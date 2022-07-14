中东和非洲超声成像设备市场、行业分析、规模、研究、范围、需求、发展、增长趋势、机会和到 2029 年的预测

超声成像设备市场是使用高频声波产生身体内部图像的设备。超声系统使用超声成像技术。超声波设备可以生成生物成分的实时图像，展示身体如何运动。换能器和超声检测器或探头组成超声系统。这种微创诊断技术不使用电离辐射来诊断或治疗身体疾病。

Data Bridge Market Research 分析称，2021 年超声成像设备市场规模为 11.7 亿美元，到 2029 年将飙升至 21.7 亿美元，预计 2022 年至 2029 年期间的复合年增长率为 8.00%。市场价值、增长率、细分市场、地理覆盖、市场参与者和市场情景等市场洞察，数据桥市场研究团队策划的市场报告还包括深入的专家分析、患者流行病学、管道分析、定价分析和监管框架。

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超声成像设备市场动态

驱动程序

疾病流行率上升

由于各种原因，全球急慢性疾病和病症的频率不断增加，是推动市场上涨的关键因素之一。例如，癌症肿瘤、胆结石、 脂肪肝疾病和其他疾病的日益流行直接和积极地影响市场增长。2015 年，全世界有 4.15 亿美元的人患有糖尿病；到 2040 年，这个数字将上升到 6.42 亿。

研发能力

不断增长的研发支出，特别是在发达国家和发展中国家，在医疗设备和器械领域，将提供更有利可图的市场增长前景。与医学成像技术发展相关的研发能力进一步推动了市场增长率。

对医疗设施的投资不断增长

推动市场扩张的另一个主要因素是重新关注改善医疗设施状况和整体医疗基础设施。在资助和部署新技术和增强技术方面，越来越多的公私伙伴关系和战略合作正在提供更有利可图的市场前景。此外，政府为提高对早期诊断必要性的认识而采取的更多措施正在再次推动市场的增长率。

超声成像设备的需求

随着对超声成像设备的微创诊断和治疗用途的需求不断增加以及技术更先进的超声设备的推出，超声成像设备的需求与上一年相比有所增加。此外，政府为提高对早期诊断需求的认识而采取的措施增加了对超声成像仪器的需求。

机会

预计慢性病发病率将上升，导致需要增强诊断和治疗选择的患者增加。新兴市场将受到最大影响，因为预计发展中国家，尤其是印度和中国的人口增长将很大，这将增加这些国家的医疗保健支出。疾病识别和诊断方面的进步也将有助于控制治疗慢性病的费用。根据世界卫生组织的数据，预计到 2020 年，慢性病患病率将增加 57%，肥胖率和糖尿病等疾病的发病率不断上升，推动了对超声设备识别患者的需求。使用超声技术及早诊断患者有助于降低总医疗保健成本。

中东和非洲 超声成像设备市场范围

超声成像设备市场根据产品、设备显示、设备便携性、应用、最终用户和分销渠道进行细分。这些细分市场的增长将帮助您分析行业中微薄的增长细分市场，并为用户提供有价值的市场概况和市场洞察力，帮助他们做出战略决策以识别核心市场应用。

数组格式

相控阵

线性阵列

弯曲线阵

其他

技术

诊断超声系统

二维成像系统

3D 和 4D 成像系统

多普勒成像

治疗性超声系统

高强度聚焦超声 (HIFU)

体外冲击波碎石术 (ESWL)

设备显示

彩色超声设备

黑白 (B/W) 超声设备

设备便携性

基于手推车/推车的超声设备

紧凑型/手持式超声设备

应用

放射学/一般成像

心脏病学

妇产科

血管

泌尿科

其他

最终用户

医院

手术中心

研究和学术界

妇产中心

日间护理中心

诊断中心

其他

分销渠道

直接招标

第三方经销商

零售销售

要深入了解市场分析，请浏览研究报告摘要@- https://www.databridgemarketresearch.com/reports/middle-east-and-africa-ultrasound-imaging-devices-market

超声成像设备 市场区域分析/见解

如上所述，分析了超声成像设备市场，并按国家、产品、设备显示、设备便携性、应用、最终用户和分销渠道提供了市场规模洞察力和趋势。超声成像设备市场报告涵盖的国家是沙特阿拉伯、阿联酋、南非、埃及、以色列、中东和非洲其他地区 (MEA)，作为中东和非洲 (MEA) 的一部分。

南非正在主导中东和非洲市场，医疗基础设施的快速转型导致对包括超声成像设备在内的医疗设备的高需求。由于超声比其他成像方式便宜，因此该地区对这些设备的需求很大。

报告的国家部分还提供了影响市场当前和未来趋势的个别市场影响因素和国内市场监管变化。下游和上游价值链分析、技术趋势和波特五力分析、案例研究等数据点是用于预测个别国家市场情景的一些指标。此外，在提供国家数据的预测分析时，还考虑了全球品牌的存在和可用性以及由于来自本地和国内品牌的巨大或稀缺竞争而面临的挑战、国内关税和贸易路线的影响。

竞争格局和超声成像设备市场份额分析

超声成像设备市场竞争格局提供了竞争对手的详细信息。详细信息包括公司概况、公司财务状况、产生的收入、市场潜力、研发投资、新市场计划、全球影响力、生产基地和设施、生产能力、公司优势和劣势、产品发布、产品宽度和广度、应用支配地位。以上提供的数据点仅与公司关注的超声成像设备市场相关。

在超声成像设备市场上运营的一些主要参与者是：

Koninklijke Philips NV（荷兰）

佳能医疗系统株式会社（日本）

日立制作所（日本）

西门子（德国）

深圳市迈瑞生物医疗电子有限公司 (中国)

ALPINION MEDICAL SYSTEMS Co., Ltd (美国)

启生医疗科技有限公司（美国）

EDAN Instruments, Inc. (中国)

ESAOTE SPA（意大利）

富士胶片株式会社（日本）

福田电子（日本）

Hologic, Inc.（美国）

三星医疗（美国）

类比公司（美国）

通用电气（美国）

东芝株式会社（日本）

Trivitron 医疗保健（印度）

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