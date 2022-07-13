急性骨髓测试市场的主要参与者、规模、增长、需求、研究、分享、分析和预测到 2029 年

Data Bridge Market Research 分析，到 2029 年，急性髓系检测市场将达到 13.8535 亿美元，并在 2022-2029 年的预测期内以 13.70% 的复合年增长率增长。急性髓细胞检测是一种在显微镜下检查血液样本的检测。它通常检查白细胞的形状、数量和大小，并检查未成熟的白细胞（称为原始细胞）。

急性髓系癌症发病率的上升是导致 2022 年至 2029 年预测期内急性髓系检测市场增长的主要因素。老龄化人口发病率的上升以及急性髓系癌症患病率的上升髓系白血病也是推动急性髓系检测市场增长的主要因素，然而，急性髓系检测成本高，监管政策严格，将成为急性髓系检测市场的市场制约因素，而低检出率预计将阻碍急性髓系检测市场的发展。急性髓系检测市场。人口数量的增加和研发活动的迅速增加可以为急性髓系检测市场创造新的机会。

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这份急性骨髓检测市场报告详细介绍了新的最新发展、贸易法规、进出口分析、生产分析、价值链优化、市场份额、国内和本地市场参与者的影响，分析了新兴收入领域的机会、市场变化法规、战略市场增长分析、市场规模、类别市场增长、应用利基和主导地位、产品批准、产品发布、地域扩张、市场技术创新。要获得有关急性骨髓测试市场的更多信息，请联系 Data Bridge 市场研究以获得 分析师简介， 我们的团队将帮助您做出明智的市场决策以实现市场增长。

全球急性髓系检测市场 范围和市场规模

急性髓系检测市场根据生物标志物类型、产品和服务、技术和最终用户进行细分。这些细分市场的增长将帮助您分析行业中微薄的增长细分市场，并为用户提供有价值的市场概况和市场洞察力，以帮助他们做出战略决策以识别核心市场应用。

根据生物标志物类型，急性髓细胞检测市场分为遗传性急性髓性白血病（AML）生物标志物、表观遗传性急性髓性白血病（AML）生物标志物和蛋白质组急性髓性白血病（AML）生物标志物。遗传性 AML 生物标志物片段已进一步细分为 FLT3、NPM1、TP53、MU-AML 等。表观遗传 AML 生物标志物也被细分为 IDH1/2、TET 和 DNMT3A。蛋白质组学 AML 生物标志物已被细分为 HNRH1、CALR、FIBA 和 HSP。

根据产品和服务，急性髓系检测市场分为服务和检测试剂盒。

基于技术，急性髓系检测市场细分为PCR（聚合酶链反应）、IHC（免疫组化）、NGS（下一代测序）、细胞遗传学等。

急性髓系检测市场也根据最终用户进行了细分，分为临床实验室、医院、学术和研究机构、癌症诊断机构等。

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急性髓系检测市场国家水平分析

分析了急性骨髓检测市场，并按国家、生物标志物类型、产品和服务、技术和最终用户提供了市场规模洞察和趋势，如上所述。急性髓系检测市场报告涵盖的国家是北美的美国、加拿大和墨西哥、德国、法国、英国、荷兰、瑞士、比利时、俄罗斯、意大利、西班牙、土耳其、欧洲其他地区、中国、日本、印度、韩国、新加坡、马来西亚、澳大利亚、泰国、印度尼西亚、菲律宾、亚太其他地区 (APAC) 亚太地区 (APAC)、沙特阿拉伯、阿联酋、南非、埃及、以色列、中东其他地区和非洲 (MEA) 作为中东和非洲 (MEA) 的一部分，巴西、阿根廷和南美洲其他地区作为南美洲的一部分。

北美在市场份额和市场收入方面主导着急性髓系检测市场，并将在预测期内继续保持其主导地位。这是由于该地区目标疾病的大规模流行。另一方面，由于该地区患有这种疾病的患者数量不断增加，以及老牌参与者的重点是扩大其在该地区的患病率，预计亚太地区将在预测期内呈现最高的增长率。

急性骨髓测试市场报告的国家部分还提供了影响市场当前和未来趋势的个别市场影响因素和国内市场监管变化。消费量、生产地点和数量、进出口分析、价格趋势分析、原材料成本、下游和上游价值链分析等数据点是用于预测个别国家市场情景的一些主要指标。此外，在提供国家数据的预测分析时，还考虑了全球品牌的存在和可用性以及由于来自本地和国内品牌的大规模或稀缺竞争而面临的挑战、国内关税和贸易路线的影响。

竞争格局和 全球急性髓系检测市场份额分析

急性骨髓测试市场竞争格局提供了竞争对手的详细信息。详细信息包括公司概况、公司财务状况、产生的收入、市场潜力、研发投资、新市场计划、全球影响力、生产基地和设施、生产能力、公司优势和劣势、产品发布、产品宽度和广度、应用支配地位。以上提供的数据点仅与公司专注于急性髓系检测市场相关。

急性髓系检测市场报告中的主要参与者是 NeoGenomics Laboratories, Inc.、QIAGEN、Invivoscribe, Inc.、Illumina, Inc.、ArcherDx, Inc.、ARUP Laboratories、ASURAGEN, INC.、Mayo Foundation for Medical Education and Research 、美国控股实验室公司、Lal PathLabs 博士、F. Hoffmann-La Roche Ltd、Abbott Laboratories、Thermo Fisher Scientific Inc.、Cancer Genetics Inc. 和 SkylineDx BV 等。

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