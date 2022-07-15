神经氨酸酶抑制剂市场 2021 年业务展望与大流行情景分析和 2028 年预测

国际广告报告提供公司简介、产品规格、产值、制造商联系信息以及公司的市场份额。该市场报告可帮助行业了解最佳市场机会并关注精通信息以有效攀登成功阶梯。该报告是一份非凡的报告，使行业能够做出战略决策并实现增长目标。业务报告的分析已被用于检查根据估计的预测框架见证最快发展的各个细分市场。

为了获得有效的业务前景，综合市场报告根据各个行业的生产力涵盖了北美、拉丁美洲、亚太地区、欧洲和印度等全球不同地区。该报告对 2021 – 2028 年的市场规模、现状和预测进行了行业分析。该市场研究揭示了市场吸引力，其中所有细分市场都根据复合增长率、规模和总体吸引力进行排列。此外，报告有助于弄清楚品牌知名度、市场格局、未来可能出现的问题、行业趋势和客户行为，最终导致完善的业务战略。

神经氨酸酶抑制剂市场预计将在 2020 年至 2027 年的预测期内获得市场增长。Data Bridge Market Research 分析，在上述研究预测期内，市场正在以健康的复合年增长率增长。全球和新兴市场流感感染率的上升是该市场增长的因素。神经氨酸酶抑制剂市场的主要参与者是葛兰素史克、Lupin、F. Hoffmann-La Roche Ltd.、Macleods Pharmaceuticals Ltd.、Amneal Pharmaceuticals LLC.、Strides Consumer LLC.、BioCryst Pharmaceuticals, Inc.、Teva Pharmaceuticals Industries Ltd. .、Alvogen 和 NATCO 制药有限公司等。

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竞争格局和神经氨酸酶抑制剂市场份额分析

神经氨酸酶抑制剂市场竞争格局提供了竞争对手的详细信息。详细信息包括公司概况、公司财务状况、产生的收入、市场潜力、研发投资、新市场计划、全球影响力、生产基地和设施、公司优势和劣势、产品发布、临床试验管道、产品批准、专利、产品广度、应用优势、技术生命线曲线。以上提供的数据点仅与公司关注的神经氨酸酶抑制剂市场有关。

越来越多的流感病毒 A 和 B 感染病例推动了神经氨酸酶抑制剂市场的发展。此外，临床试验的增加和对治疗 A 型和 B 型流感的抗病毒药物需求的增加将提振神经氨酸酶抑制剂市场。然而，患者对流感症状的认识不足以及 FDA 对批准新疗法或药物的严格指导方针可能会阻碍神经氨酸酶抑制剂市场。

神经氨酸酶抑制剂是一类对 A 型和 B 型流感病毒具有活性的抗病毒药物。这些抑制剂通过与病毒表面存在的神经氨酸酶蛋白的高度保守区域结合来抑制病毒复制、渗透并阻止新的宿主细胞生成。已感染。

这份神经氨酸酶抑制剂市场报告详细介绍了市场份额、新发展和产品管道分析、国内和本地市场参与者的影响、分析了新兴收入领域的机会、市场法规的变化、产品批准、战略决策、产品发布、地理市场的扩张和技术创新。要了解分析和市场情景，请联系我们获取分析师简介，我们的团队将帮助您创建收入影响解决方案以实现您的预​​期目标。

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全球神经氨酸酶抑制剂市场范围和市场规模

神经氨酸酶抑制剂市场根据适应症、产品、给药途径、最终用户和分销渠道进行细分。

根据适应症，神经氨酸酶抑制剂市场分为 A 型流感病毒、B 型流感病毒等

根据产品，神经氨酸酶抑制剂市场细分为扎那米韦、奥司他韦、帕拉米韦、拉尼米韦等

神经氨酸酶抑制剂市场的给药途径细分为口服、吸入、肠胃外和其他

根据最终用户，神经氨酸酶抑制剂市场细分为医院、专科诊所等

在分销渠道的基础上，神经氨酸酶抑制剂市场也细分为医院药房、零售药房等

神经氨酸酶抑制剂市场的主要发展：

2014 年 12 月，BioCryst Pharmaceuticals, Inc. 获得 FDA 批准 RAPIVAB（帕拉米韦注射液）用于治疗 2 岁及以上症状超过 2 天的急性无并发症流感患者。获得此项批准后，该公司增强了其在市场上的产品组合。

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患者流行病学分析

神经氨酸酶抑制剂市场还为您提供详细的市场分析，用于患者分析、预后和治疗。流行率、发病率、死亡率、依从率是报告中可用的一些数据变量。分析流行病学对市场增长的直接或间接影响分析，以创建一个更稳健的队列多元统计模型，用于预测增长期的市场。

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