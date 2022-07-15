高脂血症市场全球领先公司分析、收入、趋势、范围、行业、主要参与者、机会和预测 2029

高脂血症是指血液中的高脂肪水平所描述的一种医学状况。中风、外周血 管疾病、肥胖、 动脉粥样硬化、高血压、糖尿病和心血管疾病都可能由异常升高的脂质和/或脂蛋白水平引起。遗传因素、不良生活方式和不良饮食是最常见的原因。他汀类药物、前蛋白转化酶枯草杆菌蛋白酶/Kexin 9 型 (PCSK9) 抑制剂、胆汁酸螯合剂、贝特酸衍生物或贝特类药物以及联合用药和其他抗高脂血症药物是一些最常用的高脂血症治疗方法。这种情况也被称为高胆固醇。

Data Bridge Market Research 分析， 2021 年高脂血症市场价值 189.7 亿美元，预计到 2029 年将达到 238.4 亿美元，在 2022 年至 2029 年的预测期内，复合年增长率为 2.90%。由 Data 策划的市场报告Bridge 市场研究团队包括深入的专家分析、患者流行病学、管道分析、定价分析和监管框架。

获取报告的样本 PDF – https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-hyperlipidemia-market

高脂血症市场动态

驱动程序

高脂血症患病率增加

据估计，全球高脂血症患病率的上升将促进市场的增长。与此同时，人们对持续性高胆固醇血症导致的心血管疾病风险意识的提高将推动高脂血症市场的增长。根据世界卫生组织 (WHO) 的数据，心血管疾病 (CVD) 在 2019 年夺去了全球 1790 万人的生命，占所有死亡人数的 32%。

增加医疗基础设施投资

影响高脂血症市场增长率的另一个重要因素是不断增长的医疗保健支出，这有助于改善其基础设施。此外，各种政府组织旨在通过增加资金来改善医疗保健基础设施，这将进一步影响市场动态。

老年人口数量不断增加

据估计，在 2022-2029 年的预测期内，激增的 老年人口将促进市场的扩张。根据世界卫生组织 (WHO) 的数据，全球老年人口在 2010 年估计超过 5.24 亿，预计到 2050 年将增加到近 20 亿。由于免疫系统受损，老年人更容易受到胆固醇的影响和心血管疾病，进一步估计将提升市场的增长率。

此外，公共和私人组织提高意识的举措将扩大高脂血症市场。此外，人们久坐不动的生活方式，如大量饮酒和吸烟成瘾，将导致高脂血症市场的扩大。 在 2022-2029 年的预测期内，他汀类药物治疗的使用激增和肥胖发病率 上升是预计市场增长率蓬勃发展的主要因素。

机会

增加研发活动的数量

此外，研究和开发活动数量的增加推动了市场的增长。这将为高脂血症市场的增长提供有利的机会。与此同时，不断增加的药物批准和上市将进一步推动市场的增长率。

此外，对先进技术开发的投资增加和新兴市场数量的增加将进一步为预测期内高脂血症的增长提供有利机会。

全球高脂血症市场范围

高脂血症市场根据类型、治疗、给药途径、最终用户和分销渠道进行细分。这些细分市场的增长将帮助您分析行业中微薄的增长细分市场，并为用户提供有价值的市场概况和市场洞察力，帮助他们做出战略决策以识别核心市场应用。

类型

家族的

获得

治疗

他汀类药物

PCSK9 抑制剂

胆汁酸螯合剂

胆固醇吸收抑制剂

贝特酸衍生物

组合

其他

行政路线

口服

肠外

其他

终端用户

医院

专科诊所

家庭护理

其他

分销渠道

医院药房

零售药房

网上药房

其他

要获得对市场分析的更多见解，请浏览研究报告摘要@- https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-hyperlipidemia-market

高脂血症市场区域分析/见解

分析了高脂血症市场，并按国家、类型、治疗、给药途径、最终用户和分销渠道提供了市场规模洞察力和趋势，如上所述。高脂血症市场报告涵盖的国家是北美的美国、加拿大和墨西哥、德国、法国、英国、荷兰、瑞士、比利时、俄罗斯、意大利、西班牙、土耳其、欧洲其他地区、中国、日本、印度、韩国、新加坡、马来西亚、澳大利亚、泰国、印度尼西亚、菲律宾、亚太地区其他地区 (APAC)、沙特阿拉伯、阿联酋、南非、埃及、以色列、中东其他地区和非洲(MEA) 作为中东和非洲 (MEA) 的一部分，巴西、阿根廷和南美洲其他地区作为南美洲的一部分

