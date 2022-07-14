基因组学市场预计将在 2029 年以更高的复合年增长率见证强劲扩张

市场研究报告包含基于商业智能的对该行业的透彻见解。该报告根据增长率、宏观经济参数、消费者购买模式、他们对特定产品和市场供需情况的倾向，为每个地质区域提供了市场潜力。为了将最佳市场机会的无与伦比的专业知识带入其适用市场，企业可以接受这份市场报告。

一份大规模的市场报告通过对市场和行业的一系列见解帮助企业在市场中蓬勃发展。这份市场研究报告被证明是在当今瞬息万变的市场环境中为企业提供的创新解决方案。它包含有关行业、市场细分、重要事实和数据、专家意见以及全球最新发展的关键信息。全球市场报告中进行的研究考虑了当地、区域和全球市场。

2021 年全球基因组市场价值 271.2 亿美元，预计到 2029 年将达到 1128 亿美元，在 2022-2029 年的预测期内复合年增长率为 19.5%。由于使用 PCR 进行 DNA 扩增的成本较低、基因组学领域的研究激增以及其他技术进步，“PCR”在预测期内占基因组学市场中最大的技术部分。数据桥市场研究团队策划的市场报告包括深入的专家分析、患者流行病学、管道分析、定价分析和监管框架。

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全球基因组学市场分析和规模

多年来，基因组学对医疗保健产生了重大影响。在基因组学革命的推动下，医学和生物医学科学正在经历一场深刻的变革。基因组学是一门研究破译、解释 DNA 代码并将其应用于现实世界问题的学科。二十一世纪最具变革性的技术是基因组学。因此，由于支持基因组学项目的政府资金增加，将在预测期内进一步帮助市场扩张。

竞争格局和基因组学市场份额分析

基因组学市场竞争格局提供了竞争对手的详细信息。详细信息包括公司概况、公司财务状况、产生的收入、市场潜力、研发投资、新市场计划、全球影响力、生产基地和设施、生产能力、公司优势和劣势、产品发布、产品宽度和广度、应用支配地位。以上提供的数据点仅与公司关注基因组市场相关。

基因组学市场的主要参与者包括 Illumina, Inc.（美国）、Thermo Fisher Scientific（美国）、QIAGEN（荷兰）、Agilent Technologies, Inc.（美国）、McKesson Corporation（美国）、R1 RCM Inc.。 , (美国), HCL Technologies Limited (印度), Atos SE, (法国), Allscripts Healthcare, LLC, (美国), Accenture, (爱尔兰), Cognizant, (美国), Siemens, (德国), F. Hoffmann- La Roche Ltd.（瑞士）、Bio-Rad Laboratories, Inc.（美国）和 BGI（中国）等。

基因组学市场动态

本节涉及了解市场驱动因素、优势、机遇、限制和挑战。所有这些都将在下面详细讨论：

驱动程序

癌症发病率不断上升

癌症发病率的激增和下一代测序在癌症研究中的应用越来越多，是推动该市场增长的最重要因素。

除此之外，支持 基因组学 的政府资金增加项目加上技术的巨大变化使研究人员能够在全球范围内询问更大的人类基因组片段，预计将推动市场增长。此外，使用基于多组学的方法和全基因组关联研究 (GWAS) 来发现宿主-病原体相互作用的生物网络和常见变异，以及利用基因组学甚至破译 COVID-19 并发症、耐药性和易感性，也可以缓冲市场在预测期内的增长。通过结合使用现有基因数据库的研究工作，预计 SARS-CoV-2 感染的遗传易感性和严重性的出现也将缓冲市场的增长。此外，在合成生物学中使用基因组学概念，研究植物和生物的基因序列，

限制/挑战 全球基因组学市场

训练有素的专业人员的要求

基因组学需要熟练的专业人员。缺乏训练有素的专业人员预计会阻碍市场增长。

此外，与基因组设备相关的高成本以及确保存储大量测序数据的问题预计将在 2022-2029 年挑战基因组学市场。

这份基因组学市场报告详细介绍了最新发展、贸易法规、进出口分析、生产分析、价值链优化、市场份额、国内和本地市场参与者的影响，分析了新兴收入领域的机会、市场法规的变化、战略市场增长分析、市场规模、类别市场增长、应用利基市场和主导地位、产品批准、产品发布、地域扩张、市场技术创新。

目录-快照

– 执行摘要

第 1 章行业概述

第 2 章制造商的行业竞争

第 3 章按地区分列的行业生产市场份额

第 4 章按地区分列的行业消费

第 5 章按类型分列的行业生产、收入、价格趋势

第 6 章按应用分列的行业分析

第 7 章公司概况和行业关键数据商业

第 8 章行业制造成本分析

第 9 章营销渠道、分销商和客户

第 10 章市场动态

第 11 章行业预测

第 12 章研究结果和结论

第 13 章方法和数据源

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Covid-19 后对基因组学市场的影响

基因组学市场受到 COVID-19 爆发的积极影响。由于 COVID-19 研究中使用了广泛的基因组产品以更好地了解冠状病毒，市场出现了加速增长。研究人员试图使用现有的遗传数据库来解决遗传严重性和对 SARS-CoV-2 感染的易感性。全基因组关联研究 (GWAS) 和基于多组学的方法已被用于揭示宿主-病原体相互作用和生物网络的常见变异。

