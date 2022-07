抗生素耐药性市场预计将在 2029 年以更高的复合年增长率出现强劲扩张

市场研究报告包含基于商业智能的对该行业的透彻见解。该报告根据增长率、宏观经济参数、消费者购买模式、他们对特定产品和市场供需情况的倾向,为每个地质区域提供了市场潜力。为了将最佳市场机会的无与伦比的专业知识带入其适用市场,企业可以接受这份市场报告。

在 2019-2026 年的预测期内,全球抗生素耐药性市场正以可观的复合年增长率增长。不断增加的研发费用和对新疗法的高需求是推动市场增长的一些因素。

主要市场参与者:

目前在全球抗生素耐药性市场上工作的主要竞争对手很少有 Achaogen, Inc、Nabriva Therapeutics plc、BioVersys AG、Johnson & Johnson Services, Inc、Destiny Pharma plc、Armata Pharmaceuticals, Inc、Westway Health、NEMESIS BIOSCIENCE LTD、Tetraphase Pharmaceuticals , The Medicines Company, ALLERGAN, Merck & Co., Inc., Pfizer Inc, CARB-X, MELINTA THERAPEUTICS, INC, , Novartis AG, Vertex Pharmaceuticals Incorporated, GlaxoSmithKline Plc, AbbVie Inc, F. Hoffmann-La Roche Ltd 等.

竞争分析:

全球抗生素耐药性市场高度分散,主要参与者采用了各种策略,如新产品发布、扩张、协议、合资企业、合作伙伴关系、收购等,以扩大其在该市场的足迹。该报告包括全球、欧洲、北美、亚太、南美和中东和非洲的全球抗生素耐药性市场的市场份额。

市场定义:全球抗生素耐药性市场

抗生素是广泛用于治疗各种感染的药物。当感染停止对现有抗生素作出反应时,就会产生抗生素耐药性。它成为全球公共卫生关注的主要健康和经济挑战。它对感染性感染的有效治疗具有潜在的威胁。

根据强生服务公司公布的统计数据,抗生素耐药性导致全球每年超过 700,000 人死亡,其中包括美国和欧洲的 50,000 多人。患病率的增加、抗生素和免疫的进步以及对新疗法的需求加速是市场增长的驱动力。

按疾病类型(尿路感染、腹腔内感染、血流感染、艰难梭菌感染等)、病原体类型(鲍曼不动杆菌、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌、肺炎链球菌等)分类的全球抗生素耐药性市场脂糖肽、四环素等)、最终用户(医院、家庭护理、专科诊所等)、地理(北美、南美、欧洲、亚太地区、中东和非洲)——行业趋势和到 2026 年的预测

市场驱动力

全球传染病患病率的增加是市场增长的驱动力

营养、抗生素和免疫方面的进步正在加速市场增长

对新疗法的加速需求正在促进市场增长

室内和室外感染的流行正在推动市场增长

市场限制

无法获得或负担不起有效治疗正在抑制市场增长

许多公司的专利到期和仿制药的推出预计将抑制市场的增长。

缺乏训练有素的人员和严格的安全法规阻碍了市场增长

细分:全球抗生素耐药性市场

按疾病类型

尿路感染

腹腔内感染

血流感染

艰难梭菌感染

其他

按病原体类型

鲍曼不动杆菌

铜绿假单胞菌

金黄色葡萄球菌

肺炎链球菌

其他

按药物类别

恶唑烷酮类

脂糖肽

四环素类

其他

按最终用户

医院

家庭护理

专科诊所

其他

按地理

北美

南美洲

欧洲

亚太

中东和非洲

市场的主要发展:

2019 年 8 月,Nabriva Therapeutics plc 获得 FDA 批准 Xenleta(lefamulin)是一种一流的半合成截短侧耳素抗生素,被认为是治疗成人社区获得性细菌性肺炎( CABP )的一线单一疗法。FDA 批准 Xenleta 是该公司应对日益严重的抗菌素耐药性威胁并为社区获得性细菌性肺炎( CABP )患者提供有效治疗选择的重要里程碑。

2018 年 5 月,CARB-X 与 MELINTA THERAPEUTICS, INC 开展研究合作,开发用于治疗耐药细菌感染的新型抗生素吡咯胞嘧啶。根据交易条款,MELINTA THERAPEUTICS, INC 获得 2.3 毫米美元,并在实现某些未来里程碑后有资格获得高达 3.9 美元的资金。此次合作将极大地促进开发和创新方法,以应对全球日益严重的耐药性威胁。

购买本报告的理由

发达国家和新兴市场全球抗生素耐药性市场前景的现状和未来

预计将主导市场的细分市场以及预测期内复合年增长率最高的细分市场

预计在预测期内增长率最快的地区/国家

主要市场参与者采用的最新发展、市场份额和策略

