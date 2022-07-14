kin 微生物组市场行业概述、份额、规模、供应、增长趋势、细分和到 2029 年的预测

皮肤微生物群市场 是生活在皮肤表面的细菌。皮肤微生物区系和皮肤微生物群是它们的其他术语。它们通常可与我们体内的人体细胞相媲美。微生物组是护肤品中的重要功能元素，有助于解决粉刺、皱纹和瑕疵等皮肤问题。微生物组已在护肤领域进行了研究，以改善皮肤功能和外观，研究项目正在开发针对特定皮肤疾病的基于微生物组的疗法。微生物群在护肤品中被归类为“生物活性成分”，有助于改善皮肤的外观和功能。益生菌、益生元、后生元和其他是最常见的基于微生物组的产品。

Data Bridge Market Research 分析，2021 年皮肤微生物组市场规模为 6.9927 亿美元，到 2029 年将飙升至 19.5038 亿美元，预计 2022 年至 2029 年期间的复合年增长率为 13.68%。市场洞察力，如市场价值、增长率、细分市场、地理覆盖范围、市场参与者和市场情景，由数据桥市场研究团队策划的市场报告还包括深入的专家分析、患者流行病学、管道分析、定价分析和监管框架。

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皮肤微生物组 市场动态

驱动程序

保护皮肤

由于其保护皮肤免受有害生物侵害的能力，预计将促进市场增长的因素。在 2022 年至 2029 年的预测期内，其他因素，例如它们控制皮肤 pH 值、创造必需的皮肤营养和脂质以及使皮肤看起来更健康和更​​有弹性的能力，将推动皮肤微生物组市场向前发展。

越来越多的护肤品

由于益生菌护肤品的日益普及，全球微生物组护肤品市场将受到微生物组护肤品趋势转变的推动。此外，技术进步的增加和源自天然成分的新定制商品的推出是预计在整个预测期内推动市场增长的一些关键驱动因素。

技术创新

皮肤护理领域的快速发展已将皮肤微生物群确定为治疗牛皮癣和寻常痤疮等皮肤病的刺激性治疗方法。微生物组在护肤产品中被归类为“生物活性成分”，有助于改善皮肤的外观和功能。益生菌、益生元、后生元和其他都是基于微生物组的产品。

提高社会意识

公众对个人护理的认识不断提高，以及与化妆品相关的皮肤病不断增加，增加了对有机产品的需求，而不是化学产品，预计这将在预测期内推动市场。

机会

制药和化妆品行业的技术进步，湿疹、牛皮癣和痤疮等皮肤病的高发率，对有机护肤品的需求不断增加，对个人护理的偏好增加，研发基于微生物组的护肤品的举措不断增加，以及人口老龄化都有望在未来几年推动市场增长。

全球皮肤微生物组 市场范围

皮肤微生物组市场根据类型、皮肤部位和疾病进行细分。这些细分市场的增长将帮助您分析行业中微薄的增长细分市场，并为用户提供有价值的市场概况和市场洞察力，帮助他们做出战略决策以识别核心市场应用。

类型

常驻微生物

瞬时细菌

皮肤部位

干燥

湿

油腻的

疾病

寻常痤疮

特应性皮炎

寻常型银屑病

要获得对市场分析的更多见解，请浏览研究报告摘要@- https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-skin-microbiome-market

皮肤微生物组 市场区域分析/见解

分析了皮肤微生物组市场，并按上述国家、类型、皮肤部位和疾病提供了市场规模洞察和趋势。皮肤微生物组市场报告涵盖的国家是北美的美国、加拿大和墨西哥、德国、法国、英国、荷兰、瑞士、比利时、俄罗斯、意大利、西班牙、土耳其、欧洲其他地区、中国、日本、印度、韩国、新加坡、马来西亚、澳大利亚、泰国、印度尼西亚、菲律宾、亚太地区其他地区 (APAC)、沙特阿拉伯、阿联酋、南非、埃及、以色列、中东其他地区和非洲 (MEA) 作为中东和非洲 (MEA) 的一部分，巴西、阿根廷和南美洲其他地区作为南美洲的一部分。

北美主导市场，预计将在预测年份占据主导地位，其次是欧洲，因为医疗支出不断增加，医疗基础设施完善。由于皮肤问题的高发率和人们对个人护理的认识不断提高，亚太地区估计是该市场增长最快的地区。

报告的国家部分还提供了影响市场当前和未来趋势的个别市场影响因素和国内市场监管变化。下游和上游价值链分析、技术趋势和波特五力分析、案例研究等数据点是用于预测个别国家市场情景的一些指标。此外，在提供国家数据的预测分析时，还考虑了全球品牌的存在和可用性以及由于来自本地和国内品牌的巨大或稀缺竞争而面临的挑战、国内关税和贸易路线的影响。

竞争格局和皮肤微生物组 市场份额分析

皮肤微生物组市场竞争格局提供了竞争对手的详细信息。详细信息包括公司概况、公司财务状况、产生的收入、市场潜力、研发投资、新市场计划、全球影响力、生产基地和设施、生产能力、公司优势和劣势、产品发布、产品宽度和广度、应用支配地位。以上提供的数据点仅与公司对皮肤微生物组市场的关注有关。

皮肤微生物组市场的一些主要参与者是：

Aurelia Skincare Ltd. (英国)

加利内（伦敦）

母亲污垢（美国）

Esse Skincare（南非）

S-生物医学（美国）

伊丽莎白雅顿（瑞士）

Yun Perobiotherapy（比利时）

TULA Life, Inc.（美国）

美容大厨（澳大利亚）

巴黎欧莱雅（法国）

倩碧实验室，有限责任公司。（我们）

理肤泉（美国）

明日之叶（美国）

BEBE & BELLA, LLC. （我们）

日东制药有限公司 (韩国)

爱茉莉太平洋（韩国）

LACTOCclear（韩国）

贝拉诺医疗公司（德国）

Interpharma Group（泰国）

Glowbiotics LLC（美国）

Börlind Society for Cosmetic Products mbH（德国）

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