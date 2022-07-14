到 2027 年传染病市场全球显着增长、技术进步、趋势、研究、商业和机遇

传染病市场预计将在 2020 年至 2027 年的预测期内获得市场增长。Data Bridge Market Research 分析市场在上述预测期内以 7.0% 的复合年增长率增长。医生和患者对诊断的好处日益增长的意识将有助于促进市场的增长。

患有传染病的患者数量激增，人们越来越倾向于将注意力从集中实验室转移到护理点检测，对进一步研发活动的投资水平增加，基因组学和蛋白质组学的不断进步可能会促进2020-2027年预测期内的传染病市场。另一方面，人们对个性化医疗的认识不断提高，以及发展中经济体的应用不断增加，这将进一步推动各种机会，从而导致上述预测期内传染病市场的增长。

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这份传染病市场报告详细介绍了最新的发展、贸易法规、进出口分析、生产分析、价值链优化、市场份额、国内和本地市场参与者的影响，分析了新兴收入领域的机会、市场法规的变化、战略市场增长分析、市场规模、类别市场增长、应用利基市场和主导地位、产品批准、产品发布、地域扩张、市场技术创新。要获得有关传染病市场的更多信息，请联系 Data Bridge 市场研究 以获取 分析师简介，我们的团队将帮助您做出明智的市场决策以实现市场增长。

全球传染病市场范围和市场规模

传染病市场根据产品和服务、技术、疾病类型和最终用户进行细分。这些细分市场的增长将帮助您分析行业中微薄的增长细分市场，并为用户提供有价值的市场概况和市场洞察力，以帮助他们做出战略决策以识别核心市场应用。

基于产品和服务，传染病市场细分为化验、试剂盒和试剂、仪器以及服务和软件。

在技​​术的基础上，传染病市场细分为免疫诊断、临床微生物学、聚合酶链反应（PCR）、等温核酸扩增技术（INAAT）、DNA测序和下一代测序（NGS）、DNA微阵列等技术。

根据疾病类型，传染病市场分为肝炎、人类免疫缺陷病毒 (HIV)、沙眼衣原体生殖器感染和淋病 (CT/NG)、医院获得性感染 (HAIS)、人乳头瘤病毒 (HPV)、结核病 (TB) 、流感和其他传染病。

传染病市场也已根据最终用户细分为医院/临床实验室、参考实验室、医师办公室、学术/研究机构和其他最终用户。

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传染病市场国家层面分析

如上所述，对传染病市场进行分析，并按国家、产品和服务、技术、疾病类型和最终用户提供市场规模洞察和趋势。传染病市场报告涵盖的国家是北美的美国、加拿大和墨西哥、德国、法国、英国、荷兰、瑞士、比利时、俄罗斯、意大利、西班牙、土耳其、欧洲其他地区、中国、日本、印度、韩国、新加坡、马来西亚、澳大利亚、泰国、印度尼西亚、菲律宾、亚太地区其他地区 (APAC)、沙特阿拉伯、阿联酋、南非、埃及、以色列、中东其他地区和非洲 (MEA) 作为中东和非洲 (MEA) 的一部分，巴西、阿根廷和南美洲其他地区作为南美洲的一部分。

由于改进的医疗保健基础设施的普及率很高，传染病的发生率不断增加，先进技术的采用和临床实验室数量的增加，北美在传染病市场上占据主导地位。

传染病市场报告的国家部分还提供了影响市场当前和未来趋势的个别市场影响因素和国内市场监管变化。消费量、生产地点和数量、进出口分析、价格趋势分析、原材料成本、下游和上游价值链分析等数据点是用于预测个别国家市场情景的一些主要指标。此外，在提供国家数据的预测分析时，还考虑了全球品牌的存在和可用性以及由于来自本地和国内品牌的大规模或稀缺竞争而面临的挑战、国内关税和贸易路线的影响。

医疗基础设施增长 安装基数和新技术渗透

传染病市场还为您提供详细的市场分析，包括每个国家资本设备医疗保健支出的增长、传染病市场不同类型产品的安装基础、使用生命线曲线的技术的影响以及医疗保健监管情景的变化及其对传染病市场。该数据可用于 2010 年至 2018 年的历史时期。竞争格局和传染病市场份额分析

传染病市场竞争格局按竞争对手提供了详细信息。详细信息包括公司概况、公司财务状况、产生的收入、市场潜力、研发投资、新市场计划、全球影响力、生产基地和设施、生产能力、公司优势和劣势、产品发布、产品宽度和广度、应用支配地位。以上提供的数据点仅与公司对传染病市场的关注有关。

传染病市场报告中涵盖的主要参与者是 Abbott Laboratories, BD, bioMérieux SA, Bio-Rad Laboratories, Inc., Danaher., DiaSorin SpA, Luminex Corporation, Meridian Bioscience, Inc., Quidel Corporation., F. Hoffmann- La Roche Ltd、西门子、Thermo Fisher Scientific Inc.、OraSure Technologies, Inc.、Hologic Inc. 以及其他国内和全球参与者。市场份额数据分别适用于全球、北美、欧洲、亚太地区 (APAC)、中东和非洲 (MEA) 以及南美。DBMR 分析师了解竞争优势，并分别为每个竞争对手提供竞争分析。

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