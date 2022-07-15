日本脑炎市场：全球主要参与者、趋势、份额、行业规模、增长、机会、预测到 2027 年

日本脑炎市场预计将在 2020 年至 2027 年的预测期内获得市场增长。Data Bridge Market Research 分析，在上述预测期内，市场正在以健康的复合年增长率增长。全球和新兴市场日本脑炎疾病流行率上升是该市场增长的原因。不断增加的蚊媒黄病毒病病例推动了日本脑炎市场。此外，世卫组织和政府当局对日本脑炎疫苗接种意识的提高以及黄热病、登革热和西尼罗河病毒流行率的上升将提振日本脑炎市场。然而，

日本脑炎是病毒性脑炎最重要的病因。它是由蚊子传播的黄病毒引起的，与黄热病、登革热和西尼罗河病毒属于同一属。该病毒存在于猪和鸟类中，并通过被感染的库蚊属蚊子叮咬传播给人类。它不能在人与人之间传播。日本脑炎的症状包括早期症状，包括头痛、发烧和呕吐，癫痫发作很常见，尤其是在儿童中，精神状态改变、运动障碍、神经系统症状、虚弱，并可能在接下来的几天内发展。

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这份日本脑炎市场报告详细介绍了市场份额、新发展和产品管道分析、国内和本地市场参与者的影响、分析了新兴收入领域的机会、市场法规的变化、产品批准、战略决策、产品发布、地理市场的扩张和技术创新。要了解分析和市场情景，请联系我们获取 分析师简介，我们的团队将帮助您创建收入影响解决方案以实现您的预​​期目标。

全球日本脑炎市场范围和市场规模

日本脑炎市场根据诊断、治疗、给药途径、最终用户和分销渠道进行细分。

在诊断的基础上，市场细分为血液检测、IgM 捕获 ELISA、脑脊液检测等 在治疗的基础上，市场分为疫苗接种、支持性护理等。疫苗接种进一步分为减毒活疫苗、小鼠脑源性灭活疫苗、重组（嵌合）活疫苗、Vero细胞源性灭活疫苗



市场的给药途径细分为口服、非肠道和其他



根据最终用户，市场分为医院、专科诊所等

在分销渠道的基础上，市场也细分为医院药房、零售药房其他

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日本脑炎市场国家层面分析

分析日本脑炎市场，并按上述国家、诊断、治疗、给药途径、最终用户和分销渠道提供市场规模信息。市场报告中涵盖的国家是美国、加拿大、北美的墨西哥、巴西、阿根廷、秘鲁、南美洲其他地区（作为南美洲的一部分）、德国、法国、英国、荷兰、瑞士、比利时、俄罗斯、意大利、西班牙、土耳其、匈牙利、立陶宛、奥地利、爱尔兰、挪威、波兰、欧洲其他地区、中国、日本、印度、韩国、新加坡、马来西亚、澳大利亚、泰国、印度尼西亚、菲律宾、越南、亚太地区其他地区在亚太地区、阿联酋、埃及、以色列、沙特阿拉伯、科威特、南非、中东其他地区和非洲，作为中东和非洲的一部分。

由于政府、私营和公共部门的投资以及先进的医疗保健技术和支出的增加，北美拥有最大的市场份额。由于从该地区根除日本脑炎和黄热病的宣传计划，欧洲拥有第二大市场份额。由于脑炎患病率增加以及该地区养猪场、家禽场和蚊虫滋扰的数量增加，预计亚太地区将在未来几年占据日本脑炎市场的最大市场份额。

报告的国家部分还提供了影响市场当前和未来趋势的个别市场影响因素和国内市场法规的变化。新销售、替代销售、国家人口统计、疾病流行病学和进出口关税等数据点是用于预测个别国家市场情景的一些主要指标。此外，全球品牌的存在和可用性以及由于本地和国内品牌的激烈或稀缺竞争而面临的挑战，在提供国家数据的预测分析时考虑了销售渠道的影响。

竞争格局和日本脑炎市场份额分析

日本脑炎市场竞争格局按竞争对手提供详细信息。详细信息包括公司概况、公司财务状况、产生的收入、市场潜力、研发投资、新市场计划、全球影响力、生产基地和设施、公司优势和劣势、产品发布、临床试验管道、产品批准、专利、产品广度、应用优势、技术生命线曲线。以上提供的数据点仅与公司关注日本脑炎市场相关。

日本脑炎市场的主要参与者是成都生物制品研究所有限公司、Valneva SE、赛诺菲、Green Cross Corp.和Biological E Limited等。

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