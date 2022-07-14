胰高血糖素样肽 1 (GLP-1) 激动剂市场：全球行业分析、趋势、发展、细分、到 2029 年的预测

胰高血糖素样肽-1受体激动剂（GLP-1激动剂）市场以有效治疗 2型糖尿病而闻名。GLP-1 RA 刺激 GLP-1 受体，从而增加胰岛素的产生并减少胰高血糖素的释放。尽管所有 GLP-1 RA 的作用方式相同，但它们在配方、给药方式、 注射剂 方面有所不同方法和剂量。目前欧洲有六种 GLP-1 RA（速释艾塞那肽、利西拉肽、利拉鲁肽；缓释艾塞那肽、度拉鲁肽和索马鲁肽），每一种都有自己的特点和给药要求，在日常实践中照顾患者的医生面临着了解所有这些信息的挑战，以便他们可以选择最适合患者的药物并以有效和最佳的方式使用它

胰高血糖素样肽 1 (GLP-1) 激动剂具有支持作用，旨在减轻症状的严重程度。Data Bridge Market Research 分析，2021 年胰高血糖素样肽 1（GLP-1）激动剂市场价值 125.5 亿美元，到 2029 年可能达到 201.5 亿美元，在预测期内将以 6.10% 的复合年增长率增长2022 年至 2029 年。

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胰高血糖素样肽 1 (GLP-1) 激动剂 市场动态

驱动程序

预计在预测期内促进胰高血糖素样肽 1 (GLP-1) 激动剂市场增长的主要因素如下：

2 型糖尿病、肥胖症和相关疾病的病例增加

个体层面因素的总体影响，例如人口中位年龄的增加和健康因素，例如 肥胖 和人们不活动率的增加，导致 糖尿病 人口随着时间的推移而增加。

越来越适应不健康的生活方式和糖尿病的遗传史

忙碌的生活方式和不均衡的饮食以及糖尿病疾病的遗传病史增加，这增加了患糖尿病的危险。

治疗的可获得性

中产阶级家庭数量的增加、人均收入的增加和支出的增加是市场增长的主要贡献者之一。

机会

此外，增强的 医疗 基础设施、技术发展和熟练医疗专业人员的可及性将进一步为未来几年胰高血糖素样肽 1 (GLP-1) 激动剂市场的增长提供潜在机会。

全球 胰高血糖素样肽 1 (GLP-1) 激动剂 市场范围

胰高血糖素样肽 1 (GLP-1) 激动剂市场根据药物、品牌、给药途径和最终用户进行细分。这些细分市场的增长将帮助您分析行业中微薄的增长细分市场，并为用户提供有价值的市场概况和市场洞察力，帮助他们做出战略决策以识别核心市场应用。

药物

艾塞那肽

利拉鲁肽

度拉鲁肽

利西拉来

在药物的基础上，胰高血糖素样肽1（GLP-1）激动剂市场细分为艾塞那肽、利拉鲁肽、度拉鲁肽、利西拉肽。

牌

拜埃塔

拜度龙

维克托萨

真实性

灵芝

根据品牌，胰高血糖素样肽 1 (GLP-1) 激动剂市场细分为 byetta、bydureon、victoza、trulicity、lyxumia。

行政路线

口服

肠外

其他

根据给药途径，胰高血糖素样肽 1 (GLP-1) 激动剂市场分为 口服、肠胃外等。

终端用户

医院

专科诊所

其他

根据最终用户，胰高血糖素样肽 1 (GLP-1) 激动剂市场分为医院、专科诊所等。

要获得对市场分析的更多见解，请浏览研究报告摘要@- https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-glucagon-like-peptide-1-glp-1-agonists-market

胰高血糖素样肽 1 (GLP-1) 激动剂 市场区域分析/洞察

分析了胰高血糖素样肽 1 (GLP-1) 激动剂市场，并按上述国家、药物、品牌、给药途径和最终用户提供了市场规模洞察和趋势。胰高血糖素样肽 1 (GLP-1) 激动剂市场报告涵盖的国家是北美的美国、加拿大和墨西哥、德国、法国、英国、荷兰、瑞士、比利时、俄罗斯、意大利、西班牙、土耳其等欧洲的欧洲、中国、日本、印度、韩国、新加坡、马来西亚、澳大利亚、泰国、印度尼西亚、菲律宾、亚太地区的其他地区 (APAC)、沙特阿拉伯、阿联酋、南非、埃及、以色列、中东和非洲其他地区 (MEA) 作为中东和非洲 (MEA) 的一部分、巴西、阿根廷和南美洲其他地区作为南美洲的一部分。

由于医疗保健的兴起，北美主导了胰高血糖素样肽 1 (GLP-1) 激动剂市场。此外，不断增长的研究和开发。此外，主要关键参与者的出现将在预测期内进一步推动该地区胰高血糖素样肽 1 (GLP-1) 激动剂市场的增长。由于糖尿病和其他相关疾病的发病率上升，亚太地区预计胰高血糖素样肽 1 (GLP-1) 激动剂市场将出现显着增长。此外，预计越来越多的仿制药将在未来几年推动该地区胰高血糖素样肽 1 (GLP-1) 激动剂市场的增长。

报告的国家部分还提供了影响市场当前和未来趋势的个别市场影响因素和国内市场法规的变化。新销售、替代销售、国家人口统计、疾病流行病学和进出口关税等数据点是用于预测个别国家市场情景的一些主要指标。此外，全球品牌的存在和可用性以及由于本地和国内品牌的激烈或稀缺竞争而面临的挑战，在提供国家数据的预测分析时考虑了销售渠道的影响。

竞争格局和 胰高血糖素样肽 1 (GLP-1) 激动剂 市场份额分析

胰高血糖素样肽 1 (GLP-1) 激动剂市场竞争格局提供了竞争对手的详细信息。详细信息包括公司概况、公司财务状况、产生的收入、市场潜力、研发投资、新市场计划、全球影响力、生产基地和设施、生产能力、公司优势和劣势、产品发布、产品宽度和广度、应用支配地位。提供的上述数据点仅与公司关注的胰高血糖素样肽 1 (GLP-1) 激动剂市场相关。

胰高血糖素样肽 1 (GLP-1) 激动剂市场的一些主要参与者是：

礼来（美国）

Novo Nordisk A/S（丹麦）

阿斯利康（美国）

赛诺菲（美国）

F. Hoffmann-La Roche Ltd（瑞士）

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