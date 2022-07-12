质谱市场行业分析、规模、趋势和行业利润增长分析，预测到 2029 年

质谱市场预计将在预测期内快速增长。质谱已成为制药和医疗保健行业的关键分析工具。离子迁移谱和毛细管电泳等先进方法可用于分离复杂的生物混合物，例如衍生肽产物。质谱在蛋白质组学、代谢组学和制药行业的应用越来越多，小型化趋势预计将推动市场向前发展。

Data Bridge Market Research 分析称 ，2021 年质谱市场 价值为 45.5 亿美元，预计到 2029 年将达到 104.0 亿美元，在 2022 年至 2029 年的预测期内，复合年增长率为 10.90%。市场报告由数据桥市场研究团队包括深入的专家分析、患者流行病学、管道分析、价格分析和监管框架。

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质谱市场动态

驱动程序

技术进步的增加将推动市场的增长率

技术进步的增加 将抑制质谱市场的增长率。增长的其他关键方面包括技术突破，例如开发新的混合光谱仪。这些光谱仪能够以更高的精度和准确度进行高速、高分辨率的测试。

制药和生物技术行业不断增加的研发投资将推动预测期内的市场增长率

在过去的二十年里，制药公司的研发支出急剧增加。对生物制药和个性化医疗等关键领域的投资 正在推动制药和生物技术行业的研究。

此外，污染管理的环境测试变得越来越重要，这推动了市场的增长。与此一致，越来越多地使用质谱法检测毒素、病原体、微生物和化学物质以确保食品质量和安全正在推动市场的扩大。此外，原油和页岩气产量的增加将加速市场的增长速度。政府对药品安全的监管和对食品质量的日益重视是主要的市场驱动力，将进一步推动质谱市场的增长。

机会

新兴市场将在预测期内带来许多市场机会

此外，越来越多的新兴市场将为质谱市场的增长提供有利的机会。包括中国和印度在内的发展中国家为扩大质谱市场提供了各种前景。由于这些国家的各个最终用户部门正在建设绿地项目，中国和印度共同产生了对单一质谱仪和混合光谱仪设备的巨大需求。

此外，新产品发布和合作的增加以及越来越多的研发活动将进一步为质谱市场在预测期内的增长提供有利机会。

全球质谱市场的范围

质谱市场根据技术、应用和最终用户进行细分。这些细分市场之间的增长将帮助您分析行业中增长较弱的细分市场，并为用户提供有价值的市场洞察力和市场洞察力，以帮助他们做出战略决策，以确定市场的主要应用。

技术

混合质谱

单质谱

其他技术

基于 技术 ，质谱市场细分为混合质谱、单一质谱和其他技术。

应用

生命科学研究

药物发现

环境测试

食品检测

应用行业

临床诊断

其他

根据应用，质谱市场细分为生命科学研究、药物发现、环境测试、食品检测、应用行业、临床诊断等。

最终用户

医药行业

生物技术产业

研究机构和大学

环境检测行业

食品饮料检测行业

石油化工

其他最终用户

基于最终用户，质谱市场细分为制药行业、生物技术行业、研究机构和学术机构、环境检测行业、食品和饮料检测行业、石油化工行业和其他最终用户。

要获得有关市场分析的更多见解，请浏览研究报告摘要 @ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-mass-spectrometry-market

质谱市场区域分析/概述

分析了质谱市场，并按国家、技术、应用和最终用户提供了市场规模洞察和趋势，如上所述。质谱市场报告涵盖的国家是美国、加拿大和墨西哥、北美、德国、法国、英国、荷兰、瑞士、比利时、俄罗斯、意大利、西班牙、土耳其、欧洲其他地区、中国、日本和印度. , 韩国, 新加坡, 马来西亚, 澳大利亚, ​​泰国, 印度尼西亚, 菲律宾, 亚太地区 (APAC) 其他地区 (APAC), 沙特阿拉伯, 阿拉伯联合酋长国, 南非, 埃及, 以色列, 中东其他地区东非（MEA）作为中东和非洲（MEA）的一部分，巴西，

由于该地区开发的技术的存在，北美在质谱市场上占主导地位。此外，支持利用质谱进行研究的政府资助计划将有助于该地区市场的增长率。由于该地区制药行业和食品检测过程中越来越多地使用质谱，预计亚太地区将在预测期内出现增长。

报告的国家部分还提供了影响当前和未来市场趋势的国家市场的个别市场影响因素和监管变化。上游和下游价值链分析、技术趋势和承载五力分析、案例研究等数据点是用于预测每个国家市场情景的一些指标。此外，全球品牌的存在和可用性以及由于来自本地和国家品牌的重大或罕见竞争而面临的挑战，国内关税和贸易路线的影响在提供国家数据的预测分析时被考虑在内。

竞争格局和质谱市场份额分析

质谱市场竞争格局提供了竞争对手的详细信息。详细信息包括公司概况、公司财务状况、产生的收入、市场潜力、研发投资、新市场计划、全球影响力、地点和生产设施、生产能力、公司优势和劣势、产品发布、产品广度和广度、应用优势. 以上提供的数据点仅与质谱市场相关的公司方向有关。

质谱市场的一些主要参与者 Thermo Fisher Scientific Inc.（美国）、SCIEX（美国）Agilent Technologies Inc.（美国）、Waters Corporation（美国）、PerkinElmer Inc（美国）、Shimadzu Corporation（日本）、 Bruker（美国）、Analytik Jena GmbH（德国）、JEOL Ltd. （日本）、Rigaku Corporation（日本）、DANI Instruments（意大利）、LECO Corporation（美国）、Hiden Analytical（英国）、Hitachi Ltd. （日本）、KORE TECHNOLOGY（英国）、Eurofins Scientific（卢森堡）、Ion Science（英国）、FLIR Systems, Inc.（美国）、AMETEK。Inc.（美国）和 Danaher（美国）等。

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