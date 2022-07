深静脉血栓形成 (DVT) 治疗市场预计将在 2029 年以更高的复合年增长率出现强劲扩张

市场研究报告包含基于商业智能的对该行业的透彻见解。该报告根据增长率、宏观经济参数、消费者购买模式、他们对特定产品和市场供需情况的倾向,为每个地质区域提供了市场潜力。为了将最佳市场机会的无与伦比的专业知识带入其适用市场,企业可以接受这份市场报告。

在 2019-2026 年的预测期内,全球深静脉血栓形成 (DVT) 治疗市场正在以 8.5% 的复合年增长率增长。不断增加的研发费用和对新疗法的高需求是推动市场增长的一些因素

https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-deep-vein-thrombosis-dvt-treatment-market

主要市场参与者:

目前在全球深静脉血栓形成 (DVT) 治疗市场上工作的主要竞争对手很少有 Aspen Holdings、Novartis AG、Mylan NV、Momenta Pharmaceuticals, Inc、Hikma Pharmaceuticals PLC、Laboratorios Farmaceuticos Rovi, SA、GL Pharma、Cobapharma、勃林格殷格翰GmbH, Glenmark Pharmaceuticals Inc., Bristol-Myers Squibb Company, Portola Pharmaceuticals, Inc. Daiichi Sankyo Company, Limited, Johnson & Johnson Services, Inc., Bayer AG, Bausch Health, Vasudha Pharma, Tianyu Pharmaceutical Co., Ltd., Neuland Laboratories Ltd、Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation 等。

市场定义:全球深静脉血栓形成 (DVT) 治疗市场

深静脉血栓形成 (DVT) 是在身体深静脉中形成血栓(也称为血栓形成)。DVT 主要发生在腿部,但也可能发生在骨盆区域和手臂。它可能导致部分或完全阻塞循环,最终导致一些严重的医疗问题。

根据印第安纳静脉专家发表的统计数据,估计美国深静脉血栓形成的年患病率高达 200 万。心血管疾病病例的增加和这种疾病的患病率增加是市场增长的关键因素。

市场驱动力

全球深静脉血栓形成 (DVT) 患病率的增加推动了市场的增长

日益增加的心血管和创伤病例负担是市场增长的驱动力

健康保险覆盖面的不断改善和紧急医疗服务的可用性正在加速市场增长

对研究人员开发新型干预措施的巨额财政支持正在促进市场增长

市场限制

有效治疗的不可及性和负担不起正在阻碍市场增长

缺乏训练有素的人员和严格的安全法规阻碍了市场增长

产品召回案件的增加预计将导致市场短缺

https://www.databridgemarketresearch.com/inquire-before-buying/?dbmr=global-deep-vein-thrombosis-dvt-treatment-market

市场的主要发展:

2018年1月,百特获得FDA批准的比伐卢定,直接凝血酶抑制剂,用于治疗接受经皮冠状动脉介入治疗和深静脉血栓形成的患者。一种方便的比伐卢定冷冻预混溶液的引入促进了对患有这种严重疾病的患者的有效治疗。

2017年11月,DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED在日本推出了用于治疗静脉血栓栓塞、深静脉血栓形成和肺血栓栓塞复发预防的口服抗凝剂Lixiana(多沙班甲苯磺酸水合物)。Lixiana 的推出将显着改变整个日本深静脉血栓形成患者的治疗格局。

细分:全球深静脉血栓形成 (DVT) 治疗市场

按治疗类型

药物

设备

手术

按药物

抗凝剂 利伐沙班 阿哌沙班 其他

肝素 肝素钠 达肝素钠 其他

其他

按设备

神经血管取栓装置

下腔静脉过滤器 (IVCF)

其他

按管理途径

口服

可注射的

按最终用户

医院

家庭护理

专科诊所

其他

https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-deep-vein-thrombosis-dvt-treatment-market

竞争分析:

全球深静脉血栓形成 (DVT) 治疗市场高度分散,主要参与者使用各种策略,如新产品发布、扩张、协议、合资企业、合作伙伴关系、收购等,以扩大其在该市场的足迹。该报告包括全球、欧洲、北美、亚太、南美和中东和非洲的全球深静脉血栓形成 (DVT) 治疗市场的市场份额。

购买本报告的理由

发达国家和新兴市场全球深静脉血栓形成 (DVT) 治疗市场前景的现状和未来

预计将主导市场的细分市场以及预测期内复合年增长率最高的细分市场

预计在预测期内增长率最快的地区/国家

主要市场参与者采用的最新发展、市场份额和策略

