质谱市场预计将在 2029 年以更高的复合年增长率见证强劲扩张

市场研究报告包含基于商业智能的对该行业的透彻见解。该报告根据增长率、宏观经济参数、消费者购买模式、他们对特定产品和市场供需情况的倾向，为每个地质区域提供了市场潜力。为了将最佳市场机会的无与伦比的专业知识带入其适用市场，企业可以接受这份市场报告。

一份大规模的市场报告通过对市场和行业的一系列见解帮助企业在市场中蓬勃发展。这份市场研究报告被证明是在当今瞬息万变的市场环境中为企业提供的创新解决方案。它包含有关行业、市场细分、重要事实和数据、专家意见以及全球最新发展的关键信息。全球市场报告中进行的研究考虑了当地、区域和全球市场。

Data Bridge Market Research 分析称，预计质谱市场在预测期内的复合年增长率为 4.54%。这表明，2021 年 25 亿美元的市场价值将在 2029 年飙升至 104 亿美元。由于制药行业的增长，“制药行业”在质谱市场的最终用户领域占据主导地位，而存在严格的药物开发监管指南。数据桥市场研究团队策划的市场报告包括深入的专家分析、患者流行病学、管道分析、定价分析和监管框架。

下载独家样品报告（包含所有相关图表的 PDF）@ https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-mass-spectroscopy-market

越来越多的涉及分析工具应用的研发能力为市场的增长开辟了道路。根据经济合作与发展组织 (OECD) 的数据，2018 年，德国大约 3.13% 的 GDP 用于研发，这些对研发活动的投资预计将增加德国对质谱仪的需求。药物开发、蛋白质组学和药物。

分割：-

全球质谱市场，按技术（混合质谱、单一质谱、其他技术）、应用（生命科学研究、药物发现、环境测试、食品测试、应用行业、临床诊断、其他）、最终用户（制药行业、生物技术行业、研究和学术机构、环境检测行业、食品和饮料检测行业、石化行业、其他最终用户）- 行业趋势和预测到 2029 年

竞争格局和质谱市场份额分析

质谱市场竞争格局提供了竞争对手的详细信息。详细信息包括公司概况、公司财务状况、产生的收入、市场潜力、研发投资、新市场计划、全球影响力、生产基地和设施、生产能力、公司优势和劣势、产品发布、产品宽度和广度、应用支配地位。以上提供的数据点仅与公司关注质谱市场相关。

主要玩家：-

Thermo Fisher Scientific, Inc.（美国）、SCIEX（美国）Agilent Technologies, Inc.（美国）、Waters Corporation（美国）、PerkinElmer Inc.（美国）、Shimadzu Corporation（日本）、Bruker（美国）、Analytik Jena（德国）、JEOL（日本）、Rigaku（日本）、DANI Instruments（意大利）、LECO（美国）、Hiden Analytical（英国）、Kore Technology（英国）、Extrel CMS（美国）、MassTech Inc.（美国）、AMETEK Process Instruments（美国）、MKS Instruments（美国）、Advion（美国）和 Teledyne FLIR LLC（美国）等。

全球质谱市场定义

质谱是一种医学技术，用于分析给定样品并确定给定样品中化合物的数量。该技术用于使用电子测量和粉化未知成分和化合物。

质谱市场动态

驱动程序

不断上升的技术进步

质谱仪的技术进步是促进市场增长的主要因素之一。质谱在制药工业中发挥着重要作用。因此，增加开发制药基础设施的资金将直接影响市场增长。

研发能力

研发能力的不断增加，特别是在发达国家和发展中经济体与医疗器械和设备有关的支出，将进一步创造有利可图的市场增长机会。制药和生物制药国家为将先进技术整合到医疗设施中而进行的研发能力也提高了市场增长率。

政府对医疗基础设施的投资

联邦政府增加的资金将推动市场增长率。此外，由公共和私人参与者推动的医疗保健行业的增长和扩张，尤其是在发展中经济体，将创造有利可图的市场增长机会。政府在环境测试方面采取的越来越多的举措和对环境污染施加的严格规定也在不断提升市场价值。此外，研究活动保证的高投资回报也将有利于市场。

此外，政府特别是在发展中经济体传播意识的举措、个人可支配收入水平的飙升、医院引入技术驱动的产品、高血压、高血脂和肥胖病例的增加，对市场增长率产生了积极影响.

机会

此外，在 2022 年至 2029 年的预测期内，由于全球技术进步，用于目标研究活动的公私资金激增、烟草产品消费量的增长以及产品创新和开发的不断增加，将为市场参与者提供有利可图的机会。此外，战略合作数量激增、互联网普及率上升、医院和实验室数量增加、个人不良和不健康的生活方式、慢性阻塞性肺病和2型糖尿病病例增加以及人均医疗保健支出将进一步扩大未来市场的增长率。

限制/挑战全球质谱市场

另一方面，与研发能力相关的高成本、有限的基础设施以及技术发展提高系统价格的事实预计将阻碍市场增长。此外，发展中经济体缺乏有利的报销方案和技术渗透，建立生产设施需要高资本投资，以及中低收入国家缺乏合适的基础设施，预计将在预测期内对市场构成挑战2022-2029 年。

