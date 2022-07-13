关节炎市场全球显着增长、技术进步和到 2028 年的机遇

预计关节炎市场将在 2021-2028 年的预测期内获得市场增长。Data Bridge Market Research 分析市场在上述预测期内以 6.70% 的复合年增长率增长。关节炎被定义为患者关节的压痛或肿胀，关节僵硬和疼痛是疾病的症状。 类风湿性关节炎 和骨关节炎是两种最常见的关节炎类型。患者的活动能力受到很大限制。这种情况也称为关节炎症。

全球类风湿性关节炎患病率的上升和 人口肥胖率的上升 是推动市场增长的主要因素。此外，老年人口的增加、人群中对微创手术的需求激增以及对这种疾病及其可用治疗的认识不断提高，这些都是将扩大关节炎市场的因素。在 2021-2028 年的预测期内，研发活动和新兴市场的兴起将为关节炎市场提供有利的机会。

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这份关节炎市场报告详细介绍了最新的发展、贸易法规、进出口分析、生产分析、价值链优化、市场份额、国内和本地市场参与者的影响，分析了新兴收入领域的机会、市场法规的变化、战略市场增长分析、市场规模、类别市场增长、应用利基市场和主导地位、产品批准、产品发布、地域扩张、市场技术创新。要获得有关关节炎市场的更多信息，请联系 Data Bridge 市场研究以获得 分析师简介， 我们的团队将帮助您做出明智的市场决策以实现市场增长。

全球关节炎市场 范围和市场规模

关节炎市场根据类风湿药物类型、类风湿治疗、类风湿诊断、骨关节炎类型、骨关节炎治疗、骨关节炎诊断、给药途径、最终用户和分销渠道进行细分。这些细分市场的增长将帮助您分析行业中微薄的增长细分市场，并为用户提供有价值的市场概况和市场洞察力，以帮助他们做出战略决策以识别核心市场应用。

根据类风湿药物类型，关节炎市场分为生物制剂、非生物制剂、类固醇、镇痛剂、糖皮质激素等。 生物制品已进一步细分为 TNF-α 拮抗剂、T 细胞抑制剂、CD20 抗原、JAK 抑制剂和抗 IL6 生物制品。 非生物制剂已进一步细分为非甾体抗炎药（NSAIDs）和合成的改善疾病的抗风湿药（SDMARDs）。

在类风湿治疗的基础上，关节炎市场细分为滑膜切除术、肌腱修复、关节融合、对症治疗、中间皮质类固醇治疗和缓解疾病的抗风湿药物（DMARD）治疗。 改善疾病的抗风湿药物（DMARD）疗法已进一步细分为传统的改善疾病的抗风湿药物（DMARD）和改善疾病的生物抗风湿药物（DMARD）。

在类风湿诊断的基础上，关节炎市场被细分为 CRP 测试、CCP 和 ESR 测试。

根据骨关节炎类型，关节炎市场细分为髋关节、脊柱、膝关节、足和踝关节、肩部和手部。 药物已进一步细分为镇痛药、非甾体抗炎药 (NSAID) 等。 镇痛药分为对乙酰氨基酚、度洛西汀等，而非甾体抗炎药（NSAIDs）分为阿司匹林、布洛芬、萘普生钠、萘普生等。

在骨关节炎治疗的基础上，关节炎市场被细分为药物、药物、辅助设备、手术和治疗。 药物进一步细分为食品补充剂、 皮质类固醇 、透明质酸注射液、3期药物等。 玻尿酸注射液分为单次注射和多次注射。 治疗已进一步细分为非药物治疗和药物治疗。

在骨关节炎诊断的基础上，关节炎市场被细分为成像、关节液分析等。 成像已进一步细分为 X 射线、磁共振成像 (MRI) 等。

根据给药途径，关节炎市场分为口服和肠胃外。

根据最终用户，关节炎市场分为 医院 、诊所、家庭、医疗机构、研究机构等。

关节炎市场也根据分销渠道细分为医院药房、零售药房、在线药房和药店。

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关节炎市场 国家层面分析

关节炎市场分析和市场规模信息由国家、类风湿药物类型、类风湿治疗、类风湿诊断、骨关节炎类型、骨关节炎治疗、骨关节炎诊断、给药途径、最终用户和分销渠道提供，如上所述。关节炎市场报告涵盖的国家 是美国、加拿大、墨西哥、巴西、阿根廷、秘鲁、南美洲其他地区、德国、法国、英国、荷兰、瑞士、比利时、俄罗斯、意大利、西班牙、土耳其、匈牙利、立陶宛、奥地利、爱尔兰、挪威、波兰、欧洲其他地区、中国、日本、印度、韩国、新加坡、马来西亚、澳大利亚、泰国、印度尼西亚、菲律宾、越南、亚太地区其他地区、沙特阿拉伯、阿联酋、埃及、以色列、科威特、南非、中东其他地区和非洲。

由于该地区主要关键参与者的存在、高可支配收入、高医疗支出和发达的医疗保健部门，北美在关节炎市场上占据主导地位。由于研发活动的增加、对医疗保健行业的投资增加以及政府支持的增加，预计亚太地区将在 2021-2028 年的预测期内增长。

报告的国家部分还提供了影响市场当前和未来趋势的个别市场影响因素和国内市场法规的变化。新销售、替代销售、国家人口统计、疾病流行病学和进出口关税等数据点是用于预测个别国家市场情景的一些主要指标。此外，全球品牌的存在和可用性以及由于本地和国内品牌的激烈或稀缺竞争而面临的挑战，在提供国家数据的预测分析时考虑了销售渠道的影响。

竞争格局和 全球关节炎市场 份额分析

关节炎市场竞争格局按竞争对手提供了详细信息。详细信息包括公司概况、公司财务状况、产生的收入、市场潜力、研发投资、新市场计划、全球影响力、生产基地和设施、公司优势和劣势、产品发布、临床试验管道、产品批准、专利、产品广度、应用优势、技术生命线曲线。以上提供的数据点仅与公司对全球关节炎市场研究的关注有关。

关节炎市场报告中涵盖的主要参与者是强生私人有限公司、艾伯维公司；辉瑞公司；安进公司；百时美施贵宝公司；F.霍夫曼-拉罗氏有限公司；优时比SA；吉利德科学公司；勃林格殷格翰国际有限公司、礼来、赛诺菲、诺华、阿斯利康；安斯泰来制药公司；加拉帕戈斯群岛；大正制药控股有限公司；再生元制药公司；瑞典孤儿 Biovitrum AB (publ); ABIGEN PHARMA SpA；科隆组织基因公司；安皮奥制药公司；Merck Sharp & Dohme Corp. 和 GlaxoSmithKline plc 等国内和全球参与者。市场份额数据分别适用于全球、北美、欧洲、亚太地区 (APAC)、中东和非洲 (MEA) 以及南美。

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