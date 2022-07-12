药物输送设备市场趋势、预测、机会评估和预测（2022-2029）

由于病毒和细菌感染，疾病和病症的数量大幅增加。为了研究活病毒和监测组织健康，越来越多的科学家和研究人员正在利用他们的资源彻底改变药物输送系统。药物递送设备可通过在线和离线递送模式轻松获得，但只能与处方一起使用。

数据桥市场研究分析了 药物输送设备市场 预计在预测期内的复合年增长率为 17.23%。这表明 2021 年 20.132 亿美元的市场价值到 2029 年将达到 71.77769 亿美元。由于医院和诊所的数量不断增加，尤其是在发展中经济体以及注射药物的采用增加，药物管理。数据桥市场研究团队策划的市场报告包括深入的专家分析、患者流行病学、管道分析、价格分析和监管框架。

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给药装置 市场动态

驱动程序

疾病流行率增加

全球急慢性疾病和感染率的上升是导致市场价值增长的主要因素之一。根据最近的一份报告，该国有超过 2000 万人患有糖尿病，预计到 2025 年这一数字将超过 5700 万。

研发能力

增加研发技能支出，特别是在发达和发展中经济体有关医疗器械和设备的支出，将在市场上创造更有利可图的增长机会。以开发药物为目的对活病毒进行的研究和开发技能也在提高市场的增长率。

政府对卫生基础设施的投资

预计来自联邦政府的资金增加将推动市场的增长率。此外，由公共和私营部门推动的医疗保健行业的增长和扩张，尤其是在发展中经济体，将为市场创造有利可图的增长机会。此外，政府越来越多地为偏远地区的癌症、 传染病 、呼吸系统疾病、糖尿病、心血管疾病和其他疾病提供最好的药物，这将进一步为增长铺平道路。

此外，个人可支配收入水平的提高、医院技术产品的引进、先进医疗产品和设备开发投资的增加以及落后经济体的癌症、呼吸系统疾病和糖尿病患者数量的增加，都对发展产生了积极影响。市场。增长率。

机会

此外，在 2022 年至 2029 年的预测期内，用于有针对性的研究活动的公私资金激增、空气污染水平的提高以及通过全球技术进步增加的创新和产品开发将扩大机会，为市场参与者带来利润。 、战略合作数量的增加、互联网渗透率的提高、医院和实验室数量的增加以及人均医疗保健支出的增加将进一步提高未来市场的增长率。

全球 药物输送设备市场 的范围

药物输送设备市场根据给药途径、患者护理设置和应用进行细分。这些细分市场之间的增长将帮助您分析行业中增长较弱的细分市场，并为用户提供有价值的市场洞察力和市场洞察力，以帮助他们做出战略决策，以确定市场的主要应用。

管理途径

口服药物的管理

注射药物的管理

局部用药

眼部给药

肺部给药

经鼻给药

经粘膜给药

植入性药物的管理

在给药途径的基础上，给药装置市场细分为口服给药、注射给药、局部给药、眼给药、肺给药、鼻给药、经粘膜给药和植入给药。

病人护理框架

医院

诊断中心

门诊手术中心/诊所

家庭护理设置

其他

根据患者护理设置，药物输送设备市场分为医院、诊断中心、门诊手术中心或诊所、家庭护理设施等。

应用

癌症

传染性疾病

呼吸疾病

糖尿病

心血管疾病

自身免疫性疾病

中枢神经系统疾病

其他

根据应用，药物输送设备市场分为 癌症 、传染病、呼吸系统疾病、糖尿病、 心血管 疾病、自身免疫性疾病、中枢神经系统疾病等。

要获得有关市场分析的更多见解，请浏览研究报告摘要 @ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-drug-delivery-devices-market

药物输送设备 市场区域分析/概述

如上所述，分析了药物输送设备市场，并按国家、给药途径、患者护理设置和应用提供了市场规模洞察和趋势。药物输送设备市场报告涵盖的国家是美国、加拿大和墨西哥、北美、德国、法国、英国、荷兰、瑞士、比利时、俄罗斯、意大利、西班牙、土耳其、欧洲其他地区、中国、日本、印度, 韩国, 新加坡, 马来西亚, 澳大利亚, ​​泰国, 印度尼西亚, 菲律宾, 亚太地区 (APAC) 的其他亚太地区 (APAC), 沙特阿拉伯, 阿拉伯联合酋长国, 南非, 埃及, 以色列,

由于医疗机构的强大基础、主要参与者对先进设备增长的投资增加、与药物开发相关的流程数量不断增加、慢性病患病率的增加、大量的制药公司和该地区越来越多的研究活动。由于政府提高意识的举措增加、医疗旅游增加、该地区研究活动的增长、慢性病发病率的增加、

报告的国家部分还提供了影响当前和未来市场趋势的国家市场的个别市场影响因素和监管变化。上游和下游价值链分析、技术趋势和承载五力分析、案例研究等数据点是用于预测每个国家市场情景的一些指标。此外，全球品牌的存在和可用性以及由于来自本地和国家品牌的重大或罕见竞争而面临的挑战，国内关税和贸易路线的影响在提供国家数据的预测分析时被考虑在内。

竞争格局和 药物输送设备 市场份额分析

药物输送设备市场竞争格局按竞争对手提供了详细信息。详细信息包括公司概况、公司财务状况、产生的收入、市场潜力、研发投资、新市场计划、全球影响力、地点和生产设施、生产能力、公司优势和劣势、产品发布、产品广度和广度、应用优势. 以上提供的数据点仅与公司在药物输送设备市场的重点有关。

在药物输送设备市场运营的一些主要参与者是 BD。（我们）; F. Hoffmann-La Roche SA（瑞士）；Antares Pharma（美国）；诺华公司（瑞士）；3M（美国）；苏尔寿有限公司（瑞士）；Gerresheimer AG（德国）；赛诺菲（法国）；强生服务公司（美国）；拜耳公司（德国）；葛兰素史克公司（英国）；诺沃萨尼斯（比利时）；MEDMIX SYSTEMS AG（瑞士）；默克公司（德国）；辉瑞公司（美国）；绝缘材料公司（美国）；OraSure Technologies, Inc.（美国）；启用注射（美国）；West Pharmaceutical Services, Inc.（美国）；SMC有限公司 （菲律宾）; ViVO 智能医疗器械有限公司 （英国）和 Cipla Inc.（美国）等。

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