发布于Prachi

2028 年全球现场固化管 (CIPP) 市场机遇, 挑战, 主要参与者, 增长率行业增长的总体看法 – Aegion Corporation, Granite Construction, 内陆管道修复 (IPR), Norditube Technologies

全球现场固化管 (CIPP) 市场 研究侧重于对当前市场趋势的全球分析。 MarketsandResearch.biz 的使命是为客户提供市场的整体视图，并帮助他们制定增长战略。该研究显示了全球现场固化管 (CIPP) 市场现在和未来的表现。 2022 年至 2028 年调查期间的区域研究和年度增长估算也包含在单独的章节中。

市场统计数据来自主要和次要数据来源。次要信息来源包括各种公共公司和组织发布的年度报告、财务报告、新闻公告和案例研究。Factiva 和 Pitchbook 等高级数据库也用于获取信息。主要来源包括对在特定地区（包括北美、欧洲和亚太地区）现场固化管 (CIPP) 业务拥有 10 多年经验的行业专家的采访。

下载免费样本报告：https://www.marketsandresearch.biz/sample-request/163974

产品报价、业务概览、本地业务、业务战略、合并和全球现场固化管 (CIPP)市场主要市场参与者的收购、SWOT 分析、最新突破和重要财务信息都包含在本出版物中。

 

报告中最重要的产品类别如下：

  • 倒置法
  • 拉入法

报告包含以下应用类型：

  • 市政和公用事业
  • 工业
  • 其他

全球市场知名且不断成长的参与者：

  • Aegion Corporation
  • Granite Construction
  • Inland Pipe Rehabilitation (IPR)
  • Norditube Technologies
  • Perma-Liner Industries
  • Ashimori Industry
  • IMPREG
  • LMK Technologies
  • Reline Group
  • SAERTEX MultiCom
  • Sekisui Americas SPR
  • CIPP Corporation
  • PMPS Liner Technology
  • Rainer Kiel Kanalsanierung,特瑞堡

以下国家被确定为市场研究中最重要的国家：

  • 北美（美国, 加拿大和墨西哥)
  • 欧洲（德国, 法国, 英国, 俄罗斯, 意大利和欧洲其他地区)
  • 亚太地区（中国, 日本, 韩国, 印度, 东南亚和澳大利亚)
  • 南美洲（巴西, 阿根廷, 哥伦比亚和南美洲其他地区)
  • 中东和非洲（沙特阿拉伯, 阿联酋, 埃及, 南非以及中东和非洲其他地区）

访问完整报告：https://www.marketsandresearch.biz/report/163974/global-cured-in-place-pipe-cipp-market-2021-by-manufacturers-regions-type-and-application-forecast-to-2026

以下是报告的一些重点：

  • 它比较和分析区域和国家层面的行业评级。
  • 新人策略和建议
  • 它比较样式并以易于理解的方式呈现信息。

报告的定制：
该报告可以定制以满足客户的要求。请联系我们的销售团队 (sales@marketsandresearch.biz)，他们将确保您获得适合您需求的报告。您还可以通过 +1-201-465-4211 与我们的高管联系，分享您的研究需求。

联系我们
马克·斯通
业务发展主管
电话：+1-201-465-4211
电子邮件：sales@marketsandresearch.biz
网址：www.marketsandresearch.biz