2022-2029 年 可生物降解的塑料 市场行业增长、预测、分析、地区、类型和应用

综合 可生物降解的塑料 市场 报告包含最近的行业状况以及可能影响市场实际增长率的先进趋势。这份市场报告概述了当前的市场状况以及数据桥市场研究行业在预测年份中的状况。该行业报告展示了财务前景、新产品分析、差异化业务战略以及未来营销趋势。借助出色的 可生物降解的塑料 市场研究报告的市场分析，企业可以通过获取有关市场定义、分类、应用和参与的详细信息来思考市场在预测年内将如何发挥作用。

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此外，一份有影响力的 可生物降解的塑料 市场报告提供了数据桥市场研究行业顶级参与者的战略概况，全面分析了他们的核心竞争力，并为市场描绘了竞争格局。它还代表了预测期间的销售、收入份额、需求/供应数据和市场增长分析的简要摘要。本报告最近组织的研究表明，全球市场广泛负责提供有关每个制造商的市场状况和理想业务的重要信息。 可生物降解的塑料市场分析报告估计了全球不同地区的市场发展趋势。

竞争格局和 可生物降解的塑料 市场份额分析

可生物降解的塑料 个市场竞争格局提供了竞争对手的详细信息。详细信息包括公司概况、公司财务状况、产生的收入、市场潜力、研发投资、新市场计划、全球影响力、生产基地和设施、生产能力、公司优势和劣势、产品发布、产品宽度和广度、应用支配地位。以上提供的数据点仅与公司有关。关注可生物降解的塑料个市场。

可生物降解的塑料 市场报告中的一些主要参与者是

巴斯夫SE（德国），NatureWorks LLC（美国），TT全球化学公共公司有限公司（泰国），总能量（荷兰），Novamont S.P.A. （意大利），FKUR（德国），杜邦（美国），Biome Bioplastics（英国），三菱化学企业公司（日本），Toray Industries Inc.，（日本），DOW（美国），植物学（澳大利亚），蒂亚南生物学材料Co.，Ltd。（中国），Danimer Scientific（美国），Evonik Industries AG（德国），Eastman Chemical Company（美国）Daikin（日本）和Solvay（比利时）

可生物降解的塑料 市场洞察：

全球可生物降解的塑料市场在2021年的价值为77.0亿美元，预计到2029年将达到222.8亿美元，在2022 – 2029年的预测期内，复合年增长率为14.20％。在过去的几年中，政府越来越关注绿色采购政策，这也是有利于生物降解塑料市场增长的关键决定因素。例如，德国政府于2020年宣布，从2021年7月开始，将禁止在该国出售餐具，稻草，食品容器和其他类似产品等餐具，吸管，食品容器和其他类似产品。此外，作为不可降解的塑料，可生物降解塑料的各种优势比不可降解的塑料塑料产生了主要的废物管理问题，例如水和陆地空气污染，在很大程度上有助于扩大可生物降解的塑料市场。

可生物降解的塑料也被称为生物友好的分解生物，例如细菌和微生物。这些塑料主要采用可再生原材料或石化的两种方法形成，包括可生物降解添加剂，从而产生更好的生物降解程序

covid-covid-19对可生物降解塑料的影响

冠状病毒对可生物降解的塑料市场产生不利影响。消费品，包装，纺织品，农业和园艺都是使用可生物降解的塑料的行业，这些行业都受到大流行的负面影响。预计全球车辆运动的全球暂停将破坏各种公司的物流，从而影响预测期内市场增长。此外，未来的项目延误和投资减免将对增长产生负面影响。由于旅行咨询，货币风险和新兴市场的需求疲软，新工厂的分辨率可能阻碍了增长。根据供应管理研究所，供应链中断导致近75％的企业的收入目标减少。此外，随着人们现在更加专注于从预算中删除非必需费用，因为大多数人的一般经济状况受到爆发的严重影响。

最近的发展

在2020年2月，巴斯夫和Fabbri集团（意大利）成立了合资企业，以开发一种可持续的保鲜膜解决方案，用于新鲜食品包装。肉，海鲜，新鲜水果和蔬菜都将包裹在电影中。 Fabbri组将使用巴斯夫的生态塑料生产它，这将增加对包装应用中可生物降解的塑料的需求。

2021年4月，咖啡处理，加工和包装的市场领导者Ima Coffee宣布了与NatureWorks建立新的战略合作伙伴关系。这项合作旨在扩大北美高性能堆肥K杯的市场。

全球 可生物降解的塑料 市场范围和市场规模

可生物降解的塑料市场是根据产品类型和应用来细分的。这些细分市场之间的增长将帮助您分析行业中微薄的增长细分市场，并为用户提供宝贵的市场概述和市场见解，以帮助他们做出战略决策，以识别核心市场应用。

产品类型

聚乳酸＆nbsp;（pla）

淀粉混合物

可生物降解的聚酯

多羟基烷烃（PHA）

其他人

应用

包装和包

消费品

农业和园艺

纺织

其他人

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全球 可生物降解的塑料 个市场国家层面分析

北美的美国、加拿大和墨西哥

德国、法国、英国、荷兰、瑞士、比利时、俄罗斯、意大利、西班牙、土耳其、欧洲其他地区

中国、日本、印度、韩国、新加坡、马来西亚、澳大利亚、泰国、印度尼西亚、菲律宾、亚太地区 (APAC) 中的其他亚太地区 (APAC)

沙特阿拉伯、阿联酋、南非、埃及、以色列、中东其他地区和非洲 (MEA) 作为中东和非洲 (MEA) 的一部分

巴西、阿根廷和南美洲其他地区作为南美洲的一部分。

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目录

全球 可生物降解的塑料 市场研究报告

第 1 章可生物降解的塑料 市场概述

第 2 章全球经济对行业的影响

第 3 章制造商的全球市场竞争

第 4 章按地区分列的全球产量、收入（价值）

第 5 章全球供应（生产）、消费、出口、进口（按地区）

第 6 章全球产量、收入（价值）、价格趋势（按类型）

第 7 章全球市场应用分析

第 8 章制造成本分析

第9 章产业链、采购策略和下游买家

第 10 章营销策略分析，分销商/贸易商

第11章市场影响因素分析

第 12 章全球 可生物降解的塑料 市场预测

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