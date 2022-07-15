放射性药物市场份额、规模、趋势、历史分析、区域趋势和到 2029 年的预测

国际广告报告提供公司简介、产品规格、产值、制造商联系信息以及公司的市场份额。该市场报告可帮助行业了解最佳市场机会并关注精通信息以有效攀登成功阶梯。该报告是一份非凡的报告，使行业能够做出战略决策并实现增长目标。业务报告的分析已被用于检查根据估计的预测框架见证最快发展的各个细分市场。

为了获得有效的业务前景，综合市场报告根据各个行业的生产力涵盖了北美、拉丁美洲、亚太地区、欧洲和印度等全球不同地区。该报告对 2021 – 2028 年的市场规模、现状和预测进行了行业分析。该市场研究揭示了市场吸引力，其中所有细分市场都根据复合增长率、规模和总体吸引力进行排列。此外，报告有助于弄清楚品牌知名度、市场格局、未来可能出现的问题、行业趋势和客户行为，最终导致完善的业务战略。

全球放射性药物市场预计将在 2021 年至 2028 年的预测期内获得市场增长。Data Bridge Market Research 分析该市场到 2028 年将达到 142.8 亿美元，在上述预测中预计将以 9.80% 的复合年增长率增长时期。

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放射性药物是一组具有放射性的药物。它们被用作诊断和治疗剂。放射性药物是含有放射性同位素的独家药物制剂，用于主要临床领域的诊断或治疗。

放射性药物市场报告中涵盖的主要参与者是 Cardinal Health、Curium、GENERAL ELECTRIC COMPANY、Lantheus Medical Imaging, Inc.、Bayer AG、Bracco Diagnostic Inc.、Eczacibasi Monrol、Nordion (Canada) Inc.、Advanced Accelerator Applications、NTP、 Mallinckrodt., Eli Lilly and Company, Jubilant Pharma Limited, Actinium Pharmaceuticals, Inc., Merck & Co., Inc., Navidea Biopharmaceuticals, Inc., Eckert & Ziegler., Siemens Healthcare Private Limited, Novartis AG, and Beijing International Pharmaceutical Technology有限公司，以及其他国内和全球参与者。

竞争格局和放射性药物市场份额分析

放射性药物市场竞争格局提供了竞争对手的详细信息。详细信息包括公司概况、公司财务状况、产生的收入、市场潜力、研发投资、新市场计划、全球影响力、生产基地和设施、生产能力、公司优势和劣势、产品发布、产品宽度和广度、应用支配地位。以上提供的数据点仅与公司对放射性药物市场的关注有关。

目标疾病的发病率和流行率的上升是预计将推动放射性药物市场增长和需求的重要因素之一。此外，基于 α 放射免疫疗法的靶向癌症治疗以及减少 mo-99 供需缺口的举措的增加也预计将推动全球放射性药物市场在 2021 年至 2028 年的预测期内增长。同样，放射性同位素在医疗保健行业的应用增加以及放射性药物在慢性病诊断和治疗中的使用迅速增加，预计也将推动市场的增长。此外，诊断领域的快速技术进步也有望成为促进放射性药物市场增长的重要因素。

放射性药物在神经学应用中的使用增加、有效和副作用较小的疗法的研发迅速增加以及有利的监管情景的存在，预计将在 2021 年至 2028 年的预测期内为放射性药物市场提供显着的增长机会。

然而，据估计，放射性药物的半衰期短和设备价格高，限制了放射性药物市场的增长，而医院预算削减扫描则挑战了放射性药物市场的增长。

这份放射性药物市场报告详细介绍了最新的发展、贸易法规、进出口分析、生产分析、价值链优化、市场份额、国内和本地市场参与者的影响，分析了新兴收入领域的机会、市场法规的变化、战略市场增长分析、市场规模、类别市场增长、应用利基市场和主导地位、产品批准、产品发布、地域扩张、市场技术创新。

