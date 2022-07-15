中暑治疗市场份额、规模、趋势、历史分析、区域趋势和到 2029 年的预测

国际广告报告提供公司简介、产品规格、产值、制造商联系信息以及公司的市场份额。该市场报告可帮助行业了解最佳市场机会并关注精通信息以有效攀登成功阶梯。该报告是一份非凡的报告，使行业能够做出战略决策并实现增长目标。业务报告的分析已被用于检查根据估计的预测框架见证最快发展的各个细分市场。

为了获得有效的业务前景，综合市场报告根据各个行业的生产力涵盖了北美、拉丁美洲、亚太地区、欧洲和印度等全球不同地区。该报告对 2021 – 2028 年的市场规模、现状和预测进行了行业分析。该市场研究揭示了市场吸引力，其中所有细分市场都根据复合增长率、规模和总体吸引力进行排列。此外，报告有助于弄清楚品牌知名度、市场格局、未来可能出现的问题、行业趋势和客户行为，最终导致完善的业务战略。

Data Bridge Market Research 分析，在2021-2028年的预测期内，中暑治疗的复合年增长率将达到 6.00% 左右。全球变暖导致地球平均温度上升、心肺疾病患病率增加、老年人口增加以及医疗基础设施建设支出增加是中暑治疗市场增长的主要因素。

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主要玩家：-

Novartis AG、AstraZeneca、Pfizer Inc.、Sanofi、Johnson & Johnson Services, Inc.、AbbVie Inc.、Allergan、Merck & Co., Inc.、Amgen Inc.、Sun Pharmaceutical Industries Ltd.、Teva Pharmaceutical Industries Ltd.、武田Pharmaceutical Company Limited., Abbott, Mankind Pharma, Eagle Pharmaceuticals, Inc., DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED, Patanjali Ayurved., Otsuka Holdings Co., Ltd., Eli Lilly and Company 和 Medisim 等国内外企业。市场份额数据分别适用于全球、北美、欧洲、亚太地区 (APAC)、中东和非洲 (MEA) 以及南美。DBMR 分析师了解竞争优势，并分别为每个竞争对手提供竞争分析。

竞争格局和中暑治疗市场份额分析

中暑治疗市场竞争格局提供了竞争对手的详细信息。详细信息包括公司概况、公司财务状况、产生的收入、市场潜力、研发投资、新市场计划、全球影响力、生产基地和设施、生产能力、公司优势和劣势、产品发布、产品宽度和广度、应用支配地位。以上提供的数据点仅与公司关注的中暑治疗市场有关。

中暑是最严重的热损伤。中暑是一种身体长时间暴露于高温并因此中风的疾病。当体温升至 104 华氏度或 40 摄氏度以上时，就会发生中暑。

全球军事训练参与者的日益普及是促进中暑治疗市场增长的主要因素。医疗基础设施发展支出的增加和体育运动作为职业的增加也是促进中暑治疗市场增长的其他因素。不断增长的老年人口和个人可支配收入是其他一些间接决定因素，将创造利润丰厚的中暑治疗市场增长机会。

然而，欠发达经济体缺乏对急救的认识将对中暑治疗市场的增长构成重大挑战。欠发达经济体缺乏设施和急诊部门将进一步挑战中暑治疗市场的增长率。缺乏熟练的医疗专业知识将进一步破坏中暑治疗市场的增长率。

这份中暑治疗市场报告详细介绍了最新的发展、贸易法规、进出口分析、生产分析、价值链优化、市场份额、国内和本地市场参与者的影响，分析了新兴收入领域的机会、市场法规的变化、战略市场增长分析、市场规模、类别市场增长、应用利基市场和主导地位、产品批准、产品发布、地域扩张、市场技术创新。

