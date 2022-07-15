胃溃疡市场发展趋势、供应商、关键参与者分析和预测到 2029 年

胃溃疡是由胃壁受损引起的开放性溃疡。胃溃疡也称为胃溃疡，是影响胃部的溃疡。通常，治疗包括破坏幽门螺杆菌（如果存在），尽可能减少或消除 非甾体抗炎药 (NSAID) 的使用，以及使用药物帮助溃疡愈合。如果溃疡是由非甾体抗炎药引起的，用质子泵抑制剂 (PPI) 治疗。可能会提供非甾体抗炎药 (NSAID) 的替代品，例如扑热息痛。如果幽门螺杆菌感染引起溃疡，可以使用抗生素治疗。这会破坏细菌，防止溃疡复发。

Data Bridge Market Research 分析， 2021 年胃溃疡市场价值 39.8 亿美元，预计到 2029 年将达到 55.7 亿美元，在 2022 年至 2029 年的预测期内，复合年增长率为 4.30%。除了市场洞察数据桥市场研究团队策划的市场报告还包括深入的专家分析、患者流行病学、管道分析、定价分析和监管框架。

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胃溃疡市场动态

驱动程序

胃溃疡患病率增加

据估计，全球胃溃疡患病率的上升将促进市场的增长。当胃酸侵蚀胃的保护层时，就会出现胃溃疡。酸会导致胃部开放性溃疡，可能会流血并引起疼痛。胃溃疡疾病以多种方式表现出来，其中之一就是胃溃疡。减少胃溃疡分泌的药物，如 PPI 和 H2 受体拮抗剂，以及酸中和剂，如抗酸剂和抗幽门螺杆菌感染的抗生素，用于治疗消化性溃疡。然而，为了有效治疗，这些药物经常联合使用。

增加医疗基础设施投资

影响胃溃疡市场增长率的另一个重要因素是医疗保健支出的增加，这有助于改善其基础设施。此外，各种政府组织旨在通过增加资金来改善医疗保健基础设施，这将进一步影响市场动态。

此外，公共和私人组织提高认识的举措将扩大胃溃疡市场。此外，人们久坐不动的生活方式，如大量饮酒和吸烟成瘾，将导致胃溃疡市场的扩大。可支配收入水平的提高和老年人口的激增是预计在 2022-2029 年预测期内推动市场增长率的主要因素。

机会

增加研发活动的数量

此外，研究和开发活动数量的增加推动了市场的增长。这将为胃溃疡市场的增长提供有利的机会。在消化性溃疡市场，企业正在寻求长期策略以获得竞争优势，例如新产品发布、合作伙伴关系和产品升级。RedHill Biopharma 宣布于 2020 年 3 月在美国商业推出 Talicia，这是一种治疗患者幽门螺杆菌感染的药丸。这家大型制药公司的声明预计将在未来几年提升其市场地位。

此外，对先进技术开发的投资增加和新兴市场数量的增加将进一步为预测期内胃溃疡的增长提供有利机会。

全球胃溃疡市场范围

胃溃疡市场根据药物类别、诊断、给药途径、最终用户和分销渠道进行细分。这些细分市场的增长将帮助您分析行业中微薄的增长细分市场，并为用户提供有价值的市场概况和市场洞察力，帮助他们做出战略决策以识别核心市场应用。

药品类

质子泵抑制剂 (PPI)

H2拮抗剂

抗酸剂

抗生素

细胞保护剂

其他

诊断

大便测试

内窥镜检查

成像测试

CT扫描

X 射线

其他

验血

其他

行政路线

口服

肠外

其他

终端用户

医院

专科诊所

家庭护理

其他

分销渠道

医院药房

零售药房

网上药房

其他

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胃溃疡市场区域分析/见解

分析胃溃疡市场，并按国家、药物类别、诊断、给药途径、最终用户和分销渠道提供市场规模洞察和趋势，如上所述。胃溃疡市场报告涵盖的国家是北美的美国、加拿大和墨西哥、德国、法国、英国、荷兰、瑞士、比利时、俄罗斯、意大利、西班牙、土耳其、欧洲其他地区、中国、日本、印度、韩国、新加坡、马来西亚、澳大利亚、泰国、印度尼西亚、菲律宾、亚太地区其他地区 (APAC)、沙特阿拉伯、阿联酋、南非、埃及、以色列、中东其他地区和非洲 (MEA) 作为中东和非洲 (MEA) 的一部分，巴西、阿根廷和南美洲其他地区作为南美洲的一部分

由于该地区胃溃疡患病率的上升和治疗技术的进步，北美在胃溃疡市场上占据主导地位。此外，不断上升的医疗保健支出和主要关键参与者的存在将进一步推动市场的增长率。由于该地区老年人口的增加和可支配收入水平的飙升，预计亚太地区将在 2022-2029 年的预测期内增长。此外，医疗基础设施的发展和政府举措的增加将进一步推动该地区市场的增长率。

报告的国家部分还提供了影响市场当前和未来趋势的个别市场影响因素和国内市场监管变化。下游和上游价值链分析、技术趋势和波特五力分析、案例研究等数据点是用于预测个别国家市场情景的一些指标。此外，在提供国家数据的预测分析时，还考虑了全球品牌的存在和可用性以及由于来自本地和国内品牌的巨大或稀缺竞争而面临的挑战、国内关税和贸易路线的影响。

竞争格局和胃溃疡市场份额分析

胃溃疡市场竞争格局提供了竞争对手的详细信息。详细信息包括公司概况、公司财务状况、产生的收入、市场潜力、研发投资、新市场计划、全球影响力、生产基地和设施、生产能力、公司优势和劣势、产品发布、产品宽度和广度、应用支配地位。以上提供的数据点仅与公司关注胃溃疡市场相关。

胃溃疡市场的一些主要参与者是：

F. Hoffmann-La Roche Ltd.（瑞士）

Mylan NV（美国）

Teva Pharmaceutical Industries Ltd.（爱尔兰）

赛诺菲（法国）

辉瑞公司（美国）

葛兰素史克（英国）

诺华公司（瑞士）

默克公司（美国）

艾尔建（爱尔兰）

阿斯利康（英国）

强生私人有限公司（美国）

Hikma Pharmaceuticals PLC（英国）

百时美施贵宝公司（美国）

拜耳公司（德国）

勃林格殷格翰国际有限公司。（德国）

雷迪博士实验室有限公司（印度）

吉利德科学公司（美国）

安进公司（美国）

礼来公司（美国）

艾伯维公司（美国）

羽扇豆（印度）

艾尔建（爱尔兰）

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