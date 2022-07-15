Covid-19 对心血管风险降低市场的影响全球趋势、细分和机会预测到 2029 年

心血管疾病 (CVD) 是影响心脏和循环系统的疾病。高血压、脑血管性心脏病、炎症性心脏病、缺血性心脏病和 风湿性 心脏病是一些最常见的心血管疾病。高血压会导致高血压性心脏病。

Data Bridge Market Research 分析， 2021 年心血管风险降低市场价值 719.6 亿美元，预计到 2029 年将达到 969.8 亿美元，在 2022 年至 2029 年的预测期内复合年增长率为 3.80%。市场报告由策划数据桥市场研究团队包括深入的专家分析、患者流行病学、管道分析、定价分析和监管框架。

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心血管风险降低市场动态

驱动程序

心血管疾病患病率增加

据估计，心血管疾病患病率的上升将促进市场的增长。根据世界卫生组织 (WHO) 的数据，2019 年全球心血管疾病夺走了 1790 万人的生命，占所有死亡人数的 32%。心脏病发作和中风是造成这些死亡的 85% 的原因。

增加医疗基础设施投资

影响心血管风险降低市场增长率的另一个重要因素是医疗保健支出的增加，这有助于改善其基础设施。此外，各种政府组织旨在通过增加资金来改善医疗保健基础设施，这将进一步影响市场动态。

老年人口数量不断增加

据估计，在 2022-2029 年的预测期内，激增的 老年人口将促进市场的扩张。根据世界卫生组织 (WHO) 的数据，全球老年人口在 2010 年估计超过 5.24 亿，预计到 2050 年将增加到近 20 亿。由于免疫系统受损，老年人更容易感染心血管疾病，进一步估计将提升市场的增长率。

此外，公共和私人组织提高意识的举措将扩大心血管风险降低市场。此外，人们生活方式的改变和可支配收入水平的提高将导致心血管风险降低市场的扩大。

机会

增加研发活动的数量

此外，研究和开发活动数量的增加推动了市场的增长。这将为降低心血管风险的市场增长提供有益的机会。与此同时，不断增加的药物批准和上市将进一步推动市场的增长率。此外，对先进技术开发的投资增加和新兴市场数量的增加将进一步为预测期内心血管风险降低市场的增长提供有利机会。

全球心血管风险降低市场范围

心血管风险降低市场根据疾病、治疗、给药途径、最终用户和分销渠道进行细分。这些细分市场的增长将帮助您分析行业中微薄的增长细分市场，并为用户提供有价值的市场概况和市场洞察力，帮助他们做出战略决策以识别核心市场应用。

疾病

高血压

血脂异常

糖尿病

其他

治疗

抗血小板药物

β-受体阻滞剂

血管紧张素转换酶抑制剂

其他

行政路线

口服

肠外

其他

终端用户

医院

专科诊所

家庭护理

其他

分销渠道

医院药房

零售药房

网上药房

其他

要获得对市场分析的更多见解，请浏览研究报告摘要@- https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-cardiovascular-risk-reduction-market

心血管风险降低市场区域分析/见解

分析了心血管风险降低市场，并按国家、疾病、治疗、给药途径、最终用户和分销渠道提供了市场规模洞察力和趋势，如上所述。心血管风险降低市场报告涵盖的国家是北美的美国、加拿大和墨西哥、德国、法国、英国、荷兰、瑞士、比利时、俄罗斯、意大利、西班牙、土耳其、欧洲其他地区、中国、日本、印度、韩国、新加坡、马来西亚、澳大利亚、泰国、印度尼西亚、菲律宾、亚太其他地区 (APAC) 亚太地区 (APAC)、沙特阿拉伯、阿联酋、南非、埃及、以色列、中东其他地区和非洲 (MEA) 作为中东和非洲 (MEA) 的一部分，巴西、阿根廷和南美洲其他地区作为南美洲的一部分

由于该地区的研究活动数量不断增加，北美在降低心血管风险的市场中占据主导地位。此外，不断增长的医疗保健支出和主要关键参与者的存在将进一步推动该地区市场的增长率。由于该地区仿制药制造商数量的增加，预计亚太地区将在预测期内增长。此外，医疗基础设施的发展和政府举措的增加将进一步推动该地区市场的增长率。

报告的国家部分还提供了影响市场当前和未来趋势的个别市场影响因素和国内市场监管变化。下游和上游价值链分析、技术趋势和波特五力分析、案例研究等数据点是用于预测个别国家市场情景的一些指标。此外，在提供国家数据的预测分析时，还考虑了全球品牌的存在和可用性以及由于来自本地和国内品牌的巨大或稀缺竞争而面临的挑战、国内关税和贸易路线的影响。

竞争格局和心血管风险降低市场份额分析

心血管风险降低市场竞争格局提供了竞争对手的详细信息。详细信息包括公司概况、公司财务状况、产生的收入、市场潜力、研发投资、新市场计划、全球影响力、生产基地和设施、生产能力、公司优势和劣势、产品发布、产品宽度和广度、应用支配地位。以上提供的数据点仅与公司关注的心血管风险降低市场相关。

在心血管风险降低市场中运营的一些主要参与者是：

F. Hoffmann-La Roche Ltd.（瑞士）

Mylan NV（美国）

Teva Pharmaceutical Industries Ltd.（以色列）

赛诺菲（法国）

辉瑞公司（美国）

葛兰素史克（英国）

诺华公司（瑞士）

Zydus Cadila（印度）

阿斯利康（英国）

强生（美国）

拜耳公司（德国）

Sun Pharmaceutical Industries Ltd.（印度）

百时美施贵宝公司（美国）

礼来公司（美国）

Cipla Inc.（美国）

远藤国际公司（爱尔兰）

Aurobindo 制药（印度）

羽扇豆（印度）

Hikma Pharmaceuticals PLC（英国）

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