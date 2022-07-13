北美数字治疗 (DTx) 市场 2022 年全球行业分析，按主要参与者、份额、收入、趋势、

关于北美数字治疗 (DTx) 行业市场的研究 通过考虑市场驱动因素、市场限制、机遇和挑战来进行概述。北美数字治疗 (DTx) 行业市场报告是在对各种关键细分市场（如市场规模、份额、增长、需求、最新趋势、市场威胁和推动市场的主要驱动因素）进行深入研究后构建的。此外，北美数字治疗 (DTx) 行业市场报告包含重要数据、当前市场趋势、市场环境、技术创新、即将到来的技术以及相关行业的技术进步。这是针对特定业务需求而制定的最相关、最独特、最值得称道的市场研究报告。本报告中进行的竞争分析涵盖了关键市场参与者的战略概况、他们的核心竞争力、和竞争格局。为了获得有意义的市场洞察力并在这个竞争激烈的市场中茁壮成长，世界一流的北美数字治疗 (DTx) 行业市场研究报告发挥着关键作用。

北美数字治疗 (DTx) 市场 预计将在 2021 年至 2028 年的预测期内获得市场增长。Data Bridge Market Research 分析，该市场在 2021 年至 2028 年的预测期内以 23.4% 的复合年增长率增长，预计预计到 2028 年将达到 106.3936 亿美元。糖尿病、高血压等慢性病患病率的增加以及政府机构意识的提高将促进数字治疗 (DTx) 市场的增长。

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北美数字疗法 (DTx) 使用基于证据的远程评估软件直接向患者提供治疗干预，以服务、管理和避免广泛的行为、心理和身体障碍。它们单独使用或与药物、设备或其他疗法混合使用，以优化患者护理和健康结果。越来越多地远程访问经临床测试安全有效的疗法是治疗期间数字疗法 (DTx) 的特性之一。

公司为扩大产品线和获得利润而进行的技术进步是数字治疗 (DTx) 市场增长的驱动力之一。与数字治疗 (DTx) 应用程序相关的隐私问题可能会限制数字治疗 (DTx) 市场的增长。两家公司之间的合作将有助于市场的增长，并将为数字治疗 (DTx) 市场提供机会。数字治疗 (DTx) 的质量将得到维持，以便为客户提供更好的治疗和适当的护理，因此，这需要正确完成，因此这将成为数字治疗 (DTx) 市场的挑战，因为许多一时间需求得不到满足。

数字治疗 (DTx) 市场报告详细介绍了市场份额、新发展和产品管道分析、国内和本地市场参与者的影响、分析了新兴收入领域的机会、市场法规的变化、产品批准、战略决策、产品发布、地域扩张和市场技术创新。要了解分析和数字治疗 (DTx) 市场情景，请联系 Data Bridge Market Research 以获得分析师简介，我们的团队将帮助您创建收入影响解决方案以实现您的预​​期目标。

报告中涵盖的主要市场竞争对手

智能交互实验室公司

注意力

2Morrow Inc.

Ayogo Health Inc.

姜

点击 Therapeutics, Inc.

干邑

更好的治疗公司

认知适应

金丝雀健康

凯亚健康

快乐公司

芒果健康

明强健康

自然循环美国公司

努姆公司

盖亚股份公司

Omada Health, Inc.

Welldoc, Inc.

斯玛特病人有限公司

……

北美数字治疗 (DTx) 行业全球市场影响力报告：

全面评估北美数字治疗 (DTx) 市场中的所有机会和风险。

北美数字治疗 (DTx) 市场的最新创新和重大事件。

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关于未来几年北美数字治疗 (DTx) 市场增长图的结论性研究。

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在影响北美数字治疗 (DTx) 市场的重要技术和市场最新趋势中产生了良好的印象。

北美数字治疗 (DTx) 市场范围和市场规模

北美数字治疗 (DTx) 市场根据产品和服务类型、应用、购买模式和销售渠道分为四个部分。细分市场之间的增长有助于您分析细分市场的增长和战略以接近市场并确定您的核心应用领域和目标市场的差异。

根据产品和服务类型，数字治疗 (DTx) 市场分为硬件产品、解决方案/软件和服务。2021 年，由于智能手机用户数量不断增加，预计解决方案/软件部分将主导市场。

根据应用，数字治疗 (DTx) 市场分为治疗/护理相关应用和预防应用。2021年，治疗/护理相关应用领域预计将占据主导地位，因为它提供了良好的治疗并改善了人们的生活方式。

根据购买方式，将数字治疗（DTx）市场细分为团购组织和个人。到 2021 年，预计个人细分市场将主导市场，因为许多人个人正在接受数字医疗平台并在大流行情况下更喜欢它们。

根据销售渠道，数字治疗 (DTx) 市场分为 B2B 和 B2C。到 2021 年，B2C 细分市场预计将主导市场，因为这些服务大多直接受到客户的青睐。

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北美数字治疗 (DTx) 行业全球市场影响力报告：