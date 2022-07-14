足癣治疗市场预计将在 2029 年以更高的复合年增长率见证强劲扩张

市场研究报告包含基于商业智能的对该行业的透彻见解。该报告根据增长率、宏观经济参数、消费者购买模式、他们对特定产品和市场供需情况的倾向，为每个地质区域提供了市场潜力。为了将最佳市场机会的无与伦比的专业知识带入其适用市场，企业可以接受这份市场报告。

一份大规模的市场报告通过对市场和行业的一系列见解帮助企业在市场中蓬勃发展。这份市场研究报告被证明是在当今瞬息万变的市场环境中为企业提供的创新解决方案。它包含有关行业、市场细分、重要事实和数据、专家意见以及全球最新发展的关键信息。全球市场报告中进行的研究考虑了当地、区域和全球市场。

全球足癣治疗市场正在逐渐上升，在 2020-2027 年的预测期内复合年增长率很高。该报告包含 2019 年基准年和 2018 年历史年的数据。人口中足癣的流行有助于这一市场增长。

获取样本报告 + 所有相关图表@

https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-tinea-pedis-treatment-market

主要市场参与者：

目前在全球足癣治疗市场上工作的主要竞争对手很少有 Blueberry Therapeutics Ltd.、Glenmark Pharmaceuticals Limited、Exeltis USA, Inc.、Bausch Health、辉瑞公司、Dr. Reddy’s Laboratories Ltd.、Taro Pharmaceutical Industries Ltd.、默克& Co., Inc.、AbbVie Inc.、Alkermes、武田制药有限公司。Perrigo Company plc、Mylan NV、Hikma Pharmaceuticals PLC、Mallinckrodt 等。

市场定义：全球足癣治疗市场

足癣或运动员的足部是一种传染性真菌感染，通常始于脚趾之间。它也可以扩散到脚趾甲和手上。这种感染是通过在使用紧身鞋时脚部出汗而发生的。它的特点是皮肤裂痕或红色和发痒的皮肤鳞屑。

据估计，据报道约有 70% 的人口至少感染过一次足癣。

全球足癣治疗市场按治疗类型（OTC 药物处方药、替代疗法和其他）、给药途径（口服、局部和其他）、最终用户（医院、家庭护理、专科诊所等）、分销渠道（医院药房、在线药房、零售药房、其他）、地理（北美、南美、欧洲、亚太地区、中东和非洲）——行业趋势和 2027 年预测

竞争分析：

全球足癣治疗市场高度分散，主要参与者使用各种策略，如新产品发布、扩张、协议、合资企业、合作伙伴关系、收购等，以扩大其在该市场的足迹。该报告包括全球、欧洲、北美、亚太、南美和中东和非洲足癣治疗市场的市场份额。

目录：足癣治疗市场

第 01 部分：执行摘要

第 02 部分：报告范围

第 03 部分：足癣治疗市场

第 04 部分：全球足癣治疗市场规模

第 05 部分：按产品划分的全球足癣治疗市场细分

第 06 部分：五种力量分析

第 07 部分：客户格局

第 8 部分：地理景观

第 09 部分：决策框架

第 10 部分：驱动因素和挑战

第 11 部分：市场趋势

第 12 部分：供应商景观

第 13 部分：供应商分析

继续…。

获取详细的免费 TOC @ https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-tinea-pedis-treatment-market

市场驱动力

增加高度特异性抗真菌药物的研发将推动市场增长

大量免疫功能低下患者的存在将促进市场增长

足癣的高患病率预计将增加市场规模

增加免疫力低下的老年人口将推动市场增长

市场限制

缺乏对足癣及其治疗方案的认识阻碍了市场增长

新药和疗法的严格审批程序阻碍了市场的增长

与抗真菌药物相关的副作用和耐药性的发展抑制了市场增长

以令人印象深刻的折扣获取您的报告！请点击这里@

https://www.databridgemarketresearch.com/inquire-before-buying/?dbmr=global-tinea-pedis-treatment-market

细分：全球足癣治疗市场

按治疗

非处方药 咪康唑 克霉唑 其他

处方药

替代疗法

其他

按管理途径

口服

外用

其他

按最终用户

医院

家庭护理

专科诊所

其他

按分销渠道

医院药房

网上药房

零售药房

其他

市场的主要发展：

2018年12月，Glenmark Pharmaceuticals宣布进军美国品牌皮肤科市场，公司扩张的目的是在美国开发和商业化品牌皮肤科产品。为此，公司从 Exeltis USA, Inc. 收购了七种品牌皮肤病学产品，包括用于治疗足癣的外用抗真菌药物 Ecoza（益康唑），在所有七种产品中

2018 年 11 月，Blueberry Therapeutics Ltd 公布了其候选药物 BB2603 的 I/II 期临床试验研究的积极结果，该药物用于治疗甲癣（真菌性指甲感染）和伴随的足癣（运动员足）患者。该临床研究旨在评估该药物的安全性和有效性。结果报告了极好的安全性，局部副作用最小，没有全身暴露。这些临床数据将支持该药物并促进研究性新药申请（IND）。

购买本报告的理由

发达国家和新兴市场全球足癣治疗市场前景的现状和未来

预计将主导市场的细分市场以及预测期内复合年增长率最高的细分市场

预计在预测期内增长率最快的地区/国家

主要市场参与者采用的最新发展、市场份额和策略

该报告提供了以下几点的见解：

了解竞争对手和领先组织正在采用的市场策略 市场渗透：有关套管针市场顶级参与者产品组合的综合信息 深入分析市场，全面了解“足癣治疗市场”及其商业格局 了解 2019-2026 年足癣治疗市场分析和预测的未来前景和前景。 竞争评估：深入评估市场领先企业的市场战略、地理和业务领域以及产品组合

关于数据桥市场研究：

Data Bridge Market Research将自己定位为一家非常规和新奇的市场研究和咨询公司，具有无与伦比的弹性和综合方法。我们决心挖掘最好的市场机会，并为您的企业在市场上蓬勃发展提供有效的信息。Data Bridge 努力为复杂的业务挑战提供适当的解决方案，并启动一个轻松的决策过程。

接触：

数据桥市场研究

美国：+1 888 387 2818

英国：+44 208 089 1725

香港：+852 8192 7475

电子邮件：Corporatesales@databridgemarketresearch.com