原发性胆汁性胆管炎市场：涵盖市场的历史增长、主要参与者和预测 2029 年的未来

原发性胆汁性胆管炎，也称为原发性胆汁性肝硬化，是一种胆管逐渐受损的慢性肝脏疾病。PBC 没有已知的治疗方法。为了控制症状和减少 PB​​C 的进展，医生会开药。熊二醇有助于从肝脏中清除胆汁。在许多情况下，这种药物可以改善肝功能并减缓肝病的进程。如果熊去氧胆酸 (UDCA) 无效或不能耐受，可单独使用奥贝胆酸或联合使用。这种治疗降低了胆汁的产生，同时增加了从肝脏流出的胆汁。根据每位患者的个体情况和其他内科疾病的存在，其他药理学选择是可用的。如果经药物治疗后肝功能继续恶化，

Data Bridge Market Research 分析， 2021 年原发性胆汁性胆管炎市场 价值 7.8481 亿美元，预计到 2029 年将达到 17.4447 亿美元，在 2022 年至 2029 年的预测期内复合年增长率为 10.50%。除了市场数据桥市场研究团队策划的市场报告还包括深入的专家分析、患者流行病学、管道分析、定价分析、和监管框架。

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原发性胆汁性胆管炎市场动态

驱动程序

原发性胆汁性胆管炎 患病率增加

据估计，全球原发性胆汁性胆管炎患病率的上升将促进市场的增长。原发性胆汁性胆管炎 (PBC) 是一种罕见的疾病，会导致持续的进行性肝脏疾病。它主要影响女性，通常在 30 至 60 岁之间发作。肝脏中的微小胆管通常受到 PBC 的影响。原发性胆汁性胆管炎分为四个阶段：第 1 阶段（无疤痕）到第 4 阶段（肝硬化）。多种原因，包括自身免疫、遗传和环境因素，都可能导致 PBC。

增加医疗基础设施投资

影响原发性胆汁性胆管炎市场增长率的另一个重要因素是医疗保健支出的增加，这有助于改善其基础设施。此外，各种政府组织旨在通过增加资金来改善医疗保健基础设施，这将进一步影响市场动态。

此外，公共和私人组织提高认识的举措将扩大原发性胆汁性胆管炎市场。此外，人们久坐不动的生活方式，如大量饮酒和吸烟成瘾，将导致原发性胆汁性胆管炎市场的扩大。可支配收入水平的提高和老年人口的激增是预计在 2022-2029 年预测期内推动市场增长率的主要因素。

机会

增加研发活动的数量

此外，研究和开发活动数量的增加推动了市场的增长。这将为原发性胆汁性胆管炎市场的增长提供有利的机会。原发性胆汁性胆管炎治疗市场预计将增长，因为管道研究增加，以发现治疗原发性胆汁性胆管炎等罕见疾病的主要药物。例如，CymaBay Therapeutics, Inc. 于 2018 年 10 月开始对 seladelpar 5-10mg 进行安慰剂对照、随机 3 期临床试验。研究人员想了解 seladelpar 对原发性胆汁性胆管炎 (PBC) 患者是否安全有效，以及是否对熊去氧胆酸 (UDCA) 的反应不足或不耐受。该研究预计将于 2021 年 12 月完成。

此外，对先进技术开发的投资增加和新兴市场数量的增加将进一步为预测期内原发性胆汁性胆管炎市场的增长提供有利机会。

全球原发性胆汁性胆管炎市场范围

原发性胆汁性胆管炎市场根据治疗类型、诊断、给药途径、最终用户和分销渠道进行细分。这些细分市场的增长将帮助您分析行业中微薄的增长细分市场，并为用户提供有价值的市场概况和市场洞察力，帮助他们做出战略决策以识别核心市场应用。

治疗类型

肝移植

药物治疗

熊去氧胆酸 (UDCA)

奥贝胆酸

贝特类

布地奈德

其他

诊断

成像测试

磁共振弹性成像 (MRE)

磁共振胰胆管造影 (MRCP)

超声波

纤维扫描

验血

胆固醇测试

抗体测试

肝脏检查

其他

行政路线

口服

肠外

其他

终端用户

医院

专科诊所

家庭护理

其他

分销渠道

医院药房

零售药房

网上药房

其他

要获得对市场分析的更多见解，请浏览研究报告摘要@- https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-primary-biliary-cholangitis-market

原发性胆汁性胆管炎市场区域分析/见解

分析了原发性胆汁性胆管炎市场，并按上述国家、治疗类型、诊断、给药途径、最终用户和分销渠道提供了市场规模洞察力和趋势。原发性胆汁性胆管炎市场报告涵盖的国家是北美的美国、加拿大和墨西哥、德国、法国、英国、荷兰、瑞士、比利时、俄罗斯、意大利、西班牙、土耳其、欧洲其他地区、中国、日本、印度、韩国、新加坡、马来西亚、澳大利亚、泰国、印度尼西亚、菲律宾、亚太其他地区 (APAC) 亚太地区 (APAC)、沙特阿拉伯、阿联酋、南非、埃及、以色列、中东其他地区和非洲 (MEA) 作为中东和非洲 (MEA) 的一部分，巴西、阿根廷和南美洲其他地区作为南美洲的一部分

由于原发性胆汁性胆管炎患病率的上升和该地区治疗技术的进步，北美主导了原发性胆汁性胆管炎市场。此外，不断上升的医疗保健支出和主要关键参与者的存在将进一步推动市场的增长率。由于该地区老年人口数量增加和可支配收入水平飙升，预计亚太地区将在 2022-2029 年的预测期内增长。此外，医疗基础设施的发展和政府举措的增加将进一步推动该地区市场的增长率。

报告的国家部分还提供了影响市场当前和未来趋势的个别市场影响因素和国内市场监管变化。下游和上游价值链分析、技术趋势和波特五力分析、案例研究等数据点是用于预测个别国家市场情景的一些指标。此外，在提供国家数据的预测分析时，还考虑了全球品牌的存在和可用性以及由于来自本地和国内品牌的巨大或稀缺竞争而面临的挑战、国内关税和贸易路线的影响。

竞争格局和原发性胆汁性胆管炎市场份额分析

原发性胆汁性胆管炎市场竞争格局提供了竞争对手的详细信息。详细信息包括公司概况、公司财务状况、产生的收入、市场潜力、研发投资、新市场计划、全球影响力、生产基地和设施、生产能力、公司优势和劣势、产品发布、产品宽度和广度、应用支配地位。以上提供的数据点仅与公司对原发性胆汁性胆管炎市场的关注有关。

在原发性胆汁性胆管炎市场经营的一些主要参与者是：

F. Hoffmann-La Roche Ltd.（瑞士）

Mylan NV（美国）

Teva Pharmaceutical Industries Ltd.（爱尔兰）

赛诺菲（法国）

辉瑞公司（美国）

葛兰素史克（英国）

诺华公司（瑞士）

默克公司（美国）

艾尔建（爱尔兰）

阿斯利康（英国）

强生私人有限公司（美国）

Hikma Pharmaceuticals PLC（英国）

百时美施贵宝公司（美国）

拜耳公司（德国）

勃林格殷格翰国际有限公司。 （德国）

雷迪博士实验室有限公司（印度）

吉利德科学公司（美国）

安进公司（美国）

礼来公司（美国）

艾伯维公司（美国）

羽扇豆（印度）

艾尔建（爱尔兰）

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