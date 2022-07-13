药房自动化管理市场规模 2022-展望增长、发展因素、顶级公司、研究方法和预测 2022 至 2029

根据 Data Bridge Market Research 最近发布的题为“ 2022 年至 2029 年全球药房自动化管理市场 规模、份额和行业分析及区域预测”的报告。在本报告中，研究人员分析了市场中的优势、劣势、机会和威胁，并通过定性和信息性知识提供了市场的公正图景。本报告描述了对全球药房自动化管理市场当前和未来状况的深入评估和专业研究，包括有价值的事实和数据。本报告还提供了有关市场中新兴机会以及将推动这些增长趋势的市场驱动因素、 趋势和即将推出的技术的信息。

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（本报告的样本可根据要求提供，并附有 COVID-19 对该行业的影响。）

本报告样本包括：

• 药房自动化管理市场研究范围和方法简介。

• 领先和新兴玩家收入分析。

• 增长动力和市场趋势的主要亮点。

• 最终研究的关键快照。

• 区域分析的图解说明。

市场分析和规模

药房自动化正在获得牵引力，因为它使药房和医疗保健行业的众多任务能够顺利运行。自动化的引入减少了用药错误的数量，从而确保了患者的安全。由于其向寻求治疗的患者准确及时地分配药物，诸如自动药物分配系统之类的产品可能会很受欢迎。这些系统大大降低了在处方剂量和药物时出现人为错误的可能性。

由于提高药物安全性、更好的库存管理、增加存储容量和优化空间利用以及潜在的时间和成本节约等优势，自动化药物分配系统在药房自动化市场中占据最大份额。Data Bridge Market Research 分析称，2021 年药房自动化市场价值 50.7 亿美元，预计到 2029 年将达到 98.8 亿美元，预计在 2022 年至 2029 年的预测期内以 8.7% 的复合年增长率增长。

全球 药房自动化管理市场 研究包括 2022 年至 2029 年的数据，对行业高管、营销、销售和产品经理、分析师以及任何在易于访问的文档中寻找市场数据的人都很有用。

药房自动化管理市场 – 公司简介

Talyst，有限责任公司。（我们）

ArxIUM（美国）

OMNICELL, INC.（美国）

Cerner 公司（美国）

Capsa Healthcare（美国）

Parata Systems, LLC（美国）

RxSafe, LLC。（我们）

RxMedic Systems, Inc.（美国）

MedAvail Technologies, Inc.（加拿大）

Asteres Inc.（美国）

PerceptiMed, Inc.（美国）

BD（美国）

百特（美国）

全文（加拿大）

麦克森公司（美国）

美国资源伯根公司（美国）

vitabook GmbH（德国）

……

提供完整报告（包括完整目录、表格和图表列表、图表和图表）@ https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-pharmacy-automation-market&Ab

本报告涵盖了 2022 年至 2029 年期间全球药房自动化管理市场的当前情景和增长前景。该研究是一项专业而深入的研究，大约 – 没有。这些表格提供了行业实际情况的统计数据，并为对该领域感兴趣的公司和个人提供了有价值的指导。

全球药房自动化 市场范围和市场规模

药房自动化市场根据产品、药房类型、药房规模、应用、最终用户和分销渠道进行细分。这些细分市场的增长将帮助您分析行业中微薄的增长细分市场，并为用户提供有价值的市场概况和市场洞察力，帮助他们做出战略决策以识别核心市场应用。

产品

系统

软件

服务

根据产品，药房自动化市场分为系统、软件和服务。

药房类型

独立的

链

联邦

根据药房类型，药房自动化市场分为独立、连锁和联邦。

药房规模

大型药房

中型药房

小型药房

根据药房规模，药房自动化市场分为大型药房、中型药房和小型药房。

应用

药物 分配和包装

药物储存

库存管理

在应用的基础上，药房自动化市场细分为药品配药和包装、药品存储和库存管理。

最终用户

住院药房

门诊药房

零售药店

网上药店

中央填写/邮购药房

药房福利管理组织

其他

在最终用户的基础上，药房自动化市场细分为住院药房、门诊药房、零售药房、在线药房、中央填写/邮购药房、药房福利管理组织等。

分销渠道

直接招标

第三方经销商

在分销渠道的基础上，药房自动化市场分为直接招标和第三方分销商。

药房自动化管理市场报告解决了以下问题：

到 2029 年，药房自动化管理 市场的估计规模是 多少？

过去，哪个细分市场在药房自动化管理 市场中占据或很大份额 ？

到 2029 年，预计哪个细分市场将占据最大的市场份额？

哪些管理机构已批准使用 药房自动化管理？

哪个地区占 药房自动化管理 市场的主要份额？

预计哪个地区将在 药房自动化管理 市场创造有利可图的机会？

浏览完整的报告详情 @ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-pharmacy-automation-market?ab

部分摘录自目录

全球药房自动化管理市场概述

按类型划分的药房自动化管理规模（销售额）比较（2022-2029）

按应用分列的药房自动化管理规模（消费）和市场份额比较（2022-2029）

按地区划分的药房自动化管理规模（价值）比较（2022-2029）

药房自动化管理销售、收入和增长率（2022-2029）

药房自动化管理竞争形势与趋势

玩家/供应商高性能颜料生产基地分布、销售区域、产品类型

分析竞争对手，包括药房自动化管理的所有重要参数

全球药房自动化管理制造成本分析

营销策略分析，研究结论

总之，药房自动化管理市场 报告是访问预计会以指数方式加速您的业务的研究数据的可靠来源。该报告提供了经济情景、收益、限制、趋势、市场增长率和数据等信息。SWOT 分析还与投机可及性调查和风险回报调查一起纳入报告。

我们的报告将帮助客户解决以下问题：-

对未来的不安全感：

我们的研究和见解帮助我们的客户预测即将到来的收入部门和增长范围。这将帮助我们的客户投资或剥离他们的资产。

了解市场观点：

对战略的市场观点有公正的理解是极其重要的。我们的洞察力提供了对市场情绪的敏锐观点。我们通过与我们跟踪的每个行业的价值链的关键意见领袖接触来保持这种侦察。

了解最可靠的投资中心：

我们的研究通过考虑市场的未来需求、回报和利润率来对市场投资中心进行排名。通过采购我们的市场研究，我们的客户可以专注于最知名的投资中心。

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我们的研究和洞察力帮助我们的客户确定兼容的业务合作伙伴。

感谢您阅读本文；您还可以获得个别章节明智的部分或区域明智的报告版本，如北美、拉丁美洲、欧洲或东南亚或只是东亚。