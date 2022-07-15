军团病市场全球主要参与者、规模、增长、需求、应用、增长和分析 – 2029

军团菌病是一种由嗜肺军团菌引起的严重肺炎。军团菌可以在池塘、河流、温泉、小溪和其他水体中找到。从空调冷却塔、加湿器、冷热水系统、人工喷泉和漩涡水疗中心吸入受污染的气溶胶会传播军团菌。但是，它不能从一个人传递给另一个人。发烧、寒战、头痛、全身乏力和 肌肉 酸痛都是军团病的症状，但在严重的情况下， 呼吸 衰竭、休克和多器官衰竭会导致死亡。

Data Bridge Market Research 分析， 2021 年军团病市场价值为 12.293 亿美元，预计到 2029 年将达到 23.6 亿美元，在 2022 年至 2029 年的预测期内，复合年增长率为 8.50%。由 Data 策划的市场报告Bridge 市场研究团队包括深入的专家分析、患者流行病学、管道分析、定价分析和监管框架。

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军团病市场动态

驱动程序

慢性病患病率增加

据估计，慢性病患病率的上升将促进军团病市场的增长。越来越多的吸烟者以及糖尿病、艾滋病毒、癌症、肾病或其他慢性病有感染和住院的风险，这将进一步推动市场的增长速度。

增加医疗基础设施投资

影响军团病市场增长率的另一个重要因素是医疗保健支出的增加，这有助于改善其基础设施。此外，各种政府组织旨在通过增加资金来改善医疗保健基础设施，这将进一步影响市场动态。

老年人口数量不断增加

据估计，在 2022-2029 年的预测期内，激增的 老年人口将促进市场的扩张。根据世界卫生组织 (WHO) 的数据，全球老年人口在 2010 年估计超过 5.24 亿，预计到 2050 年将增加到近 20 亿。由于免疫系统受损，老年人更容易感染军团菌感染，进一步估计将提升市场的增长率。

此外，公共和私人组织提高意识的举措将扩大军团病市场。此外，肺炎发病率的上升和对快速和先进诊断技术的需求激增将导致军团病市场的扩大。

机会

增加研发活动的数量

此外，研究和开发活动数量的增加推动了市场的增长。这将为军团病市场的增长提供有益的机会。与此同时，不断增加的药物批准和上市将进一步推动市场的增长率。

此外，对先进技术开发的投资增加和新兴市场数量的增加将进一步为预测期内军团病市场的增长提供有利机会。

全球军团病市场范围

军团病市场根据类型、治疗、诊断、剂型、给药途径、最终用户和分销渠道进行细分。这些细分市场的增长将帮助您分析行业中微薄的增长细分市场，并为用户提供有价值的市场概况和市场洞察力，帮助他们做出战略决策以识别核心市场应用。

类型

肺炎

非肺炎

其他

治疗

药物

抗生素

早日 治疗

其他

诊断

血液和尿液检查

胸部 X 光片

痰和肺组织

其他

剂型

平板电脑

胶囊

注射

其他

行政路线

口服

肠外

其他

终端用户

医院

专科诊所

家庭护理

其他

分销渠道

医院药房

零售药房

网上药房

其他

要获得对市场分析的更多见解，请浏览研究报告摘要@- https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-legionellosis-market

军团病市场区域分析/见解

如上所述，对军团病市场进行了分析，并按国家、类型、治疗、诊断、剂型、给药途径、最终用户和分销渠道提供了市场规模洞察和趋势。军团病市场报告涵盖的国家是北美的美国、加拿大和墨西哥、德国、法国、英国、荷兰、瑞士、比利时、俄罗斯、意大利、西班牙、土耳其、欧洲其他地区、中国、日本、印度、韩国、新加坡、马来西亚、澳大利亚、泰国、印度尼西亚、菲律宾、亚太地区其他地区 (APAC)、沙特阿拉伯、阿联酋、南非、埃及、以色列、中东其他地区和非洲(MEA) 作为中东和非洲 (MEA) 的一部分，巴西、阿根廷和南美洲其他地区作为南美洲的一部分

由于该地区军团病的流行率不断提高，北美在军团病市场上占据主导地位。此外，医疗保健支出的增加将进一步推动该地区市场的增长率。由于仿制药制造商数量的激增以及该地区政府和世卫组织的宣传计划增加，预计亚太地区将在预测期内增长。此外，医疗基础设施的发展将进一步推动该地区市场的增长率。

报告的国家部分还提供了影响市场当前和未来趋势的个别市场影响因素和国内市场监管变化。下游和上游价值链分析、技术趋势和波特五力分析、案例研究等数据点是用于预测个别国家市场情景的一些指标。此外，在提供国家数据的预测分析时，还考虑了全球品牌的存在和可用性以及由于来自本地和国内品牌的巨大或稀缺竞争而面临的挑战、国内关税和贸易路线的影响。

竞争格局和军团病市场份额分析

军团病市场竞争格局按竞争对手提供了详细信息。详细信息包括公司概况、公司财务状况、产生的收入、市场潜力、研发投资、新市场计划、全球影响力、生产基地和设施、生产能力、公司优势和劣势、产品发布、产品宽度和广度、应用支配地位。以上提供的数据点仅与公司关注的军团病市场相关。

在军团病市场上运营的一些主要参与者是：

F. Hoffmann-La Roche Ltd.（瑞士）

Mylan NV（美国）

Teva Pharmaceutical Industries Ltd.（爱尔兰）

赛诺菲（法国）

辉瑞公司（美国）

葛兰素史克（英国）

诺华公司（瑞士）

拜耳公司（德国）

礼来公司（美国）

默克公司（美国）

艾尔建（爱尔兰）

阿斯利康（英国）

艾伯维公司（美国）

强生私人有限公司（美国）

Cipla Inc.（美国）

雅培（美国）

默克公司（德国）

Sun Pharmaceutical Industries Ltd.（印度）

Aurobindo 制药（印度）

羽扇豆（印度）

Hikma Pharmaceuticals PLC（英国）

费森尤斯卡比公司（德国）

阿尔米拉尔，SA（西班牙）

百特（美国）

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