这份质谱市场报告详细介绍了最新发展、贸易法规、进出口分析、生产分析、价值链优化、市场份额、国内和本地市场参与者的影响，分析了新兴收入领域的机会、市场变化法规、战略市场增长分析、市场规模、类别市场增长、应用利基和主导地位、产品批准、产品发布、地域扩张、市场技术创新。

TOC 的一些主要亮点包括：

第 1 章：方法与范围

定义和预测参数

方法和预测参数

数据源

第 2 章：执行摘要

商业趋势

区域趋势

产品趋势

最终用途趋势

第三章：行业洞察

行业细分

行业格局

供应商矩阵

科技创新格局

如需更多见解，请获取详细 TOC @ https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-mass-spectroscopy-market

COVID-19 对质谱市场的影响

COVID-19 对市场产生了重大而积极的影响。这种流行病导致制药和生物技术行业对技术先进的质谱仪的需求增加。2020 年，印度德里的基因组学和综合生物学研究所 (IGIB) 和国家疾病控制中心 (NCDC) 等大型机构的研究人员发现了一种敏感性为 95% 的新型冠状病毒 (COVID-19)，并且100% 使用质谱仪。此次大流行中的新药开发呈上升趋势，进一步推动了市场的增长速度。食品和饮料行业的采用率增加进一步为增长铺平了道路。

最近的发展

2020年10月，岛津在丹麦哥本哈根设立分公司，扩大业务。这种扩张使公司能够专注于在该地区提供全方位的分析仪器解决方案。

2020 年 4 月，英国诊断公司 MAP Sciences 宣布开发一种针对 COVID-19 病毒的快速检测方法。

全球质谱市场范围

质谱市场根据技术、应用和最终用户进行细分。这些细分市场的增长将帮助您分析行业中微薄的增长细分市场，并为用户提供有价值的市场概况和市场洞察力，帮助他们做出战略决策以识别核心市场应用。

技术

混合质谱

单质谱

其他技术

基于该技术，质谱市场细分为混合质谱、单一质谱和其他技术。混合质谱被细分为三重四极杆、四极杆 tof 和傅里叶变换质谱。单质谱可细分为离子阱、四极杆和飞行时间

应用

生命科学研究

药物发现

环境测试

食品检测

应用行业

临床诊断

其他

根据应用，质谱市场细分为生命科学研究、药物发现、环境测试、食品检测、应用行业、临床诊断等。

最终用户

医药行业

生物科技产业

研究和学术机构

环境检测行业

食品饮料检测行业

石油化工

其他最终用户

基于最终用户，质谱市场细分为制药行业、生物技术行业、研究和学术机构、环境检测行业、食品和饮料检测行业、石油化工等最终用户。

质谱市场区域分析/见解

如上所述，分析了质谱市场，并按国家、技术、应用和最终用户提供了市场规模洞察和趋势。

质谱市场报告涵盖的国家是北美的美国、加拿大和墨西哥、德国、法国、英国、荷兰、瑞士、比利时、俄罗斯、意大利、西班牙、土耳其、欧洲其他地区、中国、日本、印度、韩国、新加坡、马来西亚、澳大利亚、泰国、印度尼西亚、菲律宾、亚太地区其他地区 (APAC)、沙特阿拉伯、阿联酋、南非、埃及、以色列、中东其他地区和非洲 (MEA) 作为中东和非洲 (MEA) 的一部分，巴西、阿根廷和南美洲其他地区作为南美洲的一部分。

北美主导质谱市场，因为医疗保健设施的强大基础、主要参与者对先进设备增长的投资不断增加、与药物开发有关的流程数量不断增加、政府为使用质谱的研究提供了有利的资助计划，制药行业的严格监管环境以及该地区不断增加的研究活动。

亚太地区预计在 2022 年至 2029 年的预测期内将出现显着增长，原因是政府增加了提高认识的举措、医疗旅游的增加、该地区研究活动的增加、制药行业质谱仪的使用率不断提高以及食品检测过程以及该地区对优质医疗保健的日益增长的需求。

报告的国家部分还提供了影响市场当前和未来趋势的个别市场影响因素和国内市场监管变化。下游和上游价值链分析、技术趋势和波特五力分析、案例研究等数据点是用于预测个别国家市场情景的一些指标。此外，在提供国家数据的预测分析时，还考虑了全球品牌的存在和可用性以及由于来自本地和国内品牌的巨大或稀缺竞争而面临的挑战、国内关税和贸易路线的影响。

医疗基础设施增长 安装基数和新技术渗透

质谱市场还为您提供详细的市场分析，包括每个国家的资本设备医疗支出增长、质谱市场不同类型产品的安装基础、使用生命线曲线的技术的影响以及医疗监管情景的变化及其影响在质谱市场上。数据可用于 2010-2020 年的历史时期。

阅读更多@ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-mass-spectroscopy-market

关于数据桥市场研究：

预测未来的绝对方法是了解今天的趋势！

Data Bridge 将自己定位为一家非常规和新奇的市场研究和咨询公司，具有无与伦比的弹性和综合方法。我们决心挖掘最好的市场机会，并为您的企业在市场上蓬勃发展提供有效的信息。Data Bridge 努力为复杂的业务挑战提供适当的解决方案，并启动一个轻松的决策过程。

接触：

数据桥市场研究

美国：+1 888 387 2818

英国：+44 208 089 1725

香港：+852 8192 7475

电子邮件@ Corporatesales@databridgemarketresearch.com