TOC 的一些主要亮点包括：

第 1 章：方法与范围

定义和预测参数

方法和预测参数

数据源

第 2 章：执行摘要

商业趋势

区域趋势

产品趋势

最终用途趋势

第三章：行业洞察

行业细分

行业格局

供应商矩阵

科技创新格局

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全球中暑治疗市场范围和市场规模

中暑治疗市场根据类型、作用机制、药物、诊断、治疗、给药途径、分销渠道和最终用户进行细分。这些细分市场之间的增长将帮助您分析行业中微薄的增长细分市场，并为用户提供有价值的市场概况和市场洞察力，以帮助他们做出战略决策以识别核心市场应用。

根据类型，中暑治疗市场分为劳力性中暑和非劳力性中暑。

根据作用机制，中暑治疗市场分为抗组胺药、利尿剂、镇静剂、兴奋剂、抗惊厥药、血管收缩药等。

在药物的基础上，中暑治疗市场细分为丹曲林、咪达唑仑、可乐定、哌替啶等。

在诊断的基础上，中暑治疗市场细分为直肠温度、血液测试、尿液测试、肌肉功能测试等。

在治疗的基础上，中暑治疗市场分为药物治疗、冷疗和支持治疗。

根据给药途径，中暑治疗市场分为口服和非肠道。

在分销渠道的基础上，中暑治疗市场分为医院药房、零售药房和在线药房。

根据最终用户，中暑治疗市场分为医院、家庭护理、专科诊所等。

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患者流行病学分析

中暑治疗市场还为您提供详细的市场分析，用于患者分析、预后和治疗。流行率、发病率、死亡率、依从率是报告中可用的一些数据变量。分析流行病学对市场增长的直接或间接影响分析，以创建一个更稳健的队列多元统计模型，用于预测增长期的市场。

市场的主要发展

2017 年 3 月，Eagle Pharmaceuticals, Inc 的新药 Ryanodex（丹曲林钠）获得美国 FDA 的优先审查指定，用于治疗劳力性中暑（EHS）。目前还没有批准的治疗中暑的药物。Ryanodex（丹曲林钠）已获得美国 FDA 的快速通道指定，这些指定将有助于公司及早批准该药物，如果获得批准，它将成为 EHS 的第一个药物治疗

2017 年 1 月，Eagle Pharmaceuticals, Inc 完成了向美国 FDA 提交 Ryanodex（丹曲林钠）用于治疗劳力性中暑（EHS）的新药申请（NDA）。目前没有批准的治疗中暑的药物，如果该药物获得批准，它将为这种严重且危及生命的疾病提供新的护理标准

购买本报告的理由：

发达国家和新兴市场全球中暑治疗市场前景的现状和未来。

预计将主导市场的细分市场以及预测期内复合年增长率最高的细分市场。

预计在预测期内增长率最快的地区/国家。

主要市场参与者采用的最新发展、市场份额和策略。

关于数据桥市场研究私人有限公司：

Data Bridge Market Research Pvt Ltd 是一家跨国管理咨询公司，在印度和加拿大设有办事处。作为一家具有无与伦比的耐用性水平和先进方法的创新和新时代的市场分析和咨询公司。我们致力于发掘最佳的消费者前景，并为您的公司在市场上取得成功培养有用的知识。

Data Bridge Market Research 是 2015 年在浦那构思和内置的纯粹智慧和实践的结果。该公司成立于医疗保健部门，旨在覆盖整个市场同时提供最佳类别分析的员工要少得多. 后来，公司扩大了部门，并于 2018 年在古尔冈开设了新办事处，从而扩大了业务范围，一支高素质的人才团队携手推动公司的发展。“即使在 COVID-19 病毒减缓了世界各地一切的艰难时期，Data Bridge 市场研究的专门团队也夜以继日地工作，为我们的客户群提供质量和支持，这也说明了我们在袖子。”

Data Bridge Market Research 拥有 500 多名在不同行业工作的分析师。我们为全球 40% 以上的财富 500 强公司提供服务，并在全球拥有超过 5000 多个客户的网络。

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