2029 年核酸分离和纯化市场行业增长、竞争分析和未来前景

市场研究报告包含基于商业智能的对该行业的透彻见解。该报告根据增长率、宏观经济参数、消费者购买模式、他们对特定产品和市场供需情况的倾向，为每个地质区域提供了市场潜力。为了将最佳市场机会的无与伦比的专业知识带入其适用市场，企业可以接受这份市场报告。

一份大规模的市场报告通过对市场和行业的一系列见解帮助企业在市场中蓬勃发展。这份市场研究报告被证明是在当今瞬息万变的市场环境中为企业提供的创新解决方案。它包含有关行业、市场细分、重要事实和数据、专家意见以及全球最新发展的关键信息。全球市场报告中进行的研究考虑了当地、区域和全球市场。

全球核酸分离纯化市场预计将从 2018 年的初始估计值 32.9228 亿美元上升到 2026 年的估计值 65.12 亿美元，在 2019-2026 年的预测期内复合年增长率为 8.90%。这种市场价值的上升可以归因于产品的技术和自动化程度的提高。

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市场定义：全球核酸分离纯化市场

核酸分离和纯化技术是分子生物学研究和重组DNA技术中的一个步骤。该技术在基因工程、生命科学研究、法医学和分子诊断领域具有广泛的应用。核酸分离有助于在更短的时间内处理更多样品，最大限度地减少核酸损失和降解，并提高实验室效率和有效性。

根据美国卫生与公众服务部的数据，2016 年全球约有 3670 万艾滋病毒/艾滋病感染者，其中 210 万是儿童（15 岁）。

竞争分析：全球核酸分离纯化市场

全球核酸分离纯化市场高度分散，主要参与者通过新产品发布、扩张、协议、合资、合作、收购等各种策略扩大在该市场的足迹。该报告包括全球、欧洲、北美、亚太、南美和中东和非洲的核酸分离纯化市场份额。

主要市场竞争对手：全球核酸分离纯化市场

目前在核酸分离和纯化市场上工作的主要竞争对手很少有 Illumina, Inc.、Thermo Fisher Scientific Inc、Agilent Technologies, Inc、QIAGEN、Protean、Hamilton Company、GENERAL ELECTRIC、Promega Corporation（美国）、Biocompare（美国） )、BiogeniQ Inc（美国）、Envigo（英国）、LGC Limited（英国）、PerkinElmer Inc（美国）、New England Biolabs（美国）、Quest Diagnostics Incorporated（美国）、Synbio Technologies（美国）、addgene（美国）、 BD（美国）、InvivoGen（美国）、GeneCopoeia, Inc.（UAS）等。LGC 有限公司

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市场驱动力

增加用于分子诊断的核酸的执行，这将成为市场的驱动力。

制药和生物技术领域对纯核酸的需求，这是市场的驱动力。

市场限制

政府对研发的资助增加，这对市场构成了限制。

工具的价格较高，这对市场是一种约束。

细分：全球核酸分离纯化市场

按产品

套件

试剂

仪器

按应用

质粒DNA

总 RNA

血液DNA

基因组DNA

信使核糖核酸

微小核糖核酸

PCR 净化

按类型

质粒DNA分离纯化

总 RNA 分离纯化

基因组 DNA 分离和纯化

信使 RNA 分离纯化

Microrna 分离和纯化

循环核酸分离纯化

PCR 净化

按最终用户

学术和政府研究机构

制药和生物技术公司

合同研究机构

医院和诊断中心

其他最终用户

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市场的主要发展：

2019 年 5 月，Thermo Fisher Scientific Inc. 宣布，他们已达成协议，从 GlaxoSmithKline plc 收购位于爱尔兰科克的原料药生产基地，收购后扩大产能以满足客户对复杂活性物质开发和商业制造的需求药物成分。

2019 年 5 月，Thermo Fisher Scientific Inc. 宣布收购 Brammer Bio，后者是基因和细胞疗法病毒载体制造领域的领导者。

研究方法：全球核酸分离纯化市场

数据收集和基准年分析是使用具有大样本量的数据收集模块完成的。使用市场统计和连贯模型对市场数据进行分析和预测。市场份额分析和关键趋势分析也是市场报告中的主要成功因素。要了解更多信息，请 请求分析师电话 或可以下拉您的询问。

DBMR 研究团队使用的关键研究方法 是数据三角剖分，其中涉及数据挖掘、数据变量对市场的影响分析以及初级（行业专家）验证。除此之外，其他数据模型包括供应商定位网格、市场时间线分析、市场概述和指南、公司定位网格、公司市场份额分析、测量标准、自上而下分析和供应商份额分析。要了解有关研究方法的更多信息，请垂询我们的行业专家。

主要受访者

需求方：医生、外科医生、医疗顾问、护士、医院采购员、团体采购组织、协会、保险公司、医疗支付方、医疗保健机构、大学、技术作家、科学家、推广者和投资者等。

供应方：产品经理、营销经理、C 级主管、分销商、市场情报和法规事务经理等。

购买本报告的理由

发达国家和新兴市场全球核酸分离纯化市场现状与未来

预计将主导市场的细分市场以及预测期内复合年增长率最高的细分市场

预计在预测期内增长率最快的地区/国家

主要市场参与者采用的最新发展、市场份额和策略

报告的定制：

本报告上面提供的所有细分都代表国家一级

市场上涵盖的所有产品、产品数量和平均售价将作为可定制选项包括在内，可能不会产生或产生极少的额外成本（取决于定制）

关于数据桥市场研究：

预测未来的绝对方法是了解今天的趋势！

Data Bridge 将自己定位为一家非常规和新奇的市场研究和咨询公司，具有无与伦比的弹性和综合方法。我们决心挖掘最好的市场机会，并为您的企业在市场上蓬勃发展提供有效的信息。Data Bridge 努力为复杂的业务挑战提供适当的解决方案，并启动一个轻松的决策过程。

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