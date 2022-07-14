在 2022 年至 2029 年的预测期内，神经源性膀胱感染市场预计将以 2.70% 的复合年增长率增长

神经 源性膀胱感染市场 与泌尿问题有关，其中人们由于脊髓、大脑和神经问题而失去对膀胱的控制，这可能导致多种疾病，如多发性硬化症、帕金森病等。 由内部或外部创伤、疾病或损伤引起的神经功能障碍引起的膀胱功能障碍称为神经源性膀胱。

Data Bridge Market Research 分析，在 2022 年至 2029 年的预测期内，神经源性膀胱感染市场将以 2.70% 的复合年增长率增长。“喹诺酮类药物”代表了市场上最大的药物类型细分市场。预测期内神经源性膀胱感染市场。

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神经源性膀胱感染市场 动态

驱动程序

慢性病病例增加

糖尿病 和肾结石病发病率的增加 将推动治疗市场增长率的扩大。

此外，增加医疗保健支出和不断增长的老年人口也是支持市场增长的增长决定因素。 此外，导致潜在药物和治疗选择可用性的强大管道将进一步促进神经源性膀胱感染市场的增长。

此外，医疗技术的进步、疾病意识的提高以及政府资金的增加是扩大神经源性膀胱感染市场的因素。 其他因素，例如对有效治疗程序的需求增加，将对神经源性膀胱感染市场的增长率产生积极影响。 此外，高龄人群更容易感染该病，其复发将导致神经源性膀胱感染市场的扩大。

机会

此外，随着联合治疗药物和药物的推出，尿路感染的研发活动不断增加，将为市场增长率带来新的机遇。 此外， 医疗保健 技术的发展将在未来提高神经源性膀胱感染市场的增长率。

全球 神经源性膀胱感染市场 的范围

神经源性膀胱感染市场根据类型、药物类型、测试类型和分销渠道进行细分。 这些细分市场之间的增长将帮助您分析行业中增长较弱的细分市场，并为用户提供有价值的市场洞察力和市场洞察力，帮助他们做出战略决策，识别市场的主要应用。

类型

过度活跃

不活跃

根据类型，神经源性膀胱感染市场分为过度活跃和不活跃。

药物类型

磺胺类

唑类和两性霉素 B

四环素

硝基呋喃

氨基糖苷类抗生素

头孢菌素

喹诺酮类

青霉素及其组合

根据药物类型，神经源性膀胱感染市场分为磺胺类、唑类和两性霉素 b、 四环素 、硝基呋喃、氨基糖苷类抗生素、头孢菌素、喹诺酮类和青霉素及其组合。 氨基糖苷类抗生素分为阿米卡星和庆大霉素。 头孢菌素类进一步细分为头孢曲松、头孢呋辛、头孢克肟和头孢氨苄。 喹诺酮类药物分为环丙沙星、左氧氟沙星、萘啶酸、诺氟沙星等。 青霉素及其组合分为阿莫西林、阿莫西林和克拉维酸钾等。

测试类型

生化尿路感染

显微镜下尿路感染

流式细胞仪检测尿路感染

根据测试类型，神经源性膀胱感染市场分为生化尿路感染、显微镜下尿路感染和流式细胞术尿路感染。

分销渠道

医院药房

妇科和泌尿科诊所

药店

零售药店

网上药店

根据分销渠道，神经源性膀胱感染市场分为医院药房、妇科和泌尿科诊所、药店、零售药店和在线药店。

要获得有关市场分析的更多见解，请浏览研究报告摘要@- https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-neurogenic-bladder-infections-market

神经源性膀胱感染市场 区域分析/概述

分析了神经源性膀胱感染市场，并按上述国家、类型、药物类型、测试类型和分销渠道提供了市场规模洞察和趋势。神经源性膀胱感染市场报告涵盖的国家是美国、加拿大和墨西哥、北美、德国、法国、英国、荷兰、瑞士、比利时、俄罗斯、意大利、西班牙、土耳其、欧洲其他地区、中国、日本、印度, 韩国, 新加坡, 马来西亚, 澳大利亚, ​​泰国, 印度尼西亚, 菲律宾, 亚太地区 (APAC) 其他地区 (APAC), 沙特阿拉伯, 阿拉伯联合酋长国, 南非, 埃及, 以色列, 中东其他地区中东和非洲（MEA）框架中的非洲（MEA），南美洲框架中的巴西，阿根廷和南美洲其他地区。

北美在市场份额和市场收入方面主导着神经源性膀胱感染市场，并将在预测期内继续繁荣其主导地位。 这是由于对尿路感染的广泛认识以及该地区治疗设施的可用性。 另一方面，由于人们对尿路感染及其治疗的认识不断提高以及标准的迅速提高，预计亚太地区将在预测期内显示出最高的增长率。在该地区的卫生设施中。

报告的国家部分还提供了影响当前和未来市场趋势的国家市场的个别市场影响因素和监管变化。 新销售、替代销售、国家人口统计、疾病流行病学和进出口关税等数据点是用于预测每个国家市场情景的一些主要指标。 此外，全球品牌的存在和可用性以及由于来自本地和国家品牌的重大或罕见的竞争而面临的挑战，在提供国家数据的预测分析时考虑了销售渠道的影响。

竞争格局和 神经源性尿路感染市场 份额分析

神经源性膀胱感染市场竞争格局提供了竞争对手的详细信息。 详细信息包括公司概况、公司财务状况、产生的收入、市场潜力、研发投资、新市场计划、全球影响力、地点和生产设施、生产能力、公司优势和劣势、产品发布、产品广度和广度、应用优势. 以上提供的数据点仅与专注于神经源性膀胱感染市场的公司有关。

在神经源性膀胱感染市场运营的一些主要参与者是阿斯利康、默克公司、辉瑞公司、新基公司、阿克伦公司、Instinctif Partners、雅培、诺华公司、F. Hoffmann-La Roche Ltd.。 , Johnson & Johnson Services, Inc., GlaxoSmithKline plc, Inc., Takeda Pharmaceutical Company Limited, Melinta Therapeutics LLC, Cipla Inc., Sun Pharmaceutical Industries Ltd., DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED, Lupin Pharmaceuticals, Inc. 和 Ingenus 等。

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