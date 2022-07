预计胸骨闭合系统市场将在 2029 年以更高的复合年增长率出现强劲扩张

市场研究报告包含基于商业智能的对该行业的透彻见解。该报告根据增长率、宏观经济参数、消费者购买模式、他们对特定产品和市场供需情况的倾向,为每个地质区域提供了市场潜力。为了将最佳市场机会的无与伦比的专业知识带入其适用市场,企业可以接受这份市场报告。

一份大规模的市场报告通过对市场和行业的一系列见解帮助企业在市场中蓬勃发展。这份市场研究报告被证明是在当今瞬息万变的市场环境中为企业提供的创新解决方案。它包含有关行业、市场细分、重要事实和数据、专家意见以及全球最新发展的关键信息。全球市场报告中进行的研究考虑了当地、区域和全球市场。

到 2027 年,全球胸骨闭合系统市场预计将达到 30.2002 亿美元,在 2020 年至 2027 年的预测期内以 5.63% 的速度增长。这种市场扩张是由于在患有这些医疗系统的适用疾病的个体的患病率。

主要玩家:-

Zimmer Biomet, Medical Devices Business Services, Inc., KLS Martin Group, Acute Innovations LLC, IDEAR SRL, A&E Medical Corporation, Praesidia, Kinamed Incorporated, JACE Medical, LLC, Dispomedica, ABYRX, INC., JEIL MEDICAL CORPORATION, Changzhou Waston Medical Appliance Co., Ltd.、Teleflex Incorporated、B. Braun Melsungen AG、Sklar Surgical Instruments、Péters Surgical 等国内和全球企业。

全球胸骨闭合系统市场按产品(闭合装置、骨水泥)、程序(正中胸骨切开术、半胸骨切开术、双侧胸骨切开术)、固定技术(接线固定技术、板螺钉系统、联锁系统、固井、真空辅助闭合)、材料(不锈钢、PEEK、钛、其他)、最终用户(医院、专业外科中心)、国家(美国、加拿大、墨西哥、巴西、阿根廷、南美洲其他地区、德国、法国、英国、荷兰、瑞士、比利时、俄罗斯) , 意大利, 西班牙, 土耳其, 欧洲其他地区, 中国, 日本, 印度, 韩国, 新加坡, 马来西亚, 澳大利亚, ​​泰国, 印度尼西亚, 菲律宾, 亚太其他地区, 沙特阿拉伯, 阿联酋, 南非, 埃及, 以色列,中东和非洲其他地区)、行业趋势和到 2027 年的预测

2019 年胸骨闭合系统市场发展

2019 年 1 月,A&E 医疗公司宣布推出 Thorecon 刚性固定系统,用于在进行外科手术时固定和稳定骨折和胸骨闭合。随着此次发布,该公司将增加其产品组合,同时提供各种医疗程序以方便患者。

胸骨闭合系统市场的范围

胸骨闭合系统市场根据国家划分为美国、加拿大、北美的墨西哥、巴西、阿根廷、南美其他地区(作为南美的一部分)、德国、法国、英国、意大利、西班牙、荷兰、比利时、俄罗斯、土耳其、瑞士、欧洲其他地区、中国、日本、印度、澳大利亚、新加坡、泰国、马来西亚、韩国、印度尼西亚、菲律宾、亚太地区其他地区 (APAC) 作为亚太地区 (APAC) 的一部分)、阿联酋、埃及、沙特阿拉伯、南非、以色列、中东和非洲其他地区 (MEA) 作为中东和非洲 (MEA) 的一部分。

基于最大粒度进一步细分胸骨闭合系统市场的所有基于国家/地区的分析。根据产品,市场分为闭合装置和骨水泥。根据程序,市场分为正中胸骨切开术、半胸骨切开术和双侧胸骨切开术。根据固定技术,市场分为布线固定技术、板螺钉系统、联锁系统、胶合和真空辅助闭合。根据材料,市场分为不锈钢、PEEK、钛等。根据最终用户,市场分为医院、专业手术中心。

