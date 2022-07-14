到 2029 年，3D 打印手术模型市场销售额将达到 6.1183 亿美元

手术模型是指通常用于计划手术以改善术后结果的模型类型。它们还用于规划治疗左心发育不全综合征的干预措施。3D 打印手术模型有助于培训年轻外科医生对组织以及各种身体部位进行触觉和三维检查。

2021 年全球 3D 打印手术模型市场 价值 2.5982 亿美元，预计到 2029 年将达到 6.1183 亿美元，在 2022-2029 年预测期间的复合年增长率为 11.30%。 由于骨科疾病的患病率和发病率不断增加，骨科手术代表了各自市场中最大的专业领域。除了市场价值、增长率、细分市场、地理覆盖范围、市场参与者和市场情景等市场洞察之外，数据桥市场团队研究策划的市场报告还包括深入的专家分析、患者流行病学、管道分析、价格分析和监管框架。

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3D打印手术模型的 市场动态

本节涉及了解市场驱动因素、利益、机会、限制和挑战。所有这些都将在下面详细讨论：

驱动程序

产品发布数量增加

市场上突出的主导趋势之一是高强度领域的产品发布数量不断增加，以及医疗保健领域越来越多地接受这些 3D 打印手术模型以满足制造需求。紧迫的。

慢性和严重疾病的发病率不断上升

由于几乎所有形式的严重和慢性疾病的频率越来越高，在当今的现代医学形势下，对医学成像的需求一直很高。为了有效地计划各种疾病的治疗，尤其是骨科，高效和技术先进的成像技术是必不可少的。

技术进步

手术模型技术的不断改进是一个关键因素，预计将对全球市场的增长做出重大贡献。引入有效的医学成像是技术进步之一。这些模型的场强和计算能力的改进也是技术进步的一部分。

机会

此外，在 血管内 动脉瘤修复中使用 3D 打印手术模型为市场参与者扩大了盈利机会。此外，研发的增加将进一步扩大市场。

全球 3D 打印手术模型市场范围和市场规模

3D 打印手术模型市场根据技术、材料和专业进行细分。这些细分市场之间的增长将帮助您分析行业中增长较弱的细分市场，并为用户提供有价值的市场洞察力和市场洞察力，以帮助他们做出战略决策，以确定市场的主要应用。

技术

立体光刻 (SLA)

印象彩色喷墨 (CJP)

MultiJet/PolyJet 打印

熔融沉积建模 (FDM)

其他

材料

金属

聚合物

塑料

其他

专业

心脏手术

食道内窥镜检查

神经外科

骨科手术

重建手术

外科 肿瘤学

移植手术

要深入了解市场分析，请浏览研究报告摘要@- https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-3d-printed-surgical-models-market

3D 打印手术模型市场 区域分析/概述

分析了 3D 打印手术模型市场，并按上述国家、技术、材料和专业提供了市场规模见解和趋势。3D 打印手术模型市场报告涵盖的国家是美国、加拿大和墨西哥北美、德国、法国、英国、荷兰、瑞士、比利时、俄罗斯、意大利、西班牙、土耳其、欧洲其他地区、中国、日本. , 印度, 韩国, 新加坡, 马来西亚, 澳大利亚, ​​泰国, 印度尼西亚, 菲律宾, 亚太地区 (APAC) 其他地区 (APAC), 沙特阿拉伯, 阿拉伯联合酋长国, 南非, 埃及, 以色列, 其他地区中东和非洲 (MEA) 作为中东和非洲 (MEA) 的一部分，巴西，

由于购买力的增加、大量的老年社区以及该地区政府的大力支持，北美在 3D 打印手术模型市场占据主导地位。由于可支配收入比率的加速及其成为最强劲的发展中经济体，预计亚太地区将在 2022 年至 2029 年的预测期内出现显着增长。

报告的国家部分还提供了影响当前和未来市场趋势的国家市场的个别市场影响因素和监管变化。上游和下游价值链分析、技术趋势和承载五力分析、案例研究等数据点是用于预测每个国家市场情景的一些指标。此外，全球品牌的存在和可用性以及由于来自本地和国家品牌的重大或罕见竞争而面临的挑战，国内关税和贸易路线的影响在提供国家数据的预测分析时被考虑在内。

竞争格局和 3D 打印手术模型市场 份额分析

3D 打印手术模型市场竞争格局提供了竞争对手的详细信息。详细信息包括公司概况、公司财务状况、产生的收入、市场潜力、研发投资、新市场计划、全球影响力、地点和生产设施、生产能力、公司优势和劣势、产品发布、产品广度和广度、应用优势. 以上提供的数据点仅与公司对 3D 打印手术模型市场的关注有关。

在 3D 打印手术模型市场上运营的一些主要参与者是

Stratasys Ltd. （以色列）

3D Systems, Inc.（美国）

Osteo3d（印度）

拉撒路 3D（美国）

Axial3D（英国）

Onkos 外科（美国）

3D LifePrints UK Ltd.

Formlabs（美国）

Materialise（比利时）

白云（美国）

GPI 原型设计和制造服务（美国）

ENVISIONTEC US LLC（美国）

Graft3D 医疗保健解决方案列兵。 有限公司 （印度）

RAPIDMADE, INC.，（美国）

Organovo 控股公司 （鹿）

Aspect Biosystems Ltd.（加拿大）

CYFUSE BIOMEDICAL KK（日本）

3D 生物打印解决方案（俄罗斯）

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