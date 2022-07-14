嵌合抗原受体 T (CAR-T) 细胞市场发展趋势、链供应商、关键参与者分析和预测到 2029 年

CAR-T 治疗市场是一种治疗方法，其中患者的 T 细胞是免疫细胞，在实验室中经过基因工程改造以杀死癌细胞。从患者的血液中收集 T 细胞。实验室中的 T 细胞被赋予了一种特定受体的基因，该受体与患者癌细胞上的特定蛋白质结合。嵌合抗原受体是一种特殊的受体（CAR）。CAR-T 细胞在实验室中大量生产，然后注射到患者体内。CAR-T疗法用于治疗某些类型的血癌，也正在研究用于其他癌症。

Data Bridge Market Research分析，2021年嵌合抗原受体T（CAR-T）细胞市场规模为19.658亿美元，到2029年将飙升至287.14亿美元，预计预测期内复合年增长率为39.82% 2022 年至 2029 年。除了市场价值、增长率、细分市场、地理覆盖范围、市场参与者和市场情景等市场洞察，数据桥市场研究团队策划的市场报告还包括深入的专家分析，患者流行病学、管道分析、定价分析和监管框架。

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嵌合抗原受体 T (CAR-T) 细胞 市场动态

驱动程序

癌症发病率增加

在 2022-2029 年的预测期内，对先进技术解决方案和产品开发的投资水平上升、细胞治疗临床研究数量的增加以及制药行业的增长都将有助于加速增长嵌合抗原受体 T (CAR-T) 细胞市场。在预测期内，越来越多地使用细胞治疗各种血液和实体瘤类型将增强许多前景，从而扩大嵌合抗原受体 T (CAR-T) 细胞市场。

越来越多的患者

癌症发病率的上升、对替代疗法没有反应的患者数量的增加以及医疗保健成本的上升，都预计将促进嵌合抗原受体 (CAR)-T 细胞治疗市场的增长在预测期内。

增加对 Car-T 细胞治疗产品的批准

随着人们越来越意识到这种治疗癌症的新方法，对自动 T 细胞治疗产品的需求也在增加。因此，领先的市场参与者正在开发新产品，这正在推动行业向前发展。美国食品和药物管理局于 2017 年 10 月授权基于细胞的基因疗法 Yescarta 治疗患有某些类型大 B 细胞淋巴瘤的成年患者。Yescarta 的获批是癌症患者 CAR-T 细胞治疗领域的一项突破。

增加研发疗法

到 2028 年，全球 CAR T 细胞治疗行业预计将达到 150 亿美元。CAR T 细胞治疗提供者可能会受益于对肺癌、结直肠癌、多发性骨髓瘤和前列腺癌等癌症的研发药物的更多关注 。除了癌症，研究人员正在验证治疗对各种其他疾病的作用，如 HIV、自身免疫性疾病、感染等，这将推动整个预测期内市场的增长。

机会

此外，随着人们对效率意识的提高，嵌合抗原受体（CAR）-T细胞治疗市场有望在未来几年发展。然而，细胞疗法导致细胞因子释放综合征（CRS）和其他神经系统疾病的潜力可能为嵌合抗原受体（CAR）-T细胞治疗行业在不久的将来提供进一步的增长前景。

全球嵌合抗原受体 T (CAR-T) 细胞 市场范围

嵌合抗原受体 T (CAR-T) 细胞市场根据靶抗原、应用和最终用户进行细分。这些细分市场的增长将帮助您分析行业中微薄的增长细分市场，并为用户提供有价值的市场概况和市场洞察力，帮助他们做出战略决策以识别核心市场应用。

目标抗原

CD19

CD22

其他

应用

急性淋巴细胞白血病

弥漫性大 B 细胞淋巴瘤

其他

最终用户

医院

癌症研究中心

诊所

要获得对市场分析的更多见解，请浏览研究报告摘要@- https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-chimeric-antigen-receptor-t-car-t-cells-market

嵌合抗原受体 T (CAR-T) 细胞 市场区域分析/见解

分析了嵌合抗原受体 T (CAR-T) 细胞市场，并按上述国家、目标抗原、应用和最终用户提供了市场规模洞察和趋势。嵌合抗原受体 T (CAR-T) 细胞市场报告涵盖的国家是北美的美国、加拿大和墨西哥、德国、法国、英国、荷兰、瑞士、比利时、俄罗斯、意大利、西班牙、土耳其、欧洲其他地区在欧洲、中国、日本、印度、韩国、新加坡、马来西亚、澳大利亚、泰国、印度尼西亚、菲律宾、亚太其他地区 (APAC) 在亚太地区 (APAC)、沙特阿拉伯、阿联酋、南非、埃及、以色列、中东和非洲其他地区 (MEA) 作为中东和非洲 (MEA) 的一部分、巴西、阿根廷和南美洲其他地区作为南美洲的一部分。

由于癌症的高发病率，北美主导了嵌合抗原受体 T (CAR-T) 细胞市场。由于更好的医疗基础设施的普及以及人们可支配收入的增长，预计亚太地区将在 2022 年至 2029 年的预测期内以最高增长率增长。

报告的国家部分还提供了影响市场当前和未来趋势的个别市场影响因素和国内市场监管变化。下游和上游价值链分析、技术趋势和波特五力分析、案例研究等数据点是用于预测个别国家市场情景的一些指标。此外，在提供国家数据的预测分析时，还考虑了全球品牌的存在和可用性以及由于来自本地和国内品牌的巨大或稀缺竞争而面临的挑战、国内关税和贸易路线的影响。

竞争格局和嵌合抗原受体 T (CAR-T) 细胞市场份额分析

嵌合抗原受体 T (CAR-T) 细胞市场竞争格局提供了竞争对手的详细信息。详细信息包括公司概况、公司财务状况、产生的收入、市场潜力、研发投资、新市场计划、全球影响力、生产基地和设施、生产能力、公司优势和劣势、产品发布、产品宽度和广度、应用支配地位。以上提供的数据点仅与公司关注的嵌合抗原受体T（CAR-T）细胞市场有关。

嵌合抗原受体 T (CAR-T) 细胞市场的一些主要参与者是：

诺华公司（瑞士）

辉瑞公司（美国）

吉利德科学公司（美国）

Autolus Therapeutics（英国）

CARsgen Therapeutics Co. Ltd.（英国）

Juno Therapeutics, Inc.（美国）

Sorrento Therapeutics, Inc.（美国）

传奇生物（美国）

Calyxt Inc. （法国）

野马生物（美国）

蓝鸟生物公司（美国）

CELGENE公司（美国）

Eureka Therapeutics Inc.（美国）

Avacta Life Sciences Ltd.（英国）

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