由于该地区高脂血症患病率的上升和治疗技术的进步，北美在高脂血症市场占据主导地位。此外，不断增长的医疗保健支出和主要关键参与者的存在将进一步推动该地区市场的增长率。由于该地区老年人口数量的增加，预计亚太地区将在预测期内增长。此外，医疗基础设施的发展和政府举措的增加将进一步推动该地区市场的增长率。

报告的国家部分还提供了影响市场当前和未来趋势的个别市场影响因素和国内市场监管变化。下游和上游价值链分析、技术趋势和波特五力分析、案例研究等数据点是用于预测个别国家市场情景的一些指标。此外，在提供国家数据的预测分析时，还考虑了全球品牌的存在和可用性以及由于来自本地和国内品牌的巨大或稀缺竞争而面临的挑战、国内关税和贸易路线的影响。

竞争格局和高脂血症市场份额分析

高脂血症市场竞争格局提供了竞争对手的详细信息。详细信息包括公司概况、公司财务状况、产生的收入、市场潜力、研发投资、新市场计划、全球影响力、生产基地和设施、生产能力、公司优势和劣势、产品发布、产品宽度和广度、应用支配地位。以上提供的数据点仅与公司关注的高脂血症市场相关。

在高脂血症市场运营的一些主要参与者是：

F. Hoffmann-La Roche Ltd.（瑞士）

Mylan NV（美国）

Teva Pharmaceutical Industries Ltd.（以色列）

赛诺菲（法国）

辉瑞公司（美国）

葛兰素史克（英国）

诺华公司（瑞士）

阿斯利康（英国）

强生私人有限公司（美国）

Sun Pharmaceutical Industries Ltd.（印度）

百时美施贵宝公司（美国）

礼来公司（美国）

Regeneron Pharmaceuticals Inc.（美国）

安进公司（美国）

第一三共株式会社（日本）

Alnyam Pharmaceuticals, Inc.（美国）

雷迪博士实验室有限公司（印度）

Esperion Therapeutics, Inc.（美国）

Formac Pharmaceuticals NV（比利时）

浏览完整的目录 – https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-hyperlipidemia-market

相关报道：

欧洲网络测试实验室自动化市场——规模、份额、趋势和行业增长展望 https://www.databridgemarketresearch.com/reports/europe-network-test-lab-automation-market

亚太网络测试实验室自动化市场——规模、份额、趋势和行业增长展望https://www.databridgemarketresearch.com/reports/asia-pacific-network-test-lab-automation-market

中东和非洲网络测试实验室自动化市场——规模、份额、趋势和行业增长展望https://www.databridgemarketresearch.com/reports/middle-east-and-africa-network-test-lab-automation-market

北美网络测试实验室自动化市场——规模、份额、趋势和行业增长展望 https://www.databridgemarketresearch.com/reports/north-america-network-test-lab-automation-market

乳腺活检设备市场——规模、份额、趋势和行业增长展望 https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-breast-biopsy-devices-market

北美乳腺活检设备市场——规模、份额、趋势和行业增长展望https://www.databridgemarketresearch.com/reports/north-america-breast-biopsy-devices-market

亚太乳腺活检设备市场——规模、份额、趋势和行业增长展望https://www.databridgemarketresearch.com/reports/asia-pacific-breast-biopsy-devices-market

关于数据桥市场研究：

预测未来的绝对方法是了解今天的趋势！Data Bridge Market Research 将自己定位为一家非常规和新奇的市场研究和咨询公司，具有无与伦比的弹性和综合方法。我们决心挖掘最好的市场机会，并为您的企业在市场上蓬勃发展提供有效的信息。Data Bridge 努力为复杂的业务挑战提供适当的解决方案，并启动一个轻松的决策过程。数据桥是 2015 年在浦那制定和构建的纯粹智慧和经验的产物。

Data Bridge Market Research 拥有 500 多名在不同行业工作的分析师。我们为全球 40% 以上的财富 500 强公司提供服务，并在全球拥有超过 5000 多个客户的网络。Data Bridge 擅长创造满意的客户，他们认为我们的服务并相信我们的辛勤工作。我们对我们辉煌的 99.9 % 客户满意率感到满意。

联系我们：-

数据桥市场研究

美国：+1 888 387 2818

英国：+44 208 089 1725

香港：+852 8192 7475

电子邮件：-corporatesales@databridgemarketresearch.com