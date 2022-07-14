骨科支架和支持市场行业增长、竞争分析和未来前景 2029

市场研究报告包含基于商业智能的对该行业的透彻见解。该报告根据增长率、宏观经济参数、消费者购买模式、他们对特定产品和市场供需情况的倾向，为每个地质区域提供了市场潜力。为了将最佳市场机会的无与伦比的专业知识带入其适用市场，企业可以接受这份市场报告。

一份大规模的市场报告通过对市场和行业的一系列见解帮助企业在市场中蓬勃发展。这份市场研究报告被证明是在当今瞬息万变的市场环境中为企业提供的创新解决方案。它包含有关行业、市场细分、重要事实和数据、专家意见以及全球最新发展的关键信息。全球市场报告中进行的研究考虑了当地、区域和全球市场。

全球骨科支架和支持市场分析和规模

由于具有快速恢复和减轻疼痛等优点，这些矫形支架通常比其他侵入性治疗更受欢迎。骨科疾病患病率的上升正在加速骨科支架的增长并支持市场。

2021年骨科支架市场价值 33.4 亿美元，预计到 2029 年将达到 59.9 亿美元，在 2022-2029 年的预测期内复合年增长率为 7.60%。数据桥市场研究团队策划的市场报告包括深入的专家分析、患者流行病学、管道分析、定价分析和监管框架。

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竞争格局和矫形支架并支持市场份额分析

骨科支架和支持市场竞争格局提供了竞争对手的详细信息。详细信息包括公司概况、公司财务状况、产生的收入、市场潜力、研发投资、新市场计划、全球影响力、生产基地和设施、生产能力、公司优势和劣势、产品发布、产品宽度和广度、应用支配地位。以上提供的数据点仅与公司关注的矫形支具市场相关。

一些在骨科支架和支持市场上运营的主要参与者是

DJO, LLC（美国）

Zimmer Biomet（美国）

美敦力（爱尔兰）

史赛克公司（美国）

奥苏尔（冰岛）

NuVasive®, Inc（美国）

Integra LifeSciences Corporation（美国）

Globus Medical（美国）

奥托博克（德国）

AC模具工程有限公司 (中国)

强生服务公司（美国）

韦伯骨科 LP。DBA Hely & Webe（美国）

BSN 医疗（印度）

贝克尔骨科（美国）

OPPO MEDICAL INC（美国）

兰格生物力学（美国）

Frank Stubbs Company Inc.（美国）

DeRoyal Industries, Inc（美国）

Ascent Meditech Limited（印度）

Alcare Co., Ltd (东京)



全球骨科支架和支持市场定义

支具和支架是指广泛用于对齐、支撑、保持和矫正身体某些部位的矫形设备。这些设备是使用具有智能设计的专用材料制造的，并且已知可为脊柱、脚踝、肩部、膝盖、脊柱、脚踝和上肘部以及其他身体部位提供强烈的针对性支撑。

矫形支架和支持市场动态

本节涉及了解市场驱动因素、优势、机遇、限制和挑战。所有这些都将在下面详细讨论：

骨科疾病的患病率

全球骨关节炎和类风湿性关节炎等骨科疾病和病症的增加是推动骨科支架增长并支持市场的主要因素之一。

老年人口

老年人口的增加加速了市场的增长，因为老年人口极易患肌肉骨骼疾病。

运动相关伤害

由于体育活动数量的增加，与运动相关的伤害数量激增进一步影响了市场。

机会

此外，在 2022 年至 2029 年的预测期内，现成产品和在线产品的销售增加，以及推广和品牌推广计划为市场参与者提供了盈利机会。此外，持续的产品商业化将进一步扩大市场。

限制/挑战全球骨科支架和支持市场

另一方面，支具介导的骨科治疗的患者资格有限，以及支持骨科支具治疗效果的临床证据较少，预计将阻碍市场增长。此外，预计在 2022-2029 年的预测期内，止痛药采用率的上升将挑战骨科支架并支持市场。

这份骨科支架和支持市场报告详细介绍了最新的发展、贸易法规、进出口分析、生产分析、价值链优化、市场份额、国内和本地市场参与者的影响，分析了新兴收入领域的机会、变化在市场法规、战略市场增长分析、市场规模、类别市场增长、应用利基和主导地位、产品批准、产品发布、地域扩张、市场技术创新方面。

