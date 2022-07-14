按技术、主要关键参与者、需求、细分、区域收入预测分析到 2027 年的北美病原体检测市场预测

病原体检测市场 预计将在 2020 年至 2027 年的预测期内增长。Data Bridge Market Research 分析，该市场在 2020 年至 2027 年的预测期内以 8.2% 的复合年增长率增长，预计到 2020 年将达到 55.1246 亿美元2027. 对设备研发的大量投资，以按时提供准确的病原体检测结果，增加了检测市场病原体的增长。

诊断行业研发活动的增长 取得了进展，快速检测的创新导致 病原体 检测市场的改善。 工业部门在医药和健康领域的研发活动上投入了大约 1218 亿美元，占总支出的 67%。研发的新进展减轻了病原体相关传染病负担的影响。此外，快速检测和更短时间的准确结果进一步推动了未来几年对病原体检测的需求。根据美国研究中心发表的文章，2017 年美国在医疗卫生事业的研发活动和创新技术的开发上花费了 1823 亿美元。

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北美病原体检测市场范围和规模

病原体检测市场 根据类型、一致性、培养基、污染物类型、总数、食品类型、技术、客户类型、应用、最终用户和分销渠道进行细分。 细分市场之间的增长可帮助您分析增长利基和策略以接近市场并确定您的主要应用领域和目标市场之间的差异。

根据污染物类型，市场分为大肠杆菌、沙门氏菌、李斯特菌、弯曲杆菌、假单胞菌、克罗诺杆菌、大肠菌群、军团菌、产气荚膜梭菌等。 2020 年，沙门氏菌获得了最高的市场份额，因为沙门氏菌是导致食品腐败的最负责任的病原体之一，导致美国食源性疾病的发生率最高。例如，根据美国疾病控制与预防中心 (CDC) 的数据，美国每年约有 135 万人感染沙门氏菌，约占全球总市场份额的 40%。病原体检测市场。

根据总数，市场分为 酵母 和霉菌、腐败生物等。 2020 年，腐败菌作为大肠杆菌和沙门氏菌的主要腐败菌获得了最高的市场份额，因为非伤寒沙门氏菌被认为是全球食源性疾病的主要原因，世界卫生组织估计非伤寒沙门氏菌病的年发病率为约7870万。沙门氏菌引起的食源性疾病。

根据食品类型，市场分为肉类和家禽、乳制品、加工食品、水果和蔬菜、谷物和谷物、饮料、水、药品等。 2020年，肉类和家禽部门在病原体检测方面处于领先地位，市场份额和假单胞菌腐败生物的复合年增长率最高，大肠杆菌由于食品的营养成分而成为腐败猪肉、牛肉、鸡蛋、家禽产品等的主要污染物。

根据类型，市场分为产品和服务。 2020年，该产品细分市场占有率最高，病原体主要通过PCR、 ELISA 等分子技术的快速检测装置，以及鉴定、培养分离提取等手段进行检测。 对提供准确结果的先进技术的需求不断增长，导致在当今市场上使用病原体检测产品。

在技​​术的基础上，市场分为传统的、快速的和其他分子测试。 2020 年，快速细分市场占主导地位，并以最高的复合年增长率增长，因为 PCR 系统在检测病原体方面比选择性培养基方法更敏感，因为它们改进了可检测技术，这归功于大多数从事病原体的服务提供商。检测市场。

在一致性的基础上，市场分为固体介质和液体介质。 2020 年，固体媒体细分市场份额最高，因为固体媒体更易于运输。研究驱动的方法与病原体的提取、鉴定和表征相结合，促使它们主要用于实验室测试目的。

在培养基的基础上，市场分为化学成分和合成培养基。 2020 年，化学成分部分占主导地位并以最高的复合年增长率增长，因为基础培养基和选择性培养基更便于识别、培养和提取沙门氏菌、大肠杆菌和弯曲杆菌等污染物。 这些实践过程使它们在病原体检测中以研究为导向的方法得到了更高的应用。

根据客户类型，市场分为服务实验室、行业和政府/非营利组织。 2020 年，服务实验室部门将主导市场，因为涉及李斯特菌等食品污染物检测的不断扩大的食品安全实验室将主导市场。

根据应用，市场分为食品安全、诊断、病理学、临​​床研究、法医学和药物发现。 2020 年，食品安全领域占据主导地位，并以最高的复合年增长率增长，因为参与检测食品中的污染物（如李斯特菌）的食品安全实验室的不断扩张将主导市场

根据最终用户，市场分为诊断中心、病理学实验室、医院、血库、制药公司、生物技术公司、服务劳动力（食品和水）、食品工业、冷却塔、培养物收集站等。 2020年，食品行业细分市场份额最高，因为病原体主要导致食品变质，食品行业为了确保食品安全，严格规定，加速了病原体检测市场的增长。

在分销渠道的基础上，市场分为直接招标和零售。 2020年，直接招标部分市场份额最高，病原体检测设备和介质通过直接招标直接分销，降低了间接零售成本。

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病原体检测市场的国家层面分析

如上所述，分析了病原体检测市场，并按国家、类型、一致性、培养基、污染物类型、总数、食品类型、技术、客户类型、应用、最终用户和分销渠道提供了市场规模信息。 病原体检测市场报告中涵盖的国家是美国、加拿大和北美的墨西哥。 食品相关疾病病例的增长影响了北美整体病原体检测市场的增长。例如，疾病控制和预防中心 (CDC) 报告了每年大约 73,000 起食源性疾病病例。 2013 年的一份报告称，美国约有 19,056 人感染了食源性病原体，其中 4,200 人住院，80 人死亡。

报告的国家部分还提供了影响当前和未来市场趋势的国家市场的个别市场影响因素和监管变化。 新销售、替代销售、国家人口统计、监管行为和进出口关税等数据点是用于预测每个国家市场情景的一些主要指标。 此外，全球品牌的存在和可用性以及由于来自本地和国家品牌的重大或罕见的竞争而面临的挑战，在提供国家数据的预测分析时考虑了销售渠道的影响。

临床实验室使用的增长

病原体检测市场还为您提供每个国家/地区的详细市场分析、病原体检测市场不同类型产品安装基数的增长、使用生命线曲线的技术的影响以及食品安全监管情景的变化及其对病原体检测市场。 数据可用于 2010 年至 2018 年的历史时期。

竞争格局和病原体检测市场份额分析

病原体检测市场竞争格局按竞争对手提供了详细信息。 详细信息包括公司概况、公司财务状况、产生的收入、市场潜力、研发投资、新市场计划、全球影响力、地点和生产设施、公司优势和劣势、产品发布、临床试验管道、品牌分析、产品批准、专利、产品广度和广度、应用优势、技术生命线曲线。以上提供的数据点仅与专注于北美病原体检测市场的公司有关。

报告中涵盖的主要参与者是默克公司、赛默飞世尔科技公司、生物梅里埃公司、安捷伦科技公司、BD、Biotools、B&M Labs、SA、SGS SA、必维国际检验集团、Intertek Group plc、Eurofins Scientific、Mérieux NutriSciences Corporation、ALS Limited、Microbac Laboratories, Inc.、FoodChain ID Group, Inc、ANGLE plc、Charles River、HiMedia Laboratories 和其他国家和北美企业。 病原体检测市场份额数据可分别用于全球、欧洲、亚太地区、中东和非洲以及南美。 DBMR 分析师了解竞争优势，并分别为每个竞争对手提供竞争分析。

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