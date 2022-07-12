北美数字治疗 (DTx) 市场增加分析未来范围分析，到 2028 年具有行业顶级关键参与者

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下载独家样本报告（350 页 PDF）： https ://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=north-america-digital-therapeutics-market&AS

本报告中包括的主要主要参与者：

Fitbit, Inc., Livongo, ResMed, Omada Health, Inc., Noom, Inc., Happify, Inc., Welldoc, Inc., SAMSUNG, ATENTIV, MANGO HEALTH, CogniFit, Kaia Health, Mindstrong Health, Smartpatient gmbh, Ayogo Health Inc., Ginger, Better Therapeutics, Inc., 2Morrow Inc., CANARY HEALTH, Click Therapeutics, Inc., Cognoa, Pear Therapeutics, Inc., Voluntis, Akili Interactive Labs, Inc.

研究细分如下：

按产品和服务类型（硬件产品、解决方案/软件、服务）、应用（治疗/护理相关应用、预防应用）、购买方式（团购组织、个人）、销售渠道（B2B、B2C）

要获得重要地区的广泛列表，请在此处索取 TOC @ https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=north-america-digital-therapeutics-market&AS

报告中涵盖的地理部分：

北美数字治疗 (DTx) 报告提供有关市场区域的信息，该市场区域分为子区域和国家/地区。除了每个国家和次区域的市场份额外，本报告的这一章还包含有关盈利机会的信息。报告的这一章提到了估计期间每个地区、国家和次地区的市场份额和增长率。

北美包括美国、加拿大和墨西哥

欧洲包括德国、法国、英国、意大利、西班牙

南美洲包括哥伦比亚、阿根廷、尼日利亚和智利

亚太地区包括日本、中国、韩国、印度、沙特阿拉伯和东南亚。

该研究涵盖并分析了全球北美数字治疗 (DTx) 行业的可能性，并提供有关市场动态、增长因素、关键挑战、主要驱动因素和条件、职位空缺和 2028 年预测的统计数据和信息。公司可以放心地依靠值得信赖的北美数字治疗 (DTx ) 市场 分析报告中提到的信息，因为它仅来自有价值的真实资源。 该市场研究报告对市场结构进行了全面分析，并对市场的各个细分市场和子细分市场进行了估计。最好的北美数字治疗营销 (DTx) 报告分析了市场格局的转变，该报告主要是由于关键参与者或品牌的变动，包括开发、产品发布、合资企业、并购，进而改变了面貌的行业。

该报告回答了类似的问题：

哪些模式和战略举措被认为适合进入北美数字治疗 (DTx) 行业？

北美数字治疗 (DTx) 市场的战略竞争窗口是什么？

在北美数字治疗 (DTx) 行业的启动期间，有哪些产品/零件/运营/领域需要投资？

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北美数字治疗 (DTx) 市场应用规模和预测是多少？

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该报告是使用用于初级和次级研究的最新方法和工具制作的。我们的分析师依靠政府文件、白皮书、新闻稿、可靠的投资者信息、财务和季度报告以及公开和私人采访来收集有关其经营所在市场的数据和信息。