COVID-19 对骨科支架和支架市场的影响

由于禁止有组织的运动和择期手术减少等因素，COVID-19 对骨科支架和支撑市场产生了负面影响。医院的准入仅限于非必要的护理，在大流行期间，O&P 诊所暂时关闭。社交距离的实施、人口的封锁和诊所的限制极大地影响了市场。病人流动和转诊的放缓，以及创伤和工伤的减少也影响了市场的增长。然而，由于先前施加的限制放松，市场将在大流行后恢复增长。

最近的发展

DJO 于 2020 年 9 月推出了 DonJoy X-ROM 术后护膝。该产品是最先进的运动范围（ROM）保护产品之一，据说具有增强的用户友好型设计，可以更轻松、更快速地应用和调整。X-ROM 支架可帮助患者从 ACL 修复和其他膝关节手术中恢复。它提供了更好的舒适性、稳定性和信心。

全球骨科支架和支架市场范围和市场规模

骨科支具市场根据产品、类型、应用和分销渠道进行细分。这些细分市场的增长将帮助您分析行业中微薄的增长细分市场，并为用户提供有价值的市场概况和市场洞察力，帮助他们做出战略决策以识别核心市场应用。

产品

脚踝支架和支撑

足部助行器和矫形器

臀部、背部和脊椎支架和支架

护膝和支撑

肩带和支撑

肘部支架和支架

手/腕带和支架

面部大括号和支持

在产品的基础上，骨科支架和支架市场分为脚踝支架和支架、步行器和矫形器、臀部、背部和脊柱支架和支架、膝盖支架和支架、肩部支架和支架、肘部支架和支架，手/手腕支架和支架，以及面部支架和支架。

类型

柔软弹性牙套

铰链大括号

硬大括号

在类型的基础上，骨科支架和支架市场分为软性和弹性支架、铰链支架和硬支架。

应用

预防保健

韧带损伤

术后康复

骨关节炎

加压疗法

其他

在应用的基础上，骨科支具市场细分为预防保健、韧带损伤、术后康复、骨关节炎、加压治疗等。

分销渠道

骨科诊所

零售药店

其他

在分销渠道的基础上，骨科支具市场分为骨科诊所、零售药店等。

目录：

介绍 市场细分 市场概况 执行摘要 高级见解 按组件 产品类别 送货 行业类型 地理 概述

北美

欧洲

亚太

南美洲

中东和非洲 公司概况 公司简介 相关报告

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骨科支架和支持市场区域分析/见解

分析了骨科支架和支持市场，并按上述国家、产品、类型、应用和分销渠道提供了市场规模洞察力和趋势。

骨科支具和支持市场报告涵盖的国家是北美的美国、加拿大和墨西哥、德国、法国、英国、荷兰、瑞士、比利时、俄罗斯、意大利、西班牙、土耳其、欧洲其他地区、中国、日本、印度、韩国、新加坡、马来西亚、澳大利亚、泰国、印度尼西亚、菲律宾、亚太地区其他地区 (APAC)、沙特阿拉伯、阿联酋、南非、埃及、以色列、中东其他地区东非 (MEA) 作为中东和非洲 (MEA) 的一部分，巴西、阿根廷和南美洲其他地区作为南美洲的一部分。

由于该地区肥胖和老年人数量众多，骨质疏松症的风险不断上升，因此北美在骨科支架和支撑市场上占据主导地位。

由于该地区的老年人口基数庞大，预计亚太地区（APAC）在 2022 年至 2029 年的预测期内将出现显着增长。

报告的国家部分还提供了影响市场当前和未来趋势的个别市场影响因素和国内市场监管变化。下游和上游价值链分析、技术趋势和波特五力分析、案例研究等数据点是用于预测个别国家市场情景的一些指标。此外，在提供国家数据的预测分析时，还考虑了全球品牌的存在和可用性以及由于来自本地和国内品牌的巨大或稀缺竞争而面临的挑战、国内关税和贸易路线的影响。

医疗基础设施增长 安装基数和新技术渗透

矫形支架和支架市场还为您提供详细的市场分析，包括每个国家资本设备医疗保健支出的增长、矫形支架和支架不同类型产品的安装基础市场、使用生命线曲线的技术的影响以及医疗保健法规的变化情景及其对骨科支架和支持市场的影响。数据可用于 2010-2020 年的历史时期。

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