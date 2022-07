到 2029 年的数字健康技术市场规模、份额、全球趋势、技术进步和地理预测

数字健康技术市场预计将 在 2021 年至 2028 年的预测期内获得市场增长。Data Bridge Market Research 分析该市场到 2028 年将达到 681.7 亿美元,在上述预测中将以 4.80% 的复合年增长率增长时期。

数字健康技术行业市场研究报告 为客户提供有关其业务场景的信息,他们可以利用这些信息制定业务战略以在市场上蓬勃发展。数字健康技术行业市场报告是在对市场规模、份额、增长、需求、最新趋势、市场威胁和推动市场的关键驱动因素等各个关键细分市场进行深入研究后构建的。根据这份市场报告,预计通用市场在预测期内将出现适度较高的增长率。这些结果受到主要参与者或品牌的影响,包括开发、产品发布、合资企业、并购,这些反过来又改变了该行业的全球面貌。

市场概况:

人工智能、物联网和大数据的兴起是推动数字健康技术市场增长和需求的重要因素之一。此外,在 2021 年至 2028 年的预测期内,数字医疗保健采用率的上升和数字医疗技术的技术进步也有望推动全球数字医疗技术市场的增长。同样,移动医疗应用程序的高度采用和预计支持性举措和战略联盟的增加也将促进市场的增长。此外,智能手机的高普及率和工业化国家医疗保健 IT 基础设施的改善也有望成为推动数字健康技术市场增长的重要因素。

在 2021 年至 2028 年的预测期内,新兴经济体风险资本投资的快速增长、医疗保健支出的增加以及对数字医疗保健服务需求的增加预计将为数字医疗技术市场提供显着的增长机会。

数字健康技术市场涵盖的主要关键参与者:

Koninklijke Philips NV

AT&T 知识产权

Cerner Corporation

athenahealth, Inc.

BioTelemetry, Inc.

eClinicalWorks

Agfa-Gevaert Group

Allscripts Healthcare, LLC

Epic Systems Corporation

GENERAL ELECTRIC COMPANY

Abbott

Bosch Healthcare Solutions GmbH

Bayer AG

Hoffmann-La Roche Ltd.

Johnson & Johnson Services, Inc .

华为技术有限公司

OMRON Corporation

AdvancedMD, Inc.

iHealth Labs Inc.

IBM

推动和保持增长仍然是科技行业董事会、CXO 和投资者最关心的问题。数字健康技术公司及其支持服务链正面临深刻的业务挑战,主要来自三个因素:

1. 竞争对手和数字健康技术行业的爆炸式增长。

2. 技术、价值主张、产品和服务创新驱动的增长量。

3. 需要提供创新以推动数字健康技术市场增长的速度。

全球数字健康技术市场范围和市场规模

数字健康技术市场根据技术、交付模式、组件、应用程序和最终用户进行细分。这些细分市场的增长将帮助您分析行业中微薄的增长细分市场,并为用户提供有价值的市场概况和市场洞察力,以帮助他们做出战略决策以识别核心市场应用。

在技​​术的基础上,数字医疗技术市场被细分为远程医疗、移动医疗、健康分析和数字医疗系统。远程医疗进一步细分为远程医疗和远程医疗。Telecare 进一步细分为活动监测和远程药物管理。远程医疗进一步细分为 LTC 监控和视频咨询。mHealth 已进一步细分为可穿戴设备和应用程序。可穿戴设备进一步细分为血压监测仪、血糖仪、脉搏血氧仪、睡眠呼吸暂停监测仪、神经监测仪等。应用程序进一步细分为医疗应用程序和健身应用程序。数字健康系统已进一步细分为电子健康记录和电子处方系统。

数字健康技术市场可以根据交付模式分为本地和基于云的交付模式。

数字健康技术市场的组成部分分为软件、服务和硬件。

根据应用,数字健康技术市场细分为心脏病学、糖尿病、神经病学、睡眠呼吸暂停、肿瘤学等。

根据最终用户,数字健康技术市场分为医疗保健提供者、医疗保健支付者、制药公司等。

