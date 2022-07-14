介入心脏病学和外周血管器械市场预计将在 2029 年以更高的复合年增长率见证强劲扩张

市场研究报告包含基于商业智能的对该行业的透彻见解。该报告根据增长率、宏观经济参数、消费者购买模式、他们对特定产品和市场供需情况的倾向，为每个地质区域提供了市场潜力。为了将最佳市场机会的无与伦比的专业知识带入其适用市场，企业可以接受这份市场报告。

一份大规模的市场报告通过对市场和行业的一系列见解帮助企业在市场中蓬勃发展。这份市场研究报告被证明是在当今瞬息万变的市场环境中为企业提供的创新解决方案。它包含有关行业、市场细分、重要事实和数据、专家意见以及全球最新发展的关键信息。全球市场报告中进行的研究考虑了当地、区域和全球市场。

2021 年全球介入心脏病学和外周血管器械市场价值 173.3447 亿美元，预计到 2029 年将达到 298.0561 亿美元，在 2022-2029 年的预测期内复合年增长率为 7.5%。数据桥市场研究团队策划的市场报告包括深入的专家分析、患者流行病学、管道分析、定价分析和监管框架。

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全球介入心脏病学和外周血管器械市场定义

采用导管技术治疗结构性心脏病的介入心脏病学。该过程包括将诸如球囊、导管、支架或其他装置的装置插入股动脉。许多介入设备被广泛用于治疗影响循环系统的外周血管疾病。

竞争格局和介入心脏病学和外周血管器械市场份额分析

介入心脏病学和外周血管设备市场竞争格局提供了竞争对手的详细信息。详细信息包括公司概况、公司财务状况、产生的收入、市场潜力、研发投资、新市场计划、全球影响力、生产基地和设施、生产能力、公司优势和劣势、产品发布、产品宽度和广度、应用支配地位。以上提供的数据点仅与公司关注的介入心脏病学和外周血管器械市场相关。

主要玩家：-

美敦力（爱尔兰），BD。（美国），康得思。（美国），雅培。（美国）、波士顿科学公司（美国）、库克（英国）、心血管系统公司（美国）、血管动力学。（美国），爱德华兹生命科学公司。（美国）、Biosensors International Group, Ltd.（新加坡）、WL Gore & Associates, Inc.（美国）、Teleflex Incorporated。（美国）、OrbusNeich Medical Company Limited（香港）、Merit Medical Systems。（美国）、Terumo Medical Corporation（日本）、B. Braun Melsungen AG（德国）、MicroPort Scientific Corporation（中国）、乐普医疗科技（北京）有限公司（中国）和 Koninklijke Philips NV（荷兰）等其他。

细分：-

全球介入心脏病学和外周血管器械市场，按产品分类（血管成形术球囊、支架、 导管, 血管内动脉瘤修复支架移植物, 下腔静脉 (IVC) 过滤器, 斑块修饰装置, 附件和血流动力学改变装置), 类型 (常规和标准), 程序 (髂介入, 股腘介入, 胫骨 (膝下)干预、外周血管成形术、动脉血栓切除术和外周粥样斑块切除术）、适应症（外周动脉疾病和冠状动脉介入治疗）、年龄组（老年人、成人和儿童）、最终用户（医院、门诊手术中心、护理设施、诊所和其他）、分销渠道（直接招标、第三方分销商和其他）——行业趋势和到 2029 年的预测

介入心脏病学和外周血管器械市场动态

本节涉及了解市场驱动因素、优势、机遇、限制和挑战。所有这些都将在下面详细讨论：

老年人口

老年人口的增加是 推动介入心脏病学和外周血管器械市场增长的主要因素之一，因为老年人口更容易患病。

优惠报销

外周血管手术的有利报销方案的存在加速了市场的增长。

心血管疾病

介入心脏病学和外周血管设备通过导管和微创治疗多种 心血管疾病进一步影响了市场。

机会

此外，由于侵入、失血和疼痛较少等优势，对微创心脏手术的偏好增加，在 2022 年至 2029 年的预测期内，为市场参与者提供了盈利机会。

限制/挑战全球介入心脏病学和外周血管器械市场

另一方面，产品故障和召回数量的增加预计将阻碍市场增长。此外，预计在 2022-2029 年的预测期内，替代疗法的可用性增加以及具有外周血管设备专业知识的熟练专业人员的缺乏将挑战介入心脏病学和外周血管设备市场。

