基于细胞的免疫治疗市场预计将在 2029 年以更高的复合年增长率出现强劲扩张

市场研究报告包含基于商业智能的对该行业的透彻见解。该报告根据增长率、宏观经济参数、消费者购买模式、他们对特定产品和市场供需情况的倾向，为每个地质区域提供了市场潜力。为了将最佳市场机会的无与伦比的专业知识带入其适用市场，企业可以接受这份市场报告。

一份大规模的市场报告通过对市场和行业的一系列见解帮助企业在市场中蓬勃发展。这份市场研究报告被证明是在当今瞬息万变的市场环境中为企业提供的创新解决方案。它包含有关行业、市场细分、重要事实和数据、专家意见以及全球最新发展的关键信息。全球市场报告中进行的研究考虑了当地、区域和全球市场。

全球基于细胞的免疫治疗市场按应用（前列腺癌、乳腺癌、皮肤癌、卵巢癌、脑肿瘤、肺癌等）、最终用户（医院、门诊手术中心、专业癌症研究所）、地理（北美、欧洲、亚太地区、南美、中东和非洲）——行业趋势和到 2026 年的预测

市场分析：全球细胞免疫治疗市场

全球基于细胞的免疫疗法市场将在 2019-2026 年的预测期内见证可观的复合年增长率。该报告包含 2018 年和 2017 年的历史数据。医疗保健基础设施的改善和医疗保健支出的增加是市场的因素生长。

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主要市场竞争对手：

目前在全球细胞免疫治疗市场上工作的主要竞争对手很少有艾伯维公司、基因泰克美国公司、安进公司、阿斯利康公司、拜耳公司、勃林格殷格翰国际有限公司、礼来公司、葛兰素史克公司、诺华公司AG、辉瑞公司、Bio-Rad Laboratories, Inc.、F. Hoffmann-La Roche Ltd、Takara Bio Inc.、Bausch Health、Lonza Group AG、Precision Biosciences.、Marker Therapeutics, Inc.、Kiadis Pharma、Lyell Immunopharma, Inc. .，等等。

市场的主要发展：

2019 年 4 月，Kiadis Pharma 宣布收购 Cyto-Sen Therapeutics, Inc.。此次收购将使他们获得 NK 细胞技术能力，这将有利于为干细胞移植患者开发基于细胞的免疫治疗管道。这将有助于公司将 NK 细胞和 T 细胞治疗平台结合起来。此次收购将帮助公司为客户提供更好的待遇

2018年1月，CELGENE CORPORATION宣布收购Juno Therapeutics。Juno 的收购将帮助该公司为无法治愈的血癌患者发现和开发转化药物。公司先进的细胞免疫疗法组合和研究能力将帮助 Celegene 巩固其市场地位

竞争分析：

全球基于细胞的免疫治疗市场高度分散，主要参与者使用各种策略，如新产品发布、扩张、协议、合资企业、合作伙伴关系、收购等，以扩大其在该市场的足迹。该报告包括全球、欧洲、北美、亚太、南美和中东和非洲的基于细胞的免疫治疗市场的市场份额。

市场定义：全球细胞免疫治疗市场

基于细胞的免疫疗法是一种潜在的面向未来的癌症治疗方法。作为基于化疗的传统癌症治疗的替代方案，它正在迅速发展。在基于细胞的免疫疗法中，干细胞用于诊断不同类型的癌症。这些细胞有能力产生额外的胎盘或胚胎细胞来治愈癌症。该疗法广泛应用于乳腺癌、皮肤癌、卵巢癌、肺癌和前列腺癌等领域。

市场驱动力

癌症病例增加是推动市场增长的主要因素

开发靶向抗癌疗法的新兴制药计划也将加速该市场的增长

女性患乳腺癌的增加是预测期内推动该市场增长的另一个因素

不同细胞免疫治疗药物的推出和批准也将促进市场增长

市场限制

民众缺乏意识将阻碍市场增长

缺乏可用于诊断 T 细胞癌的临床数据也将阻碍该市场的增长

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细分：全球基于细胞的免疫治疗市场

按应用

前列腺癌

乳腺癌

皮肤癌

卵巢癌

脑肿瘤

肺癌

其他

按最终用户

医院

门诊手术中心

专门的癌症研究所

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购买本报告的理由

发达国家和新兴市场全球细胞免疫治疗市场前景的现状和未来

预计将主导市场的细分市场以及预测期内复合年增长率最高的细分市场

预计在预测期内增长率最快的地区/国家

主要市场参与者采用的最新发展、市场份额和策略

报告的定制：

本报告上面提供的所有细分都代表国家一级

市场上涵盖的所有产品、产品数量和平均售价将作为可定制选项包括在内，可能不会产生或产生极少的额外成本（取决于定制）

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