亚太地区先天性代谢错误医疗食品市场全球主要领导者分析：BioMarin、Mead Johnson & Company, LLC.、Dr. Schär AG / SPA 和 Nutricia

亚太地区先天性代谢障碍医疗食品市场预计将在 2020 年至 2027 年的预测期内获得市场增长。Data Bridge Market Research 分析，该市场在 2020 年至 2027 年的预测期内以 15.3% 的复合年增长率增长预计到 2027 年将达到 8.8267 亿美元。亚太地区每年随着 IEM 疾病发病率的增加而增加的出生率正在帮助该地区的市场增长。

医疗食品是按照一定的指导方针生产的特殊食品。这些产品营养丰富，可用于治疗代谢相关疾病。越来越多的 IEM 疾病病例导致制造商开发这些产品，以帮助患者克服他们的健康问题。

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这份 针对先天性代谢错误的医疗食品市场 报告详细介绍了市场份额、新发展和产品管道分析、国内和本地市场参与者的影响、分析了新兴收入领域的机会、市场法规的变化、产品批准、战略市场上的决策、产品发布、地域扩张和技术创新。要了解分析和市场情景，请联系我们获取 分析师简介，我们的团队将帮助您创建收入影响解决方案以实现您的预​​期目标。

亚太地区先天性代谢障碍医疗食品市场范围和市场规模

先天性代谢障碍医疗食品市场分为六个值得注意的部分，根据产品、年龄组、疾病、形式、包装和分销渠道进行划分。细分市场之间的增长有助于您分析细分市场的增长和战略以接近市场并确定您的核心应用领域和目标市场的差异。

按产品划分，市场细分为氨基酸、低蛋白食品、glytactin GMP氨基酸改良婴儿配方铁、低钙/无维生素D婴儿配方铁等。2020年，氨基酸细分市场占据主导地位，因为它有能力改善患有先天性代谢障碍的患者的代谢活动。大公司还通过提供包括氨基酸产品作为医疗食品的产品来产生收入。 根据年龄组，市场分为婴儿、断奶、青少年和成人。2020 年，由于与 IEM 相关的疾病在婴儿或刚出生的婴儿中的发病率很高，因此婴儿细分市场将占据主导地位。粉末状或液体状的医疗食品有助于这些婴儿改善他们的新陈代谢活动，最终有助于婴儿的身体发育。



根据疾病，市场分为苯丙酮尿症 (PKU)、枫糖尿症 (MSUD)、高胱氨酸尿症、甲基丙二酸血症、有机酸尿症、丙酸血症、异戊酸血症、亮氨酸代谢障碍、戊二酸血症 I 型、肾病、酪氨酸血症 I 型和 II 型、尿素循环障碍等。2020 年苯丙酮尿症 (PKU) 细分市场占据主导地位，因为苯丙酮尿症的患病率在先天性代谢错误中居高不下。还观察到，公司更倾向于生产针对 PKU 疾病的医疗食品。例如，雅培、纽迪希亚和 Biomerine 是为 PKU 疾病提供医疗食品的主要公司。

根据形式，市场分为粉末、液体和其他。2020年，粉状形式占据市场主导地位，因为它方便消费者，而且保质期也很长。

在包装的基础上，市场分为罐头、罐子、小包、瓶子等。2020 年，罐头细分市场占据主导地位，因为它为包装在其中的产品提供了适当的安全性，并且易于维护且保质期长。

在分销渠道的基础上，市场分为零售药店、医院药店、药店、在线药店等。2020 年，零售药房细分市场作为仅由医生或医疗保健专业人员处方服用的医疗食品。

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用于先天性代谢缺陷的医疗食品市场国家水平分析

分析先天性代谢障碍医疗食品市场，按产品、年龄组、疾病、形式、包装和分销渠道提供市场规模信息。先天性代谢缺陷医疗食品市场报告涵盖的国家是中国、澳大利亚、日本、韩国、新西兰、印度、印度尼西亚、新加坡、泰国、马来西亚、菲律宾、越南和亚太其他地区。由于出生率高，中国在市场上占主导地位，因此 IEM 的发病率在所有国家中也很高，这导致对医疗食品的高需求。因此，对于先天性代谢障碍的医疗食品，这个国家的收入很高。政府正在采取措施提高认识，这最终将有助于增加市场需求。

肉提取物市场报告的国家部分还提供了影响市场当前和未来趋势的个别市场影响因素和国内市场监管变化。新销售、替代销售、国家人口统计、监管行为和进出口关税等数据点是用于预测个别国家市场情况的一些主要指标。此外，全球品牌的存在和可用性以及由于本地和国内品牌的激烈或稀缺竞争而面临的挑战，在提供国家数据的预测分析时考虑了销售渠道的影响。

报告中涵盖的主要参与者是 BioMarin、Mead Johnson & Company, LLC。（Reckitt Benckiser Group plc. 的子公司）、雀巢健康科学（雀巢的子公司）、Ajinomoto Cambrooke, Inc.（Ajinomoto Co., Inc. 的子公司）、Dr. Schär AG / SPA 和 Nutricia（子公司达能）以及其他国内和全球参与者。DBMR 分析师了解竞争优势，并分别为每个竞争对手提供竞争分析。

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