这份介入心脏病学和外周血管设备市场报告详细介绍了最新发展、贸易法规、进出口分析、生产分析、价值链优化、市场份额、国内和本地市场参与者的影响，分析了新兴收入领域的机会、市场法规的变化、战略市场增长分析、市场规模、类别市场增长、应用利基市场和主导地位、产品批准、产品发布、地域扩张、市场技术创新。

COVID-19 对介入心脏病学和外周血管器械市场的影响

COVID-19 的爆发对介入心脏病学和外周血管器械市场产生了不同的影响。在大流行期间，主要医疗程序被拒绝，以防止传播冠状病毒的风险。在大流行期间，主要医疗程序被拒绝，以防止传播冠状病毒的风险。然而，由于放宽限制，预计在 COVID 后介入心脏病学程序会有所增加。

目录：

介绍 市场细分 市场概况 执行摘要 高级见解 按组件 产品类别 送货 行业类型 地理 概述

北美

欧洲

亚太

南美洲

中东和非洲 公司概况 公司简介 相关报告

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最近的发展

美敦力宣布 Freezor ™和 Freezor ™ Xtra 心脏冷冻消融焦点导管于 2022 年 2 月获得美国食品和药物管理局 (FDA) 的批准。这是第一个也是唯一一个被批准用于治疗小儿房室结折返性心动过速 (AVNRT) 的消融导管。

全球介入心脏病学和外周血管器械市场范围和市场规模

介入心脏病学和外周血管设备市场根据产品、类型、程序、适应症、年龄组、最终用户和分销渠道进行细分。这些细分市场的增长将帮助您分析行业中微薄的增长细分市场，并为用户提供有价值的市场概况和市场洞察力，帮助他们做出战略决策以识别核心市场应用。

产品

血管成形术气球

支架

导管

血管内动脉瘤修复支架移植物

下腔静脉 (IVC) 过滤器

牙菌斑修饰装置

附件和血流动力学改变装置

在产品的基础上，全球介入心脏病学和外周血管器械市场细分为 血管成形术球囊、支架、 导管、 血管内动脉瘤修复支架移植物、下腔静脉 (IVC) 过滤器、斑块修饰装置、配件和血流动力学改变装置。

类型

传统的

标准

根据类型，全球介入心脏病学和外周血管设备市场分为常规和标准。

程序

髂骨介入

股腘干预

胫骨（膝下）干预

外周血管成形术

动脉血栓切除术

外周斑块切除术

在程序的基础上，全球介入心脏病学和外周血管器械市场分为髂介入、股腘介入、胫骨（膝下）介入、外周血管成形术、动脉血栓切除术和外周斑块切除术。

适应症

外周动脉疾病

冠状动脉介入

根据适应症，全球介入心脏病学和外周血管器械市场细分为外周动脉疾病和冠状动脉介入治疗。

年龄阶层

老年病学

成年人

儿科

根据年龄组，全球介入心脏病学和外周血管器械市场分为老年人、成人和儿童。

最终用户

医院

门诊手术中心

护理设施

诊所

其他

根据最终用户，全球介入心脏病学和外周血管器械市场细分为医院、门诊手术中心、护理设施、诊所等。

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医疗基础设施增长 安装基数和新技术渗透

介入心脏病学和外周血管设备市场还为您提供详细的市场分析，包括每个国家资本设备医疗保健支出的增长、介入心脏病学和外周血管设备市场不同类型产品的安装基础、使用生命线曲线的技术的影响以及医疗保健监管方案的变化及其对介入心脏病学和外周血管设备市场的影响。数据可用于 2010-2020 年的历史时期。

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