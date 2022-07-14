预计到2029年疫苗生产市场市值将达到777.3亿美元



疫苗是通过将化学药物与弱化形式的致病微生物结合而制成的生物产品。它在疾病预防中充当抗原，并在注入人体时刺激产生针对多种病原体的抗体。在获得临床批准之前，疫苗会经过严格的研究，以验证它们在本质上是安全有效的。它们通常用于预防脊髓灰质炎、麻疹、流感、破伤风、白喉、脑膜炎和肝炎，以及其他危及生命的感染。因此，它们越来越多地用于诊所、医院和疫苗接种中心，用于临床实验室和研究机构的免疫过程和研发 (R&R&D)。

Data Bridge Market Research 分析称 ，2021 年疫苗生产市场规模 为 444.0 亿美元，到 2029 年将飙升至 777.3 亿美元，预计 2022 年至 2029 年期间的复合年增长率为 7.25%。市场洞察力，如市场价值、增长率、细分市场、地理覆盖范围、市场参与者和市场情景，由数据桥市场研究团队策划的市场报告还包括深入的专家分析、患者流行病学、管道分析、定价分析和监管框架。

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疫苗生产 市场动态

司机

增长水平飙升

对技术先进产品开发的投资增加、WHO 和 GAVI（全球疫苗和免疫联盟）的普及、政府支持的增加以及传染病发生率的增加可能会在 2022-2029 年的预测期内加速疫苗生产增长发展中经济体。另一方面，对治疗性疫苗的日益关注将带来许多机会，从而导致疫苗生产市场在预测期内扩大。

疫苗生产的应用

全球市场受到全球传染病发病率增加的推动。这得益于公众对有效接种疫苗以根除这些疾病的必要性的认识不断提高，从而导致疫苗需求显着增加。一些旨在提高公众对免疫重要性认识的非营利组织，特别是在流行地区和农村地区，对市场产生了影响。许多政府还推出了各种免费疫苗接种计划，以鼓励个人接种疫苗，从而带来积极的市场前景。

疫苗研发力度加大

全球疫苗生产市场可能受到新疫苗研发支出增加的推动。例如，佛罗里达州斯克里普斯研究所的研究人员开发了一种非传统疫苗来对抗被称为“死星”的 SIVmac239 病毒株。» 研究人员的非传统疫苗接种为健康人群提供了针对多种 HIV 的长期保护，从而增加了对疫苗的需求。此外，多种传染病发病率的上升以及对疾病早期诊断和预防知识的增加推动了对保护性疫苗接种的需求，从而促进了市场增长。

机会

到 2024 年，全球 COVID-19 疫苗生产市场估计将超过 50 亿美元。由于政府机构和世界各地的各种疫苗生产商不断关注防止因 COVID-19 病毒引起的人员和经济损失，预计市场将会增加。在预测期内，全球疫苗接种剂量的可用性预计将增加，一些供应商采用新技术，例如整合 1 期和 2 期临床试验阶段，并更快地获得卫生机构的监管许可。此外，制药公司正在强调与 COVID-19 相关的诊断、治疗、健康技术和疫苗接种，以及评估现有治疗的功效。

全球疫苗生产市场范围

疫苗生产市场根据分类和疾病类型进行细分。这些细分市场的增长将帮助您分析行业中微薄的增长细分市场，并为用户提供有价值的市场概况和市场洞察力，帮助他们做出战略决策以识别核心市场应用。

分类

成人疫苗生产

儿科疫苗生产

疾病类型

乙型肝炎

疟疾

黄热病

伤寒

狂犬病

艾滋病病毒

癌症

流感

西尼罗河

日本脑炎

肺炎球菌

轮状病毒

桌面排版

脊髓灰质炎

水痘

脑膜炎球菌

麻疹

腮腺炎

风疹

结核

要获得有关市场分析的更多见解，请浏览研究报告摘要@ – https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-vaccine-production-market

疫苗生产 市场区域分析/见解

分析了疫苗生产市场，并按上述国家、分类和疾病类型提供了市场规模洞察和趋势。疫苗生产市场报告涵盖的国家是北美的美国、加拿大和墨西哥、德国、法国、英国、荷兰、瑞士、比利时、俄罗斯、意大利、西班牙、土耳其、欧洲其他地区、中国、日本、印度、韩国、新加坡、马来西亚、澳大利亚、泰国、印度尼西亚、菲律宾、亚太地区其他地区 (APAC)、沙特阿拉伯、阿联酋、南非、埃及、以色列、中东其他地区和非洲 (MEA) 作为中东和非洲 (MEA) 的一部分，巴西、阿根廷和南美洲其他地区作为南美洲的一部分。

北美在疫苗生产市场上占主导地位，这归因于公众对传染病风险意识的提高以及政府和非政府在疫苗生产和广泛分发方面的支出增加。由于目标人口基数不断增加，临床需求未得到满足，预计亚太地区将在 2022-2029 年的预测期内增长最快。

报告的国家部分还提供了影响市场当前和未来趋势的个别市场影响因素和国内市场监管变化。下游和上游价值链分析、技术趋势和波特五力分析、案例研究等数据点是用于预测个别国家市场情景的一些指标。此外，在提供国家数据的预测分析时，还考虑了全球品牌的存在和可用性以及由于来自本地和国内品牌的巨大或稀缺竞争而面临的挑战、国内关税和贸易路线的影响。

竞争格局和疫苗生产市场份额分析

疫苗生产市场竞争格局按竞争对手提供了详细信息。详细信息包括公司概况、公司财务状况、产生的收入、市场潜力、研发投资、新市场计划、全球影响力、生产基地和设施、生产能力、公司优势和劣势、产品发布、产品宽度和广度、应用支配地位。以上提供的数据点仅与公司关注的疫苗生产市场有关。

在疫苗生产市场上运营的一些主要参与者是：

赛诺菲（法国）

Valneva SE（法国）

CSL Limited（澳大利亚）

葛兰素史克公司 （英国）

MassBiologics（美国）

强生私人有限公司（美国）

阿斯利康（英国）

辉瑞公司（美国）

默克公司（德国）

诺华公司（瑞士）

百特（美国）

梯瓦制药工业有限公司（以色列）

IDT Biologika（美国）

赛默飞世尔科技公司（美国）

龙沙（瑞士）

勃林格殷格翰国际有限公司（德国）

Catalent, Inc.（美国）

查尔斯河实验室（美国）

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