上升

全球癌症发病率的上升是导致市场增长的主要因素之一。发展中经济体的肿瘤学家越来越多地采用癌症分析方法，为市场增长铺平了道路。根据世界卫生组织 2018 年的一份报告，癌症导致全球 960 万人死亡。

研发能力

增加研发技能支出，特别是在发达和发展中经济体有关医疗器械和设备的支出，将在市场上创造更有利可图的增长机会。将先进技术整合到医疗设施中以及改善癌症诊断和治疗的整体过程的持续研发技能也支持了市场的增长速度。

政府对卫生基础设施的投资

预计来自联邦政府的资金增加将推动市场的增长率。此外，由公共和私营部门推动的医疗保健行业的增长和扩张 ，尤其是在发展中经济体，将为市场创造有利可图的增长机会。此外，研究活动提供的高投资回报和癌症/肿瘤分析领域不断增加的技术进步也将有利于市场。

此外， 癌症生物标志物 诊断癌症/肿瘤的使用增加，个人可支配收入水平提高，医院引入技术驱动产品，医疗产品和设备开发投资增加，对护理点的需求增加诊断和人们对个性化药物的需求不断增长，正在积极影响市场的增长率。

机会

此外，针对针对性研究活动的公私资金激增，癌症分析超越传统癌症诊断方法的出现 、老年人口的增加以及通过全球技术进步促进产品创新和开发，将为市场参与者扩大盈利机会。在 2022 年至 2029 年的预测期内。此外，战略合作数量的增加、互联网普及率的提高、医院和实验室数量的增加、肺癌、前列腺癌和急性白血病病例的增加以及人均医疗保健支出的增加将进一步扩大未来市场的增长率。

全球癌症肿瘤分析市场的范围

癌症肿瘤分析市场根据癌症类型、生物标志物类型、技术、技术和应用进行细分。这些细分市场之间的增长将帮助您分析行业中增长较弱的细分市场，并为用户提供有价值的市场洞察力和市场洞察力，以帮助他们做出战略决策，以确定市场的主要应用。

de型癌症

成为癌症你

肺癌

结直肠癌

前列腺癌

黑色素瘤

其他癌症

根据癌症类型，癌症肿瘤分析市场分为乳腺癌、肺癌、结直肠癌、前列腺癌、黑色素瘤癌和其他癌症。

生物标志物类型

基因组生物标志物

蛋白质生物标志物

根据生物标志物类型，癌症肿瘤分析市场分为 基因组 生物标志物和蛋白质生物标志物。

技术

免疫学

下一代测序

聚合酶链反应

质谱

原位杂交

微电网

其他

基于技术，癌症肿瘤分析市场被细分为 免疫测定 、下一代测序、聚合酶链反应、质谱、原位杂交、微阵列等。

技术

基因组学

蛋白质组学

代谢组学

表观遗传学

在技​​术的基础上，癌症肿瘤分析市场被细分为基因组学、蛋白质组学、代谢组学和表观遗传学。

应用

研究

生物标志物的发现

个性化医疗

临床应用

诊断

预测

筛选

治疗和监测

根据应用，癌症肿瘤分析市场细分为研究、生物标志物发现、个性化医疗、临床应用、诊断、预后、筛查、治疗和监测。

要获得有关市场分析的更多见解，请浏览研究报告摘要 @ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-cancer-tumor-profiling-market

癌症肿瘤分析市场区域分析/概述

如上所述，分析了癌症肿瘤分析市场，并按国家、癌症类型、生物标志物类型、技术、技术和应用提供了市场规模洞察力和趋势。癌症肿瘤分析市场报告涵盖的国家是美国、加拿大和墨西哥、北美、德国、法国、英国、荷兰、瑞士、比利时、俄罗斯、意大利、西班牙、土耳其、欧洲其他地区、中国、日本、印度、韩国、新加坡、马来西亚、澳大利亚、泰国、印度尼西亚、菲律宾、亚太地区其他地区 (APAC)、沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国、南非、埃及、以色列、

由于医疗机构的强大基础、主要参与者对先进设备增长的投资增加、癌症的高患病率、肿瘤学研究的增加以识别和发现新的治疗方法以及越来越多的治疗，北美正在主导癌症肿瘤分析市场。该领域的研究活动。

亚太地区预计在 2022 年至 2029 年的预测期内将经历显着增长，原因是政府提高意识的举措增加、医疗旅游增加、该地区研究活动的增长、巨大的未开发市场的可用性、大量人口基础和该地区对优质医疗保健不断增长的需求。

报告的国家部分还提供了影响当前和未来市场趋势的国家市场的个别市场影响因素和监管变化。上游和下游价值链分析、技术趋势和承载五力分析、案例研究等数据点是用于预测每个国家市场情景的一些指标。此外，全球品牌的存在和可用性以及由于来自本地和国家品牌的重大或罕见竞争而面临的挑战，国内关税和贸易路线的影响在提供国家数据的预测分析时被考虑在内。

竞争格局和癌症肿瘤分析市场份额分析

癌症肿瘤分析市场竞争格局提供了竞争对手的详细信息。详细信息包括公司概况、公司财务状况、产生的收入、市场潜力、研发投资、新市场计划、全球影响力、地点和生产设施、生产能力、公司优势和劣势、产品发布、产品广度和广度、应用优势. 以上提供的数据点仅与专注于癌症肿瘤分析市场的公司有关。

在癌症肿瘤分析市场上运营的一些主要参与者包括 Illumina, Inc.（美国）、QIAGEN（德国）、NeoGenomics Laboratories, Inc.（美国）、HTG Molecular Diagnostics, Inc.（美国）、Genomic Health Inc.（美国）、Caris Life Sciences（美国）、Helomics Corporation（美国）、NanoString Technologies, Inc.（美国）、Sysmex Corporation（日本）、Ribomed Biotechnologies, Inc.（美国）、Guardant Health, Inc.（美国）、基金会Medicine（美国） Roche Diagnostics（瑞士）、（美国）、GenScript Biotech Corporation（中国）、Tempus Labs（美国）、Boreal Genomics Inc（加拿大）、Perthera（美国）、Agendia（美国）、Omniseq（美国）和Histogene X（比利时）等。

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