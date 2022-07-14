镰状细胞病治疗市场预计将在 2029 年以更高的复合年增长率出现强劲扩张

市场研究报告包含基于商业智能的对该行业的透彻见解。该报告根据增长率、宏观经济参数、消费者购买模式、他们对特定产品和市场供需情况的倾向，为每个地质区域提供了市场潜力。为了将最佳市场机会的无与伦比的专业知识带入其适用市场，企业可以接受这份市场报告。

一份大规模的市场报告通过对市场和行业的一系列见解帮助企业在市场中蓬勃发展。这份市场研究报告被证明是在当今瞬息万变的市场环境中为企业提供的创新解决方案。它包含有关行业、市场细分、重要事实和数据、专家意见以及全球最新发展的关键信息。全球市场报告中进行的研究考虑了当地、区域和全球市场。

全球镰状细胞病治疗市场正在逐渐上升，在 2019-2026 年的预测期内，复合年增长率为 11.5%。该报告包含 2018 年基准年和 2017 年历史年份的数据。不同地区镰状细胞病发病率的增加和未满足的医疗需求的高需求正在推动全球镰状细胞病治疗市场。

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主要市场参与者：

目前在全球镰状细胞病治疗市场上工作的主要竞争对手很少是 Addmedica、Emmaus Medical, Inc.、Global Blood Therapeutics Inc.、bluebird bio, Inc.、辉瑞公司、诺华公司、百时美施贵宝公司、远藤制药Inc.、Teva Pharmaceutical Industries Ltd.、Sun Pharmaceutical Industries Ltd.、Mayne Pharma Group Limited、CELGENE CORPORATION、Ironwood Pharmaceuticals, Inc.、Amgen Inc.、Zydus Cadila、Silver Lake Research Corporation、Ionis Pharmaceuticals, Inc.、Vertex Pharmaceuticals Incorporated 、Alkem Labs、Purdue Pharma LP 等。

竞争分析：

全球镰状细胞病治疗市场高度分散，主要参与者使用各种策略，如新产品发布、扩张、协议、合资企业、合作伙伴关系、收购等，以扩大其在该市场的足迹。该报告包括全球、欧洲、北美、亚太、南美和中东和非洲的镰状细胞病治疗市场的市场份额。

全球镰状细胞病治疗市场按类型（血红蛋白 Sβ0 地中海贫血、血红蛋白 Sβ+ 地中海贫血、血红蛋白 SC 等）、症状类型（贫血、疼痛发作、频繁感染等）、并发症类型（中风、急性胸综合征、肺动脉高压） , 器官损伤, 其他), 治疗类型 (药物, 输血, 骨髓移植, 其他), 药物类型 (抗生素, 镇痛药物, 羟基脲, 其他), 给药途径 (口服, 注射, 其他), End-用户（医院、家庭护理、专科诊所、其他）、分销渠道（医院药房、在线药房、零售药房等）、地理（北美、南美、欧洲、亚太地区、中东和非洲）——行业趋势和预测到 2026 年

市场定义：全球镰状细胞病治疗市场

镰状细胞病（SCD）是最常见的遗传性血液病。在这种情况下，红细胞无法在体内提供足够的氧气。通常红细胞是柔韧的和圆形的，但在 SDC 中获得不规则的形状，如镰刀或新月，并卡在阻塞血流的小血管中。

美国黑人中 SCD 的存在率约为 8%。在美国，镰状细胞性贫血的预期患病率为每 625 人出生时就有 1 人。

市场驱动力

非洲人口移民的增加可能是市场增长的主要动力

医疗保健服务的改善和对镰状细胞病治疗的投资推动市场增长

北美地区镰状细胞病病例上升可推动全球市场增长

再生疗法的高需求和强大的管道可能会在预测期内升级市场

市场限制

中东和非洲缺乏有效的治疗方案在挑战市场增长方面发挥着重要作用

农村地区药品供应不足阻碍市场增长

一些国家的高治疗成本和低医疗保健支出可能会阻碍市场增长

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细分：全球镰状细胞病治疗市场

按类型

血红蛋白 Sβ0 地中海贫血

血红蛋白 Sβ+ 地中海贫血

血红蛋白 SC

其他

按症状

贫血

疼痛发作

频繁感染

其他

按并发症

中风

急性胸综合征

肺动脉高压

器官损伤

其他

按治疗

药物

输血

骨髓移植

其他

通过药物

抗生素

止痛药

羟基脲

其他

按管理途径

口服

可注射的

其他

按最终用户

医院

家庭护理

专科诊所

其他

按分销渠道

医院药房

网上药房

零售药房

其他

按地理

北美

南美洲

欧洲

亚太

中东和非洲

市场的主要发展：

2019年7月，诺华公司收到了crizanlizumab（SEG101）的生物制品许可申请（BLA），这是一种用于预防镰状细胞病患者血管闭塞危机（VOCs）的研究性镰状细胞药物。对诺华公司候选药物的 BLA 赠款将提供该药物在州际市场的上市许可，并支持该产品的国际商业化开发

2017 年 12 月，Addmedica 获得了美国 FDA 对 Siklos（羟基脲）的批准，该药物可减少患有 sicle 细胞贫血的儿科患者的痛苦危机和输血需求的频率。该批准是治疗镰状细胞性贫血儿童的一项重大进展

购买本报告的理由

发达国家和新兴市场全球镰状细胞病治疗市场前景的现状和未来

预计将主导市场的细分市场以及预测期内复合年增长率最高的细分市场

预计在预测期内增长率最快的地区/国家

主要市场参与者采用的最新发展、市场份额和策略

注意：如果您有任何特殊要求，请告知我们，我们将根据您的需要为您提供报告。

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