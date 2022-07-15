按制造商、地区、类型、份额、增长和应用分列的中东和非洲用于先天性代谢错误的医用食品，预测到 2027 年

中东和非洲用于先天性代谢障碍的医疗食品市场预计将在 2020 年至 2027 年的预测期内获得市场增长。Data Bridge Market Research 分析，该市场在 2020 年至 2027 年的预测期内以 6.2% 的复合年增长率增长到 2027 年，预计到 2027 年将达到 1.4364 亿美元。IEM 发生率的增加和高可支配收入在预测期内帮助市场增长。

先天性新陈代谢错误是一种先天性疾病，可通过促进正常新陈代谢所需的重要酶的缺乏来识别。已确认的疾病数量包括苯丙酮尿症 (PKU)、枫糖尿症、高胱氨酸尿症和甲基丙二酸学术界等。制造商生产的主要是氨基酸类药用食品，它们有助于治疗此类疾病。越来越多的 IEM 病例增加了对医疗食品的需求，因此增加了收入。

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中东和非洲先天性代谢错误医疗食品市场范围和市场规模

先天性代谢障碍医疗食品市场分为六个值得注意的部分，根据产品、年龄组、疾病、形式、包装和分销渠道进行划分。细分市场之间的增长有助于您分析细分市场的增长和战略以接近市场并确定您的核心应用领域和目标市场的差异。

按产品划分，市场细分为氨基酸、低蛋白食品、glytactin GMP氨基酸改良婴儿配方铁、低钙/无维生素D婴儿配方铁等。2020 年，氨基酸部分将主导市场，因为它可以改善患有先天性代谢错误的患者的代谢活动。氨基酸是蛋白质的主要来源，也是医生推荐的。 根据年龄组，市场分为婴儿、断奶、青少年和成人。2020 年，婴儿细分市场将主导市场，因为与 IEM 相关的疾病在婴儿或新生儿中的患病率更高。



根据疾病，市场分为苯丙酮尿症 (PKU)、枫糖尿症 (MSUD)、高胱氨酸尿症、甲基丙二酸血症、有机酸尿症、丙酸血症、异戊酸血症、亮氨酸代谢障碍、戊二酸血症 I 型、肾病、酪氨酸血症 I 型和 II 型、尿素循环障碍等。2020 年，苯丙酮尿症 (PKU) 细分市场占据主导地位，因为其在所有先天性代谢异常疾病中的发病率都很高。PKU 的高病例需要更广泛的医疗食品进行适当的治疗，制造商正在开发针对这种疾病的产品，因此该细分市场主导着市场。 根据形式，市场分为粉末、液体和其他。2020年，粉状将主导市场，因为粉状易于食用，保质期长，且易于运输。 在包装的基础上，市场分为罐头、罐子、小包、瓶子等。2020年，罐头细分市场占据主导地位，因为它为产品提供了适当的安全性，并且由于具有适当的气锁功能，也很容易长时间保持其保质期。



在分销渠道的基础上，市场分为零售药店、医院药店、药店、在线药店等。2020 年，零售药房将主导市场，因为只有医生或医疗保健专业人员才能开出处方服用的医疗食品。开出处方后，患者经常去零售药店购买产品。

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中东和非洲先天性代谢错误医疗食品市场国家水平分析

分析中东和非洲先天性代谢障碍医疗食品市场，并按产品、年龄组、疾病、形式、包装和分销渠道提供市场规模信息。市场报告涵盖的国家是南非、阿联酋、卡塔尔、阿曼以及中东和非洲其他地区。

由于该地区医疗保健支出高，南非在市场上占据主导地位，患者更倾向于服用医疗食品而不是酶疗法。除此之外，可支配收入也很高，患者可以通过这些收入轻松负担日常饮食中的医疗食品。

肉提取物市场报告的国家部分还提供了影响市场当前和未来趋势的个别市场影响因素和国内市场监管变化。新销售、替代销售、国家人口统计、监管行为和进出口关税等数据点是用于预测个别国家市场情况的一些主要指标。此外，全球品牌的存在和可用性以及由于本地和国内品牌的激烈或稀缺竞争而面临的挑战，在提供国家数据的预测分析时考虑了销售渠道的影响。

报告中涵盖的主要参与者包括雅培和 Nutricia（达能的子公司）以及其他国内和全球参与者。DBMR 分析师了解竞争优势，并分别为每个竞争对手提供竞争分析。

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