此外，来自基因组的数据，例如 ABO 血型和多基因风险评分 (PRS)，可用于解码 COVID-19 的易感性、并发症和耐药性。将基因组数据与电子健康记录联系起来的生物库也可用于研究基因组因素对 COVID-19 患者临床病程的影响。

最近的发展

据 Helix 称，2020 年 8 月，Helix COVID-19 NGS 检测已获得美国食品和药物管理局的紧急使用授权。该测试是一种基于扩增子的下一代测序测试，旨在以定性方式检测 SARS-CoV-2 嫌疑人的核酸。这些产品的批准可能会对正在调查的市场产生重大影响。

全球基因组学市场范围

基因组学市场根据可交付成果、技术、流程、应用程序和最终用户进行细分。这些细分市场的增长将帮助您分析行业中微薄的增长细分市场，并为用户提供有价值的市场概况和市场洞察力，帮助他们做出战略决策以识别核心市场应用。

可交付成果

产品

服务

根据可交付成果，基因组学市场被细分为产品和服务。

技术

测序

微阵列

聚合酶链反应

核酸提取

纯化

在技​​术的基础上，基因组学市场细分为测序、微阵列、PCR、核酸提取和纯化。由于使用 PCR 进行 DNA 扩增的成本较低、基因组学领域的研究激增以及该领域的其他技术进步，PCR 将在预测期内占据最大的市场份额。

过程

测序

图书馆准备

数据分析

根据流程，基因组学市场分为测序、文库制备和数据分析。

应用

表观基因组学

功能性

生物标志物发现

通路分析

根据应用，基因组学市场细分为表观基因组学、功能性、生物标志物发现和通路分析。表观基因组学进一步细分为染色质免疫沉淀、亚硫酸氢盐测序、甲基化 DNA 免疫沉淀、染色质可及性测定、高分辨率熔解和微阵列分析。功能进一步细分为实时PCR、转染、RNA干扰、SNP分析和突变分析。生物标志物发现进一步细分为实时 PCR、质谱、微阵列分析、生物信息学、统计分析和 DNA 测序。通路分析进一步细分为微阵列分析、基于微珠的分析、实时 PCR、 蛋白质组学 工具等。

最终用户

政府和学术机构

临床研究

生物技术和制药公司

医院和诊所

其他

在最终用户的基础上，基因组学市场分为政府和学术机构、临床研究、生物技术和制药公司、医院和诊所等。

基因组学市场区域分析/见解

分析基因组学市场，并按上述国家、可交付成果、技术、流程、应用程序和最终用户提供市场规模洞察和趋势。

基因组市场报告涵盖的国家是北美的美国、加拿大和墨西哥、德国、法国、英国、荷兰、瑞士、比利时、俄罗斯、意大利、西班牙、土耳其、欧洲其他地区、中国、日本、印度、韩国、新加坡、马来西亚、澳大利亚、泰国、印度尼西亚、菲律宾、亚太地区其他地区 (APAC)、沙特阿拉伯、阿联酋、南非、埃及、以色列、中东其他地区和非洲(MEA) 作为中东和非洲 (MEA) 的一部分，巴西、阿根廷和南美洲其他地区作为南美洲的一部分。

由于美国的基因组学研究拨款和资金以及主要工业参与者的支持以及该地区癌症发病率的增加，北美在基因组学市场上占据主导地位。

由于越来越多的基因研究和开发活动以及政府更加关注鼓励基因组学领域的研究，并在亚太地区大幅降低大规模基因检测成本，预计亚太地区在 2022 年至 2029 年的预测期内将出现显着增长地区。

报告的国家部分还提供了影响市场当前和未来趋势的个别市场影响因素和国内市场监管变化。下游和上游价值链分析、技术趋势和波特五力分析、案例研究等数据点是用于预测个别国家市场情景的一些指标。此外，在提供国家数据的预测分析时，还考虑了全球品牌的存在和可用性以及由于来自本地和国内品牌的巨大或稀缺竞争而面临的挑战、国内关税和贸易路线的影响。

医疗基础设施增长安装基数和新技术渗透

基因组学市场还为您提供详细的市场分析，包括每个国家的资本设备医疗保健支出增长、基因组学市场不同类型产品的安装基础、使用生命线曲线的技术的影响以及医疗保健监管情景的变化及其对基因组学市场。数据可用于 2010-2020 年的历史时期。

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