全球放射性药物市场范围和市场规模

放射性药物市场根据类型、应用、程序量评估、来源和最终用户进行细分。这些细分市场之间的增长将帮助您分析行业中微薄的增长细分市场，并为用户提供有价值的市场概况和市场洞察力，以帮助他们做出战略决策以识别核心市场应用。

根据类型，放射性药物市场分为诊断性核医学和治疗性核医学。诊断核医学进一步细分为 SPECT 放射性药物和 PET 放射性药物。SPECT放射性药物进一步细分为锝99m、铊201、镓67、碘123等。PET 放射性药物已进一步细分为 F-18、RU-82 等。治疗性核医学进一步细分为 α 发射器、近距离放射治疗同位素和 β 发射器。Alpha 发射器已进一步细分为 Ra-223。β发射体进一步细分为碘131、钇90、钐153、镥177、铼186和其他β发射体。近距离放射治疗同位素已进一步细分为碘 125、钯 103、

放射性药物市场的应用细分为诊断应用和治疗应用。诊断应用进一步细分为 SPECT 应用和 PET 应用。SPECT 应用进一步细分为心脏病学、骨扫描、甲状腺应用、肺扫描和其他 SPECT 应用。PET 应用进一步细分为肿瘤学、心脏病学、神经学和其他 PET 应用。治疗应用进一步细分为甲状腺适应症、骨转移、淋巴瘤、内分泌肿瘤等适应症。

根据程序量评估，放射性药物市场分为诊断程序和治疗程序。诊断程序已进一步细分为 SPECT 程序和 PET 程序。治疗程序已进一步细分为 β 发射器程序、α 发射器程序和近距离放射治疗程序。

根据来源，放射性药物市场分为核反应堆和回旋加速器。

根据最终用户，放射性药物市场分为医院、门诊手术中心、诊断中心、癌症研究机构等。

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放射性药物市场国家层面分析

如上所述，分析了放射性药物市场，并按国家、类型、应用、程序量评估、来源和最终用户提供了市场规模洞察力和趋势。

放射性药物市场报告涵盖的国家是北美的美国、加拿大和墨西哥、德国、法国、英国、荷兰、瑞士、比利时、俄罗斯、意大利、西班牙、土耳其、欧洲其他地区、中国、日本、印度、韩国、新加坡、马来西亚、澳大利亚、泰国、印度尼西亚、菲律宾、亚太地区其他地区 (APAC)、沙特阿拉伯、阿联酋、南非、埃及、以色列、中东其他地区和非洲(MEA) 作为中东和非洲 (MEA) 的一部分，巴西、阿根廷和南美洲其他地区作为南美洲的一部分。

由于大量患有癌症、冠状动脉疾病和中风等慢性疾病的患者人数众多，并且针对有效和副作用较小的疗法的研发增加，北美地区在放射性药物市场上处于领先地位。预计亚太地区将在 2021 年至 2028 年的预测期内以显着的增长率扩张，因为大量老年人群需要侵入性疗法来治疗心血管疾病病例的增加。

放射性药物市场报告的国家部分还提供了影响市场当前和未来趋势的个别市场影响因素和国内市场监管变化。消费量、生产地点和数量、进出口分析、价格趋势分析、原材料成本、下游和上游价值链分析等数据点是用于预测个别国家市场情景的一些主要指标。此外，在提供国家数据的预测分析时，还考虑了全球品牌的存在和可用性以及由于来自本地和国内品牌的大规模或稀缺竞争而面临的挑战、国内关税和贸易路线的影响。

医疗基础设施增长 安装基数和新技术渗透

放射性药物市场还为您提供详细的市场分析，包括每个国家资本设备医疗保健支出的增长、放射性药物市场不同类型产品的安装基础、使用生命线曲线的技术的影响以及医疗保健监管情景的变化及其对放射性药物市场。数据可用于 2010 年至 2019 年的历史时期。

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