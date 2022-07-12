按制造商、地区、类型和应用分列的压力治疗市场，预测到 2029 年

长期以来，加压疗法市场 一直是 血管管理 和静脉功能不全所致伤口治疗的支柱。加压疗法的各种好处包括控制水肿和改善静脉回流。然而，许多患者不能耐受该疗法中常用的长袜和加压绷带。

压缩疗法市场预计将由压缩服装主导。这主要是由于压缩服装广泛用于各种原因，包括静脉曲张、水肿、DVT 和淋巴水肿，以及几种慢性病的管理。Data Bridge Market Research 分析称，2021 年压力治疗市场价值 30 亿美元，预计到 2029 年将达到 46.7 亿美元，预计在 2022 年至 2029 年的预测期内，复合年增长率为 5.7%。

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压力疗法市场动态

驱动程序

运动伤害和事故数量增加

由于诸如运动损伤、机动车辆事故、体重过度增加或肥胖症以及人体长期静态特性等变量的增加，加压疗法正变得越来越流行。

老龄化人口增加

由于心脏病 、 糖尿病和肥胖症 等其他慢性病的发作而患有关节炎 的老年人群中越来越多，这些 慢性病 需要在日常生活中进行加压治疗才能过上更好的生活。

最近的技术发展

伤口治疗技术的快速发展，以及为患者使用此类治疗的预防性护理和康复诊所数量的增加。

机会

此外，预计患者对治疗选择的认识将进一步提高，这将为未来几年加压治疗市场的增长提供潜在机会。

限制/挑战

另一方面，替代疗法的可及性预计将进一步阻碍加压疗法市场在目标期间的增长。然而，由于佩戴者不适而导致的顺应性降低可能仍会在不久的将来挑战压力疗法市场的增长。

这份压缩疗法市场报告提供了有关最新发展、贸易法规、进出口分析、生产分析、价值链优化、市场份额、国家和本地市场参与者的影响的详细信息，分析了新兴收入领域的机会、市场变化法规、市场增长战略分析、市场规模、类别市场增长、利基市场和优势应用、产品批准、产品发布、地域扩张、市场技术创新。有关压缩治疗市场的更多见解，请联系 Data Bridge 市场研究以获取分析师简介，

全球 压力疗法市场范围 和市场规模

加压疗法市场根据技术、产品、应用和最终用户进行细分。这些细分市场之间的增长将帮助您分析行业中增长较弱的细分市场，并为用户提供有价值的市场洞察力和市场洞察力，以帮助他们做出战略决策，以确定市场的主要应用。

技术的

静态加压疗法

动态加压疗法

在技​​术的基础上，加压疗法市场分为静态加压疗法和动态加压疗法。

产品

压力衣

压缩绷带

压缩泵

压缩带

压缩泵

在产品的基础上，加压治疗市场分为加压服、加压带、加压泵、加压支架和加压泵。压缩服装进一步细分为压缩袜、压缩绷带和包裹物等。

应用

治疗静脉曲张

深静脉血栓形成的治疗

淋巴水肿的治疗

腿部溃疡的治疗

其他

根据应用，加压治疗市场分为静脉曲张治疗、深静脉血栓治疗、淋巴水肿治疗、 腿部溃疡治疗 等。

最终用户

药房和零售商

医院和诊所

电子商务平台

在最终用户的基础上，加压疗法市场分为药店和零售商、医院和诊所以及电子商务平台。

要获得有关市场分析的更多见解，请浏览研究报告摘要 @ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-compression-therapy-market

压力治疗市场区域分析/概述

对压力治疗市场进行分析，并按国家、技术、产品、应用和最终用户提供市场规模洞察和趋势，如上所示。压力治疗市场报告涵盖的国家是美国、加拿大和墨西哥、北美、德国、法国、英国、荷兰、瑞士、比利时、俄罗斯、意大利、西班牙、土耳其、欧洲其他地区、中国、日本、印度。, 韩国, 新加坡, 马来西亚, 澳大利亚, ​​泰国, 印度尼西亚, 菲律宾, 亚太地区 (APAC) 其他地区 (APAC), 沙特阿拉伯, 阿拉伯联合酋长国, 南非, 埃及, 以色列, 中东其他地区东非 (MEA) 作为中东和非洲 (MEA) 的一部分，

由于人口老龄化的增加以及慢性静脉疾病和肥胖症的患病率上升，北美在加压疗法市场上占据主导地位。此外，在预测期内，适当的政府报销将进一步推动该地区加压疗法市场的增长。由于主要关键参与者对研发的投资增加，预计亚太地区的压力疗法市场将出现显着增长。此外，以较低价格销售产品的持续举措预计将在未来几年进一步推动该地区加压疗法市场的增长。

报告的国家部分还提供了影响当前和未来市场趋势的国家市场的个别市场影响因素和监管变化。上游和下游价值链分析、技术趋势和承载五力分析、案例研究等数据点是用于预测每个国家市场情景的一些指标。此外，全球品牌的存在和可用性以及由于来自本地和国家品牌的重大或罕见竞争而面临的挑战，国内关税和贸易路线的影响在提供国家数据的预测分析时被考虑在内。

竞争格局和 压力疗法市场份额分析

压力疗法市场竞争格局提供了竞争对手的详细信息。详细信息包括公司概况、公司财务状况、产生的收入、市场潜力、研发投资、新市场计划、全球影响力、地点和生产设施、生产能力、公司优势和劣势、产品发布、产品广度和广度、应用优势. 上面提供的数据点仅与专注于压力疗法市场的公司有关。

在压缩疗法市场上运营的一些主要参与者是：

medi GmbH & Co. KG （德国）

美敦力公司（爱尔兰）

西格瑞斯集团。（我们）

朱佐（德国）

PAUL HARTMANN AG（德国）

3M（美国）

频谱健康。（印度）

生物压缩系统（美国）

Gottfried Medical, Inc.（美国）

BSN 医疗（德国）

阿乔。（瑞典）

DJO, LLC（美国）

医疗接触（美国）

SANYLEG SRL a social unico (意大利)

基本健康。（我们）

德文医疗产品（美国）

THUASNE SAS（美国）

ACI Medical, LLC（美国）

Ofa Bamberg GmbH（德国）

Mego Afek AC 有限公司 （以色列）

Medline Industries, Inc.（美国）

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