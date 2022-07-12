负压伤口治疗设备市场行业概述、份额、趋势、细分和到 2029 年的预测

负压伤口治疗 (NPWT) 市场，也称为真空辅助伤口闭合，是指为系统提供低于大气压的压力的敷料系统，该系统间歇性或连续地对伤口、伤口表面施加正压。他们用负压治疗伤口。这些设备中包含一个泵，它负责在伤口周围产生负压。该装置中还包括罐，用于从伤口收集渗出物。

根据世界卫生组织的数据，2020 年，中低收入国家超过 96% 的火灾相关致命烧伤导致对 NPWT 设备的需求增加。烧伤变得越来越普遍，推动了全球对 NPWT 设备的需求。此外，世界各地各种慢性或手术伤口的发病率正在推动对负压伤口治疗的需求加速。预计市场将在预测期内显示出巨大的增长。2021 年全球负压伤口治疗设备市场价值 25.5 亿美元，预计到 2029 年将达到 42.6 亿美元，在 2022-2029 年的预测期内复合年增长率为 6.60%。由于预测期内糖尿病溃疡的高发病率，“糖尿病溃疡”在预测期内占负压伤口治疗设备市场中最大的伤口类型部分。数据桥市场研究团队策划的市场报告包括深入的专家分析、患者流行病学、管道分析、价格分析和监管框架。

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负压伤口治疗设备市场动态

本节涉及了解市场驱动因素、利益、机会、限制和挑战。所有这些都将在下面详细讨论：

驱动程序

健康问题增加以推动采用

各种慢性伤口（如静脉溃疡、糖尿病足溃疡和压疮）和手术伤口的发病率上升是估计推动该市场增长的最重要因素。此外，糖尿病患病率 增加、事故和创伤造成的伤亡人数增加、严重烧伤病例、高龄母亲剖腹产率高等因素也有望加速市场的整体增长。

此外，预计一次性用品和一次性消耗品的销售增长以及适当的报销也将推动市场的增长。此外，患者和医生对伤口的认识不断提高，也抑制了预测期内的市场增长。对患者友好且易于使用的创新和先进的负压伤口治疗设备的可用性也有望支持市场的增长。

机会

投资增长与进步

此外，发展中国家不断增长的发展潜力和医疗保健部门的现代化，加上伤口护理领域的大量未满足需求，预计将为市场创造有利可图的机会。此外，各种决定因素，例如强调治疗方案的进步和尚未开发的新兴经济体的巨大市场潜力，将进一步为负压伤口治疗设备市场提供充足的增长机会。

全球负压伤口治疗设备市场的范围

负压伤口治疗设备市场根据产品类型、伤口类型、最终用户、分销渠道和应用进行细分。这些细分市场之间的增长将帮助您分析行业中增长较弱的细分市场，并为用户提供有价值的市场洞察力和市场洞察力，以帮助他们做出战略决策，以确定市场的主要应用。

产品类型

自主性

便携的

一次性的

根据产品类型，负压伤口治疗设备市场分为独立式、便携式和一次性。

伤口类型

手术伤口

糖尿病溃疡

烧伤

褥疮

静脉溃疡

其他

根据伤口类型，负压伤口治疗设备市场分为手术伤口、糖尿病溃疡、烧伤、压力性溃疡、静脉性溃疡等。由于预测期内糖尿病溃疡的高发病率，糖尿病溃疡的复合年增长率将显着增长。

最终用户

医院

伤口护理中心

门诊中心

家庭护理

诊所

社区中心

在技​​术的基础上，负压伤口治疗设备市场细分为微生物学、PCR、测序和生物标志物。

分销渠道

直接招标

细节

在分销渠道的基础上，负压伤口治疗设备市场分为直接招标和零售。

应用

慢性伤口

急性伤口

根据应用，负​​压伤口治疗设备市场分为慢性伤口和急性伤口。

要获得有关市场分析的更多见解，请浏览研究报告摘要 @ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-negative-pressure-wound-therapy-devices-market

负压伤口治疗设备市场区域分析/概述

分析了负压伤口治疗设备市场，并按国家、产品类型、伤口类型、最终用户、分销渠道和应用提供了市场规模洞察力和趋势，如上所述。负压伤口治疗设备市场报告涵盖的国家有美国、加拿大和墨西哥、北美、德国、法国、英国、荷兰、瑞士、比利时、俄罗斯、意大利、西班牙、土耳其、欧洲其他地区、中国、日本、印度、韩国、新加坡、马来西亚、澳大利亚、泰国、印度尼西亚、菲律宾、亚太地区其他地区 (APAC)、沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国、南非、埃及、以色列、中东其他地区中东和非洲 (MEA) 框架中的东非 (MEA)，南美洲框架中的巴西、阿根廷和南美洲其他地区。

由于医疗保健支出增加、糖尿病等慢性病患者数量众多以及该地区非常先进的医疗保健基础设施，北美在负压伤口治疗设备市场占据主导地位。由于创伤事件数量的增加，预计亚太地区在 2022 年至 2029 年的预测期内将出现显着增长。此外，该地区的糖尿病发病率不断上升。

报告的国家部分还提供了影响当前和未来市场趋势的国家市场的个别市场影响因素和监管变化。上游和下游价值链分析、技术趋势和承载五力分析、案例研究等数据点是用于预测每个国家市场情景的一些指标。此外，全球品牌的存在和可用性以及由于来自本地和国家品牌的重大或罕见竞争而面临的挑战，国内关税和贸易路线的影响在提供国家数据的预测分析时被考虑在内。

竞争格局和负压伤口治疗设备市场份额分析

负压伤口治疗设备市场竞争格局提供了竞争对手的详细信息。详细信息包括公司概况、公司财务状况、产生的收入、市场潜力、研发投资、新市场计划、全球影响力、地点和生产设施、生产能力、公司优势和劣势、产品发布、产品广度和广度、应用优势. 上面提供的数据点仅与专注于负压伤口治疗设备市场的公司有关。

负压伤口治疗设备市场的主要参与者包括 3M（美国）、Smith+Nephew（英国）、Mölnlycke Healthcare AB（瑞典）、ConvaTec Group Plc（英国）、Cardinal Health（美国）、Paul Hartmann AG (德国), DeRoyal Industries Inc., (美国), Lohmann & Rauscher GmbH & Co. KG (德国), Medela AG (瑞士), Genadyne, (美国), Triage Meditech Pvt. 有限公司 （印度）、Talley Group Ltd.、（英国）、Alleva Medical（中国）、Cork Medical, LLC（美国）、4L Health Co. Ltd. （中国）、Carilex Medical（德国）、Pensar Medical, LLC. ,（美国）和 Haromed（比利时）等。

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