退行性椎间盘疾病市场报告预测到 2029 年收入将超过 19.5 亿美元

退行性椎间盘疾病是指一种疾病类型，它包含人类椎间盘随着年龄的增长而发生的规律变化。 这些圆盘就像人体脊椎的减震器一样，可以让身体弯曲、弯曲和扭曲。 其他几个因素可能导致退行性椎间盘疾病，包括在日常活动和衰老过程中椎间盘外核撕裂。

2021年 退行性椎间盘疾病市场价值 14.6 亿美元，预计到 2029 年将达到 19.5 亿美元，在 2022-2029 年预测期间的复合年增长率为 3.60%。 由于临床批准数量的增加，制药公司预计将经历强劲增长。

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体外诊断 (IVD) 监管事务外包市场动态

本节涉及了解市场驱动因素、利益、机会、限制和挑战。 所有这些都将在下面详细讨论：

退行性椎间盘疾病的患病率

退行性椎间盘疾病的患病率上升，特别是在老年人群中，因为他们更容易患这种疾病，是推动退行性椎间盘疾病市场增长的主要因素之一。 老年人口的增加也促进了市场的增长。

临床批准

由于公司一直承受着为受影响的人提供更好的治疗选择的压力，人们认为对退行性椎间盘疾病治疗的需求正在增加。

非手术和脊柱融合过程的可用性

用于治疗退行性椎间盘疾病的非手术 和脊柱融合工艺 的可用性，以及工艺 的进步，正在进一步影响市场。

机会

此外，在 2022 年至 2029 年的预测期内，为满足客户需求而推出的创新和技术先进的产品为市场参与者提供了盈利机会。此外，投资的大幅增加将进一步扩大市场。

全球退行性椎间盘疾病 市场范围和市场规模

退行性椎间盘疾病市场根据治疗、最终用户和产品类型进行细分。 这些细分市场之间的增长将帮助您分析行业中增长较弱的细分市场，并为用户提供有价值的市场洞察力和市场洞察力，帮助他们做出战略决策，识别市场的主要应用。

治疗

人工椎间盘置换

颈椎

腰椎

胸椎

脊柱融合术

基于治疗，退行性椎间盘疾病市场在人工椎间盘置换、颈椎、腰椎、胸椎和脊柱融合术等领域。

终端用户

医院

诊所

其他

退行性椎间盘疾病市场的最终用户细分为医院、诊所等。

类型

ALLOB

AMG-0101

BRTX-100

OTICR-01

其他

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退行性椎间盘疾病市场的区域分析/概述

分析了退行性椎间盘疾病市场，并按国家、治疗、最终用户和产品类型提供了市场规模洞察力和趋势，如上所述。退行性椎间盘疾病市场报告涵盖的国家是美国、加拿大和墨西哥、北美、德国、法国、英国、荷兰、瑞士、比利时、俄罗斯、意大利、西班牙、土耳其、欧洲其他地区、中国、日本、印度, 韩国, 新加坡, 马来西亚, 澳大利亚, ​​泰国, 印度尼西亚, 菲律宾, 亚太地区 (APAC) 其他地区 (APAC), 沙特阿拉伯, 阿拉伯联合酋长国, 南非, 埃及, 以色列, 中东其他地区和非洲（MEA）在中东和非洲（MEA）下，巴西、阿根廷和南美洲其他地区作为南美洲的一部分。

由于该地区拥有完善的医疗保健基础设施，北美在退行性椎间盘疾病市场中占据主导地位。 由于该地区老年人口的增加，预计亚太地区（APAC）将在 2022 年至 2029 年的预测期内经历显着增长。

报告的国家部分还提供了影响当前和未来市场趋势的国家市场的个别市场影响因素和监管变化。 上游和下游价值链分析、技术趋势和承载五力分析、案例研究等数据点是用于预测每个国家市场情景的一些指标。此外，全球品牌的存在和可用性以及由于来自本地和国家品牌的重大或罕见竞争而面临的挑战，国内关税和贸易路线的影响在提供国家数据的预测分析时被考虑在内。

竞争格局和 退行性椎间盘疾病市场份额分析

退行性椎间盘疾病市场竞争格局按竞争对手提供了详细信息。 详细信息包括公司概况、公司财务状况、产生的收入、市场潜力、研发投资、新市场计划、全球影响力、地点和生产设施、生产能力、公司优势和劣势、产品发布、产品广度和广度、应用优势. 以上提供的数据点仅与公司在退行性椎间盘疾病市场的重点有关。

在退行性椎间盘疾病市场上运营的一些主要参与者包括 B. Braun Melsungen AG（德国）、AxioMed LLC（美国）、Medical Devices Business Services, Inc.（美国）、Zimmer Biomet Spine, Inc.（美国）、Biomet （美国）、美敦力（爱尔兰）、史赛克（美国）、Ensol Biosciences Inc.（韩国）、美国干细胞公司（美国）、Kolon TissueGene, Inc.（美国）、Samumed, LLC。 （美国）、BIOPHARM GmbH（德国）、SpineVision（法国）、Sarl COUSIN BIOTECH（法国）、Globus Medical（美国）、Paradigm Spine LLC（美国）等。

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