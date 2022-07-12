到 2029 年，美容牙科市场销售额将达到 406 亿美元

美容牙科市场 基本上是指任何一般影响和改善人的牙龈、咬合和牙齿外观的牙科手术。它主要侧重于在微笑的位置、颜色、排列、形状、大小和整体外观方面改善牙齿美学。一些最常见的美容手术是瓷贴面、牙齿美白、牙齿粘合、微笑改造、全口重建、牙龈提升和轮廓整形。

2021 年全球美容牙科市场价值为 234.5 亿美元，预计到 2029 年将达到 406 亿美元，在 2022-2029 年预测期间的复合年增长率为 7.10%。“牙科医院和诊所”代表了预测期内美容牙科市场中最大的最终用户部分，因为它们供应政府认可的牙医。数据桥市场研究团队策划的市场报告包括深入的专家分析、患者流行病学、管道分析、价格分析和监管框架。

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在过去的几年里，全球对美容牙科的需求激增。美容牙科在世界各地都得到了发展。根据美国美容牙科学会 (AACD) 的数据，美国每年在美容牙科上的花费约为 27.5 亿美元。此外，随着新牙科材料的开发，美容牙科也取得了进步，这些材料可以提供更好的效果。随着对微创手术的需求猛增，患者的依从性也有所提高。由于市场的进步，美容牙科市场预计将在预测期内快速增长。

美容牙科市场动态

本节涉及了解市场驱动因素、利益、机会、限制和挑战。所有这些都将在下面详细讨论：

驱动程序

越来越注重美学

选择牙科美学增强的人口增加 是推动该市场增长的最重要因素。此外，对瓷贴面、牙齿美白、牙齿粘合、全口重建、微笑改造、牙龈提升和轮廓等程序的强劲需求也有望加速市场的整体增长。

投资增长与进步

对开发新牙科技术和材料的重视也有望抑制市场增长。此外，技术先进解决方案的开发加上越来越多的牙科实验室投资于 CAD/CAM技术 ，预计将为市场创造有利可图的机会。

此外，提高人们对这些技术和程序的认识以及增加牙科旅游也有望推动市场的增长。此外，牙科疾病患病率的增加和老年人口的增加将进一步提高未来美容牙科市场的增长率。

全球美容牙科市场范围

美容牙科市场根据产品、年龄组和最终用户进行细分。这些细分市场之间的增长将帮助您分析行业中增长较弱的细分市场，并为用户提供有价值的市场洞察力和市场洞察力，以帮助他们做出战略决策，以确定市场的主要应用。

产品

牙科系统和设备

种植牙

牙桥、牙贴面

牙冠

假牙

牙科激光

牙科手机

正畸矫治器

CAD/CAM系统

X光设备

嵌体和高嵌体

联络官

在产品的基础上，美容牙科市场分为牙科系统和设备、牙科植入物、牙桥、牙贴面、牙冠、假牙、牙科激光、牙科手机、正畸器具、CAD/CAM 系统、放射设备和嵌体和高嵌体，粘合剂。种植牙分为钛种植体和锆种植体。牙桥分为传统桥、马里兰桥和悬臂桥。假肢分为固定假肢和可拆卸假肢。正畸矫治器分为固定矫治器和可拆卸矫治器。CAD/CAM 系统细分为办公室 CAD/CAM 系统和实验室 CAD/CAM 系统。

年龄范围

孩子们

成年人

根据年龄组，美容牙科市场分为儿童和成人。

最终用户

医院和牙科诊所

牙科实验室

其他

根据最终用户，美容牙科市场分为牙科医院和诊所、牙科实验室等。牙科医院和诊所预计将占据最大的市场份额，因为它们提供政府认可的牙医。

要获得有关市场分析的更多见解，请浏览研究报告摘要 @ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-cosmetic-dentistry-market

美容牙科市场区域分析/概述

对化妆品牙科市场进行分析，并按上述国家、产品、年龄组和最终用户提供市场规模洞察力和趋势。美容牙科市场报告涵盖的国家是美国、加拿大和墨西哥、北美、德国、法国、英国、荷兰、瑞士、比利时、俄罗斯、意大利、西班牙、土耳其、欧洲其他地区、中国、日本和印度。, 韩国, 新加坡, 马来西亚, 澳大利亚, ​​泰国, 印度尼西亚, 菲律宾, 亚太地区 (APAC) 其他地区 (APAC), 沙特阿拉伯, 阿拉伯联合酋长国, 南非, 埃及, 以色列, 中东其他地区东非（MEA）作为中东和非洲（MEA）的一部分，巴西，

由于技术的进步、人均医疗保健支出的增加以及越来越多的患者选择手术来改善该地区的牙科美学，北美正在主导美容牙科市场。由于可支配收入的增加、对美容牙齿健康改善的倾向增加以及该地区重要的人口，预计亚太地区在 2022 年至 2029 年的预测期内将出现显着增长。

报告的国家部分还提供了影响当前和未来市场趋势的国家市场的个别市场影响因素和监管变化。上游和下游价值链分析、技术趋势和承载五力分析、案例研究等数据点是用于预测每个国家市场情景的一些指标。此外，全球品牌的存在和可用性以及由于来自本地和国家品牌的重大或罕见竞争而面临的挑战，国内关税和贸易路线的影响在提供国家数据的预测分析时被考虑在内。

竞争格局和美容牙科市场份额分析

美容牙科市场竞争格局提供了竞争对手的详细信息。详细信息包括公司概况、公司财务状况、产生的收入、市场潜力、研发投资、新市场计划、全球影响力、地点和生产设施、生产能力、公司优势和劣势、产品发布、产品广度和广度、应用优势. 上面提供的数据点仅与公司对美容牙科市场的关注有关。

在美容牙科市场运营的一些主要参与者包括 Henry Schein Inc.（美国）、DENTSPLY Sirona（美国）、Envista（美国）、Align Technology, Inc.（美国）、Institut Straumann AG（瑞士）、3M（美国），可乐丽有限公司 (日本), Planmeca Oy (美国), Zimmer Biomet, (美国), Roland DG Corporaion (日本), BIOLASE, Inc. (美国), Midmark Corporation (美国), A-dec Inc., (美国), 3Shape A/S (丹麦), Ivoclar Vivadent (列支敦士登), GC Corporation (日本), Runyes (中国), J. MORITA CORP (日本), PreXion, (日本), Yoshida Dental Mfg 。有限公司。（日本）、Millennium Dental Technologies, Inc.（美国）、Carestream Dental LLC（美国）、Takara Belmont Corporation（日本）、Brasseller USA（美国）和 DentalEZ, Inc.（美国）等。

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