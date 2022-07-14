血液系统恶性肿瘤市场分析、增长、需求、发展、主要参与者、研究、供应和到 2029 年的预测

造血细胞的癌症，例如淋巴瘤、白血病和多发性骨髓瘤，被称为血液系统恶性肿瘤。血小板、红细胞 (RBC) 和白细胞 (WBC) 均来自骨髓中的造血干细胞和祖细胞，它们负责氧气运输、伤口凝固和免疫保护。 显微镜检查、细胞遗传学、免疫表型分析、流式细胞术、荧光原位杂交 (FISH)、聚合酶链式反应 (PCR) 和基因表达谱均用于诊断血液系统恶性肿瘤。

Data Bridge Market Research 分析称，2021 年血液系统恶性肿瘤市场价值 594.5 亿美元，预计到 2029 年将达到 1389.9 亿美元，在 2022 年至 2029 年的预测期内复合年增长率为 11.20%。数据桥市场研究团队包括深入的专家分析、患者流行病学、管道分析、定价分析和监管框架。

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血液系统恶性肿瘤市场动态

驱动程序

血液系统癌症发病率上升

据估计，血液系统癌症发病率的上升将提高血液系统恶性肿瘤市场的增长率。血癌变得越来越普遍，人们越来越意识到这种疾病的早期风险。这些是推动市场的主要驱动力。根据白血病和淋巴瘤协会的数据，在美国，每三分钟就有一个人被诊断出患有血癌 (LLS)。此外，国际癌症研究机构估计，2020 年新诊断出 101 万例新病例，其中 70 万例死于血液系统恶性肿瘤。

增加医疗基础设施投资

影响血液系统恶性肿瘤市场增长率的另一个重要因素是医疗保健支出的增加，这有助于改善其基础设施。此外，各种政府组织旨在通过增加资金来改善医疗保健基础设施，这将进一步影响市场动态。

免疫组织化学 (IHC) 进展

由于免疫组织化学 (IHC) 的发展，现在可以通过将组织样本暴露于针对细胞分子和抗原的多种抗体来准确检测血液系统恶性肿瘤。反过来，预计这将在 2022-2029 年的预测期内增强市场的扩张。

此外，公共和私人组织提高意识的举措将扩大血液系统恶性肿瘤市场。此外，人们生活方式的改变和 老年 人口的增加将导致血液系统恶性肿瘤市场的扩大。

机会

增加研发活动的数量

此外，研究和开发活动数量的增加推动了市场的增长。这将为血液系统恶性肿瘤市场的增长提供有益的机会。与此同时，不断增加的药物批准和上市将进一步推动市场的增长率。据估计，新的、更有效的糖尿病治疗和监测产品的出现将推动未来市场的增长率。此外，对先进技术开发的投资增加和新兴市场数量的增加将为预测期内血液系统恶性肿瘤市场的增长提供有利机会。

全球血液系统恶性肿瘤市场范围

血液系统恶性肿瘤市场根据类型、治疗、诊断、剂型、给药途径、最终用户和分销渠道进行细分。这些细分市场的增长将帮助您分析行业中微薄的增长细分市场，并为用户提供有价值的市场概况和市场洞察力，帮助他们做出战略决策以识别核心市场应用。

类型

白血病

淋巴瘤

骨髓瘤

治疗类型

化疗

免疫疗法

靶向治疗 酪氨酸激酶抑制剂 蛋白酶体抑制剂 B细胞淋巴瘤2蛋白抑制剂 异柠檬酸脱氢酶-1抑制剂 Hedgehog通路抑制剂 其他



诊断

验血

活检

成像测试 X 射线 磁共振成像 (MRI) 正电子发射断层扫描 (PET)

其他

剂型

平板电脑

胶囊

注射

其他

行政路线

口服

肠外

其他

终端用户

医院

专科诊所

家庭护理

其他

分销渠道

医院药房

零售药房

网上药房

其他

要获得对市场分析的更多见解，请浏览研究报告摘要@- https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-hematologic-malignancies-market

血液系统恶性肿瘤市场区域分析/见解

分析了血液系统恶性肿瘤市场，并按国家、类型、治疗、诊断、剂型、给药途径、最终用户和分销渠道提供了市场规模洞察力和趋势，如上所述。血液系统恶性肿瘤市场报告涵盖的国家是北美的美国、加拿大和墨西哥、德国、法国、英国、荷兰、瑞士、比利时、俄罗斯、意大利、西班牙、土耳其、欧洲其他地区、中国、日本、印度、韩国、新加坡、马来西亚、澳大利亚、泰国、印度尼西亚、菲律宾、亚太地区其他地区 (APAC)、沙特阿拉伯、阿联酋、南非、埃及、以色列、中东其他地区和非洲 (MEA) 作为中东和非洲 (MEA) 的一部分，巴西、阿根廷和南美洲其他地区作为南美洲的一部分

由于研发活动的增加和医疗保健支出的增加，北美在血液系统恶性肿瘤市场中占主导地位，这将进一步推动该地区市场的增长率。此外，血癌患病率的增加和老年人口的增加将进一步影响该地区市场的增长率。由于仿制药制造商数量的激增以及该地区新型抗癌药物的渗透率不断提高，预计亚太地区将在预测期内增长。此外，医疗基础设施的发展和可支配收入的增加将进一步推动该地区市场的增长率。

报告的国家部分还提供了影响市场当前和未来趋势的个别市场影响因素和国内市场监管变化。下游和上游价值链分析、技术趋势和波特五力分析、案例研究等数据点是用于预测个别国家市场情景的一些指标。此外，在提供国家数据的预测分析时，还考虑了全球品牌的存在和可用性以及由于来自本地和国内品牌的巨大或稀缺竞争而面临的挑战、国内关税和贸易路线的影响。

竞争格局和血液系统恶性肿瘤市场份额分析

血液系统恶性肿瘤市场竞争格局提供了竞争对手的详细信息。详细信息包括公司概况、公司财务状况、产生的收入、市场潜力、研发投资、新市场计划、全球影响力、生产基地和设施、生产能力、公司优势和劣势、产品发布、产品宽度和广度、应用支配地位。以上提供的数据点仅与公司对血液系统恶性肿瘤市场的关注有关。

在血液系统恶性肿瘤市场运营的一些主要参与者是：

F. Hoffmann-La Roche Ltd.（瑞士）

Mylan NV（美国）

Teva Pharmaceutical Industries Ltd.（爱尔兰）

赛诺菲（法国）

辉瑞公司（美国）

葛兰素史克（英国）

诺华公司（瑞士）

拜耳公司（德国）

礼来公司（美国）

默克公司（美国）

艾尔建（爱尔兰）

阿斯利康（英国）

艾伯维公司（美国）

强生私人有限公司（美国）

Cipla Inc.（美国）

雅培（美国）

默克公司（德国）

LEO Pharma A/S（丹麦）

Basch Health Companies Inc.（加拿大）

Sun Pharmaceutical Industries Ltd.（印度）

Aurobindo 制药（印度）

羽扇豆（印度）

Hikma Pharmaceuticals PLC（英国）

费森尤斯卡比公司（德国）

Amneal 制药有限责任公司。（我们）

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