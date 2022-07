年电外科市场领先制造商概况按行业规模、份额、趋势和 2028 年预测

国际广告报告提供公司简介、产品规格、产值、制造商联系信息以及公司的市场份额。该市场报告可帮助行业了解最佳市场机会并关注精通信息以有效攀登成功阶梯。该报告是一份非凡的报告,使行业能够做出战略决策并实现增长目标。业务报告的分析已被用于检查根据估计的预测框架见证最快发展的各个细分市场。

按产品分类的电外科市场(电外科发生器、电外科仪器和配件、氩气和烟雾管理系统)、外科手术类型(普通外科、妇科外科、泌尿外科、骨科外科、心血管外科、整容外科、神经外科和其他外科)、地理(北美、南美、欧洲、亚太地区、中东和非洲)——行业趋势和到 2026 年的预测

市场分析:全球电外科市场

在 2019-2026 年的预测期内,全球电外科市场的复合年增长率高达 5.12%。市场的增长可归因于电外科工具的技术进步以及医疗、美容和整形手术数量的增长。

主要市场竞争对手:

目前在全球电外科市场工作的主要市场竞争对手中很少有 BOWA-electronic GmbH & Co. KG、Prima Medical、XCELLANCE Medical Technologies、ATMOS MedizinTechnik GmbH & Co. KG、Ethicon US, LLC.、Johnson & Johnson Services, Inc ., Parkell, Inc., Smith & Nephew, Kirwan Surgical Products, LLC., Utah Medical Products, Inc., KLS Martin Group., Medtronic, Medical Devices Business Services, Inc., Erbe Elektromedizin GmbH, Symmetry Surgical, CONMED Corporation。 , Hologic, Inc., Applied Medical Resources Corporation, B. Braun Melsungen AG, Olympus Corporation 等。

市场定义:全球电外科市场

电外科手术利用高频电能在手术过程中以最高的精度和最低的氧气消耗和组织损伤来切割身体。它用于生产高频电流电外科发生器。电外科干预用于广泛的医疗领域,包括泌尿科、妇科、肠胃科、神经科、腹部手术、整体手术等。

市场驱动力

电外科工具的技术进步正在推动市场的增长

越来越多的医疗、美容和整形手术正在推动市场的增长

微创手术供应的增加正在推动市场的增长

越来越多的门诊手术设施促进了市场的增长

市场限制

美国的医疗改革阻碍了市场的增长

定期产品召回阻碍市场增长

与电子流程相关的并发症限制了市场的增长

市场的主要发展:

2019 年 5 月,奥林巴斯在 2019 年消化疾病周上推出了 ESG-150 电外科发生器 (ESG-150) 的发布和批准。ESG-150 电外科发生器提供稳定的输出控制,自动提供最小的高效适应能量产生,使医生能够在传统的胃肠道和肺内窥镜手术中获得良好的结果。此次产品发布扩大了公司的产品组合,并增加了其市场份额。

2018 年 5 月,奥林巴斯宣布发布和 510(k) 确认 ESG-300 Electrosurgery Generator。奥林巴斯的 ESG-300 是最近一批专门用于胃肠道和肺部应用的电外科系统,涉及医生执行复杂医疗过程所需的所有方法和环境,其中许多可能涉及氩等离子体凝固 (APC)。此次产品发布扩大了公司的产品组合,并增加了其市场份额。

竞争分析:

全球电外科市场高度分散,主要参与者使用各种策略,如新产品发布、扩张、协议、合资企业、合作伙伴关系、收购等,以扩大其在该市场的足迹。该报告包括全球、欧洲、北美、亚太、南美和中东和非洲的表观遗传学诊断市场的市场份额。

细分:全球电外科市场

按产品

电外科发生器

电外科器械和配件 电外科器械 双极电外科器械 先进的容器密封仪器 双极钳 单极电外科器械 电外科铅笔 电外科电极 吸入凝固器 单极钳 电外科配件 患者返回电极 电源线、电缆和适配器 其他(脚踏开关、推车和吸头清洁器)

氩气和烟雾管理系统

按手术类型

普通外科

妇科手术

泌尿外科

骨科手术

心血管外科

整容手术

神经外科

其他手术