胸骨闭合系统定义为将用于各种外科手术但主要用于进行胸骨切开术的解决方案和产品的出站集合。这些系统专门设计用于在不锈钢丝的帮助下固定胸骨,这被认为是通过不锈钢进行的最有效的治疗方法。

目录-快照

– 执行摘要

第 1 章行业概述

第 2 章制造商的行业竞争

第 3 章按地区分列的行业生产市场份额

第 4 章按地区分列的行业消费

第 5 章按类型分列的行业生产、收入、价格趋势

第 6 章按应用分列的行业分析

第 7 章公司概况和行业关键数据商业

第 8 章行业制造成本分析

第 9 章营销渠道、分销商和客户

第 10 章市场动态

第 11 章行业预测

第 12 章研究结果和结论

第 13 章方法和数据源

胸骨闭合系统市场范围和市场规模

胸骨闭合系统市场根据产品、程序、固定技术、材料和最终用户进行细分。分析每个单独细分市场的增长,随后考虑这些见解,然后为您提供市场概览,这可以帮助您了解和识别您在广阔市场中的核心应用程序。

在产品的基础上,胸骨闭合系统市场已细分为闭合装置和骨水泥。闭合装置已细分为电线、板和螺钉、电缆和夹子。

根据程序,胸骨闭合系统市场已细分为正中胸骨切开术、半胸骨切开术和双侧胸骨切开术。

胸骨闭合系统市场已根据固定技术细分为布线固定技术、板螺钉系统、联锁系统、粘接和真空辅助闭合。

基于材料,胸骨闭合系统市场已细分为不锈钢、聚醚醚酮 (PEEK)、钛等。其他由氚和镍钛诺组成。

胸骨闭合系统市场也已根据最终用户细分为医院和专业外科中心。

齐默生物美特:

Zimmer Biomet 成立于 1927 年,总部位于美国印第安纳州,是肌肉骨骼社会保险的先驱。它制造、设计和销售骨科重建产品;生物制品、运动药物、四肢、考文垂订书机生物制品和损伤产品;骨修复、脊柱、颅颌面和胸部项目;牙科植入物;及相关的手术用品。该公司服务于广泛的业务领域,如膝盖、臀部、SET、牙科和脊柱以及 CMF。胸骨闭合产品在脊柱和 CMF 业务部门提供。

布朗梅尔松根公司

Braun Melsungen AG 成立于 1839 年,总部位于德国梅尔松根。该公司从事制造和提供医疗保健解决方案。它通过以下部门开展业务:B. Braun Hospital Care、B. Braun Aesculap、B.Braun Avitum 和 B. Braun Out Patient Market。该公司为心胸外科、糖尿病护理、感染预防、腹腔镜手术、失禁护理和泌尿外科、体外血液治疗、输液治疗以及其他重症监护病房、麻醉、紧急护理、体外、血液治疗和医院、外科中心和其他私人医疗机构的外科核心程序。胸骨闭合由 B.Braun Aesculp 业务部门提供。

Depuy合成器:

USDepuy Synthes 成立于 1895 年,总部位于印第安纳州,致力于为医疗保健专业人员和门诊手术中心设计、制造骨科和神经设备。该公司通过髋关节、膝关节和肩关节置换提供广泛的服务;用于内部和外部固定服务的创伤设备。胸腰椎、颈椎、椎间融合微创手术的脊柱护理解决方案;和高粘度脊柱骨水泥。该公司提供疼痛管理和侵入性手术以及高粘度脊柱骨水泥。该公司提供用于创伤学、神经外科、脊柱手术、耳鼻喉科、关节重建、电动工具和颅颌面部的设备。

该公司在美国拥有强大的影响力 Depuy Synthes 作为强生公司的子公司运营。

报告中的主要见解:

到 2028 年的历史和当前市场规模和预测

影响全球味觉调节剂市场增长的市场趋势

根据、应用和类型分析和预测味觉调节剂市场。

工艺、衍生产品和应用的主要区域和国家级市场趋势

主要参与者的公司概况,包括业务运营、产品和服务、地理分布、近期发展和关键财务分析

