高分辨率熔融分析市场预计将在 2029 年以更高的复合年增长率见证强劲扩张

市场研究报告包含基于商业智能的对该行业的透彻见解。该报告根据增长率、宏观经济参数、消费者购买模式、他们对特定产品和市场供需情况的倾向，为每个地质区域提供了市场潜力。为了将最佳市场机会的无与伦比的专业知识带入其适用市场，企业可以接受这份市场报告。

一份大规模的市场报告通过对市场和行业的一系列见解帮助企业在市场中蓬勃发展。这份市场研究报告被证明是在当今瞬息万变的市场环境中为企业提供的创新解决方案。它包含有关行业、市场细分、重要事实和数据、专家意见以及全球最新发展的关键信息。全球市场报告中进行的研究考虑了当地、区域和全球市场。

全球高分辨率熔解分析市场 将在 2019-2026 年的预测期内实现 4.0% 的稳定复合年增长率。该报告包含 2018 年基准年和 2017 年历史年的数据。市场价值的上升可归因于心血管疾病患病率的增加和意识的提高以及高分辨率熔解分析的应用。

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主要玩家：-

Thermo Fisher Scientific, F. Hoffmann-La Roche Ltd, Qiagen, Bio-Rad Laboratories, Agilent Technologies, Illumina, Inc., Azura Genomics, bioMérieux SA, Meridian., Novacyt Group, Canon USA, Inc, Premier Biosoft, Chai Inc. , Cole-Parmer, Alphahelix Technologies AB, Methyldetect, Biotium, American Society for Microbiology, Elsevier BV, Roche Molecular Systems, Inc., Bioeksen R&D Technologies Ltd. 和 Solis Biodyne 等。

市场定义：

高分辨率熔解 (HRM) 是一种独特的、均质的、封闭式 PCR 后技术，它使基因组科学家能够分解 PCR 扩增子中的遗传品种。这是一个非常强大的过程，用于识别两条链 DNA 测试中的变化、多态性和表观遗传对比。它优于其他基因型进步。最引人注目的高分辨率熔解应用是 PCR 扩增子的分级过滤。

根据世界卫生组织的数据，2015 年全世界约有 4、29,000 人死于疟疾。92% 的死亡发生在非洲地区，其次是东南亚地区，占 6%，东地中海地区占 2%。传统的感染检测方法耗时且灵敏度低。为了避免这些限制，开发了基于 PCR 的高分辨率熔解分析测试。这种高分辨率熔解分析用于检测和鉴定感染人类的​​恶性疟原虫、间日疟原虫和疟疾疟原虫。

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市场驱动力

越来越多的传染病正在促进市场增长

越来越多的遗传疾病正在成为市场增长的催化剂

与其他基因分型技术相比，高分辨率熔解 (HRM) 的各种优势正在促进市场增长

增加公私投资、基金和赠款是推动市场增长的其他一些因素

市场限制

与 HRM-QPCR 分析相关的技术限制阻碍了市场增长

有关数据存储的问题正在限制市场增长

其他基因分型技术成本的降低阻碍了市场增长

细分：全球高分辨率熔化分析市场

按产品和服务

仪器 试剂和耗材

专用 PCR 试剂

嵌入染料 软件和服务



按应用

SNP基因分型 突变发现 物种鉴定 病原体鉴定 表观遗传学 其他



按最终用户

研究实验室和学术机构 医院和诊断中心 制药公司和生物技术公司 其他



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市场的主要发展：

2019 年 4 月，加利福尼亚大学旧金山分校的科学家们提出了一种新型的脑机接口 (BCI)，它可能使瘫痪的人能够以自然语言的速度进行交流。该技术分两步工作。它将大脑信号解释为声道的运动，然后将这些运动转换为语音。该技术将帮助瘫痪和中风患者进行交流并改善他们的生活

2018 年 11 月，美国食品和药物管理局批准了第一家消费者药物遗传学测试 DNA 测试公司对其测试进行交易。该测试用于设想药物效率。药物遗传学测试将预测一个人的 DNA 将如何影响他们对药物的反应。它还将提供有关 33 种基因变异的信息，这些变异与消费者对 50 多种常见的非处方药和处方药的反应有关，尤其是对心理健康的反应。药物遗传学测试是唯一获得批准的直接面向消费者的测试

购买本报告的理由

发达国家和新兴市场全球高分辨率熔解分析市场前景的现状和未来

预计将主导市场的细分市场以及预测期内复合年增长率最高的细分市场

预计在预测期内增长率最快的地区/国家

主要市场参与者采用的最新发展、市场份额和策略

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报告的定制：

本报告上面提供的所有细分都代表国家一级

市场上涵盖的所有产品、产品数量和平均售价将作为可定制选项包括在内，可能不会产生或产生极少的额外成本（取决于定制）

关于数据桥市场研究：

Data Bridge Market Research 将自己定位为一家非常规和新奇的市场研究和咨询公司，具有无与伦比的弹性和综合方法。我们决心挖掘最好的市场机会，并为您的企业在市场上蓬勃发展提供有效的信息。Data Bridge 努力为复杂的业务挑战提供适当的解决方案，并启动一个轻松的决策过程。

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