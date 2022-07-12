除颤器市场行业分析、规模、趋势、机会、需求和增长分析，预测到 2029 年

除颤器市场估计 由于心血管疾病患病率的增加，在预测期内将迅速增加。根据世界卫生组织的数据，心血管疾病是 2017 年的首要死因，全球约有 1790 万人死亡。这导致在这个市场上引入了除颤器。除颤的方法包括对心脏进行电击，使心脏肌肉去极化并恢复心脏的正常电脉冲。体外除颤器是救生医疗设备，它使用除颤板或电极来提供除颤电击，以在心脏骤停时识别和恢复危及生命的不规则心律。

Data Bridge Market Research 分析，2021 年除颤器市场价值 114 亿美元，预计到 2029 年将达到 186 亿美元，预计 2022 年至 2029 年期间的复合年增长率为 6.31%。市场报告策划数据桥市场研究团队包括深入的专家分析、患者流行病学、管道分析、价格分析和监管框架。

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在危及生命的情况下，例如心室颤动、心律失常和无脉性室性心动过速，除颤器是一种医疗设备，可为患者的心脏提供治疗性电击。它通过向心脏发送电脉冲或冲击波来帮助恢复正常的心跳。自动体外除颤器 (AED)、手动/便携式体外除颤器、植入式心脏复律除颤器 (ICD) 和经静脉或皮下植入式心脏复律除颤器是一些最常见的除颤器类型。

除颤器市场动态]

驱动程序

心血管疾病患病率的增加将推动市场的增长率。

心血管疾病患病率的上升将 抑制除颤器市场的增长率。心血管疾病 (CVD) 是世界上导致死亡和残疾的主要原因。与生活方式相关的疾病，包括高血压、 肥胖 、血脂异常和 糖尿病 ，是心血管疾病的重要危险因素，并且呈上升趋势。高血压水平与发生心血管疾病的可能性具有显着的线性关系。

医疗中心越来越多地采用 ICD 将推动市场在预测期内的增长率。

全球除颤器市场受到医疗中心越来越多地采用 ICD 的推动。现代 ICD 配备了最先进的皮下和经静脉贴片，可提高患者的整体效率和舒适度。

此外，对提供公共除颤器的日益重视将成为影响除颤器市场增长的主要因素。与此同时，城市化进程的加快和老年人口的增加是加速除颤器市场增长的驱动因素。此外，生活方式的改变和医疗基础设施支出的增加是主要的市场驱动力，这将进一步加速除颤器的增长。另一个会抑制除颤器市场增长率的重要因素是制造商对采用先进技术的兴趣日益浓厚。

机会

在预测期内，越来越多的研发活动将增加大量市场机会。

此外，越来越多的研发活动将为除颤器市场的增长提供有益的机会。

此外，除颤器培训和意识计划数量的增加以及新兴市场数量的增加 将为预测期内除颤器市场的增长提供更多有利机会。实现市场增长。

全球除颤器市场范围

除颤器市场根据产品类型、最终用户和患者类型进行细分。这些细分市场之间的增长将帮助您分析行业中增长较弱的细分市场，并为用户提供有价值的市场洞察力和市场洞察力，以帮助他们做出战略决策，以确定市场的主要应用。

产品

植入式心律转复除颤器

体外除颤器

在产品的基础上，全球除颤器市场已细分为植入式心脏复律除颤器和体外除颤器。植入式心律转复除颤器细分为经静脉植入式心律转复除颤器和皮下植入式心律转复除颤器。经静脉植入式心脏复律除颤器细分市场进一步分为双心室除颤器ICDS/心脏再同步治疗、双腔ICDS和单腔ICD。体外除颤器细分为自动体外除颤器、手动体外除颤器和便携式自动除颤器。

最终用户

医院

心脏诊所和中心

院前护理参数

公共准入市场

家庭护理设置

替代护理设施

根据最终用户，除颤器市场分为 医院 、诊所、心脏中心、院前护理设施、公共准入市场、家庭护理设施和替代护理设施。

患者类型

成人

儿科

除颤器市场还根据患者类型分为成人和儿童。

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除颤器市场区域分析/概述

对除颤器市场进行分析，并按国家、产品类型、最终用户和患者类型提供市场规模信息和趋势，如上所述。除颤器市场报告涵盖的国家 美国、加拿大和墨西哥 北美、德国、法国、英国、荷兰、瑞士、比利时、俄罗斯、意大利、西班牙、土耳其、欧洲其他地区 欧洲、中国、日本、印度、南部韩国、新加坡、马来西亚、澳大利亚、泰国、印度尼西亚、菲律宾、亚太地区其他地区 (APAC)、沙特阿拉伯、阿联酋阿拉伯国家、南非、埃及、以色列、中东其他地区和中东和非洲 (MEA) 框架内的非洲 (MEA)、巴西、

由于医疗机构的先进水平以及该地区研发活动的支出增加，北美正在主导除颤器市场。此外，越来越多的心脏病病例将推动该地区市场的增长率。由于该地区患者人数的增加和公众对除颤器的认识不断提高，预计亚太地区将在预测期内增长。与此同时，医疗基础设施支出的增加和除颤器普及率的提高将推动该地区市场的增长率。

报告的国家部分还提供了影响当前和未来市场趋势的国家市场的个别市场影响因素和监管变化。上游和下游价值链分析、技术趋势和承载五力分析、案例研究等数据点是用于预测每个国家市场情景的一些指标。此外，全球品牌的存在和可用性以及由于来自本地和国家品牌的重大或罕见竞争而面临的挑战，国内关税和贸易路线的影响在提供国家数据的预测分析时被考虑在内。

竞争格局和除颤器市场份额分析

除颤器市场竞争格局提供了竞争对手的详细信息。详细信息包括公司概况、公司财务状况、产生的收入、市场潜力、研发投资、新市场计划、全球影响力、地点和生产设施、生产能力、公司优势和劣势、产品发布、产品广度和广度、应用优势. 上面提供的数据点仅与专注于除颤器市场的公司有关。

除颤器市场的一些主要参与者 Medtronic（爱尔兰）、Boston Scientific Corporation（美国）、Koninklijke Philips NV（荷兰）、Stryker（美国）、NIHON KOKEN KOGYO CO.,LTD。（东京）、ZOLL Medical Corporation（美国）、BIOTRONIK SE & Co KG（德国）、深圳迈瑞生物医疗电子有限公司 (中国), Physio-Control, Inc. (美国), LivaNova PLC (英国), Asahi Kasei Corporation (日本), SCHILLER (瑞士), MEDIANA Co., Ltd. （韩国）、Metrax GmbH（德国）、雅培（美国）、FUKUDA DENSHI（日本）、Progetti srl（意大利）、HeartSine Technologies LLC。（WA）和 Defibtech LLC（美国）等。

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